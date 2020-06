Et si les militants de la cause animale trouvaient leur salut dans les nouvelles technologies ? Un robot dauphin pourrait bientôt remplacer ses congénères dans les parcs aquatiques.

C’est un sujet qui tient à cœur à beaucoup d’activistes et notamment à l’organisation Peta. Dans de nombreux parcs aquatiques, les dauphins sont les stars, mais ils n’ont pas toujours de bonnes conditions de vie. Un environnement clos n’est en effet pas la meilleure solution pour un animal sauvage. Un problème face auquel la science pourrait aider avec un dauphin robot.

Un dauphin robot très high-tech

Si les parcs aquatiques ne veulent pas faire disparaître les dauphins, c’est bien sûr en raison de leur potentiel auprès du public. L’entreprise Edge Innovations a décidé de s’attaquer au problème d‘une façon inattendue et très High Tech. Avec Walt Conti et Roger Holzberg, ancien directeur créatif et vice-président de Walt Disney Imagineering, l’entreprise a mis au point un animatronique à même de remplacer les « vrais » dauphins.

Un animatronique très réaliste

Le robot dauphin pèse 269 kilos et se déplace sous l’eau avec un réalisme impressionnant. En effet, il a été pensé de A à Z pour répliquer les vrais mouvements de nage d’un dauphin. Une télécommande permet à celui qui contrôle le robot dauphin de le faire interagir avec des visiteurs ou faire des tours. L’animal a été testé avec succès et devrait désormais rejoindre un aquarium chinois. La législation particulièrement sévère du pays interdit en effet de faire commerce de la faune sauvage.

Le robot dauphin primé

Alors même que « l’animal » n’est encore qu’un prototype avancé, il vient de recevoir un prix de la part de l’association de défense des animaux Peta. La branche australienne de la célèbre organisation leur a en effet décerné un prix de « l’innovation en faveur des animaux » pour ce robot dauphin.

Petra enthousiaste pour cet animatronique

« Ces concepteurs visionnaires vont permettre d’épargner à des dauphins sensibles le calvaire d’être exploités pour des activités de “nage avec les dauphins” et d’être enfermés à vie pour divertir dans des parcs marins » a ainsi souligné Marie Morgane Jeanneau, porte-parole de Peta France dans un communiqué.

La triste réalité des dauphins dans les parcs aquatiques

Les scientifiques s’accordent depuis plusieurs années déjà à reconnaître que l’entraînement des dauphins puis leurs interactions avec les humains dans le cadre des parcs aquatiques se font aux dépens du bien-être de ces animaux. Ainsi, ils ne peuvent plus socialiser, manger, communiquer ou encore se reproduire autant qu’ils le devraient. Une innovation bientôt présente en France ?