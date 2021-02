Quand on vous parle de « hardware », savez-vous à quoi on fait vraiment référence ? Sur les sites de matériel informatique, le terme est partout. Il s’agit, de façon générale, des composants physiques utilisés pour votre smartphone ou votre téléphone.

Dans la langue française, le terme de hardware se traduit littéralement comme matériel. Cependant, son usage est beaucoup plus spécifique puisqu’il se limite, dans les faits, à ce qui relève des composants électroniques, qu’ils soient internes ou externes. On vous donne quelques détails sur le sujet.

Définition : Qu’est-ce que le hardware ?

Concrètement, si vous allez à la rubrique hardware d’un site spécialisé, vous ne trouverez pas de logiciels ou de programmes. Non, on parle vraiment ici d’équipements physiques, des composants qui sont utilisés dans le cadre des technologies de l’informatique. Il est donc très important de le différencier du « software », c’est-à-dire la partie logiciel. Ce sont deux éléments complémentaires, mais qui englobent des réalités complètement différentes. Vous aurez toutefois besoin de l’un et de l’autre pour utiliser vos équipements informatiques.

Différences entre hardware et software

Une expression informatique (et humoristique) permet de différencier les deux : « le logiciel c’est ce que vous maudissez, le matériel c’est sur quoi vous avez envie de taper ! » On vous le déconseille quand même, cela ne devrait pas aider à mieux faire fonctionner vos équipements. On fait de façon plus précise, une différence ce qui est tangible et ce qui ne l’est pas. C’est plus facile ainsi !

Un terme plus général qu’il n’y parait

En théorie, le hardware concerne donc aussi bien la souris que vous utilisez devant votre ordinateur que les charnières qui permettent d’assembler l’unité centrale. Dans le détail, la terminologie est plus souvent utilisée pour parler de ce qui disque durs, cartes mères, cartes graphiques ou écran que pour les vis et engrenages nécessaires à l’assemblage de votre machine.

Qu’est-ce que le hardware interne ?

On divise souvent le hardware en deux catégories distinctes. La première partie est ce qui se trouve à l’intérieur de la machine. Qu’il s’agisse de votre smartphone ou de votre ordinateur. On parle donc de la RAM, de la mémoire graphique, mais aussi des processeurs, des câbles ou du ventilateur qui peuvent se trouver à l’intérieur de votre unité centrale. Dans cette catégorie, on trouve aussi les lecteurs DVD ou Blu-Ray.

On en trouve, sous une forme ou une autre, à l’intérieur de tous nos équipements high-tech aujourd’hui. Même votre tablette ou encore votre téléviseur connecté sont aussi bourrés de hardware. C’est bien simple, ils ne pourraient pas fonctionner sinon ! Bien sûr, les pièces ne sont souvent pas interchangeables. Elles sont conçues pour un type d’équipement et fonctionnent aussi avec des logiciels spécifiques.

Qu’est-ce que le hardware externe ?

On parle ici de la seconde grande catégorie du matériel de nos équipements high-tech. C’est finalement tout ce qui se trouve à l’extérieur de votre ordinateur ou téléphone, mais qui sert aussi à l’utiliser ou bien peut tout simplement s’y connecter. Avec le développement de nouveaux accessoires, la liste continue de s’agrandir chaque jour ou presque.

Les éléments externes

Les éléments les plus connus qui viennent immédiatement à l’esprit sont le clavier, la souris ou encore l’écran de votre ordinateur. Pour votre smartphone, cela peut être votre chargeur ou encore vos écouteurs ou un câble USB. Cependant, dans les faits, on trouve beaucoup plus de hardware externe que cela. Ainsi, dans la liste on peut aussi faire figurer votre scanner, l’imprimante, un vidéoprojecteur, une manette de jeux vidéo, une télécommande, une clé USB ou encore des disques durs externes…

Une notion importante : le remplacement

La principale différence que l’on peut trouver entre ces deux catégories est la capacité à remplacer ou échanger les équipements. Le hardware externe est interchangeable sans aucun problème ou presque. Il existe parfois des limitations liées à la génération de votre hardware ou encore aux pilotes. Mais, pour changer une souris ou un clavier, un simple branchement est souvent nécessaire. En revanche, pour le hardware interne, c’est plus compliqué. Vous aurez souvent besoin d’avoir quelques notions en bricolage ou même en informatique. Certaines entreprises cherchent même à vous empêcher de démonter votre matériel autant que possible. Les pièces à l’intérieur de votre ordinateur peuvent ainsi avoir été soudées ou collées. De quoi sérieusement vous compliquer la tâche.