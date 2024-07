Le dernier mini PC GEEKOM profite d’une belle promo cet été

GEEKOM, l’une des meilleures marques de mini PC, vous offre une grosse réduction sur son dernier modèle de la gamme IT : l’IT13 ! On vous explique comment en profiter.

Vous cherchez à gagner de la place sur votre bureau sans sacrifier les performances de votre ordinateur ? Les mini PC Geekom ont une proposition à vous faire ! Ces appareils miniatures permettent, en effet, de réduire drastiquement la taille de votre ordinateur à un simple carré d’une dizaine de centimètres et de conserver son efficacité !

Et, coup de chance, si vous en cherchiez un, l’un des plus efficaces de GEEKOM est actuellement en promotion sur le site officiel !

-190€ sur le dernier mini PC GEEKOM IT13

Habituellement, vendu pour 889€, le mini PC GEEKOM chute à 699€ grâce au code promotionnel « MIPRIT13 » sur le site officiel de la marque.

Grâce à cette réduction de 190€, le dernier mini PC de la gamme IT devient un peu plus abordable et vous pourrez ainsi mettre la main sur l’un des meilleurs modèles de la marque à prix réduit.

Le site officiel de GEEKOM possède trois avantages non négligeables :

Il vous assure une garantie de 3 ans (soit une année de plus que le minimum légal),

(soit une année de plus que le minimum légal), Une livraison gratuite et rapide : expédition du colis en 1-2 jours ouvrables.

: expédition du colis en 1-2 jours ouvrables. Il vous offre la possibilité de retourner (ou d’échanger) votre produit les 30 jours.

Nous avions déjà eu l’occasion de tester le mini PC IT13 il y a quelques mois et pu constater ses excellentes performances sur des tâches de bureau classiques. De plus, ce très bon mini PC possède également une connectique très fournie (malgré sa petite taille). On retrouve :

3 ports USB-A 3.2 (2 devant, 1 derrière),

1 port USB-A (derrière),

2 ports USB-C 3.2 (derrière),

1 prise jack pour le casque (devant),

1 port LAN RJ45 2,5G pour la connexion en Ethernet (derrière).

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 prise DC pour l’alimentation (derrière),

Compatibilité Bluetooth 5.2 et WiFi 6E.

En plus de la connectique, le GEEKOM IT13 (comme beaucoup d’autres modèles de la marque) possède plusieurs emplacements d’espace de stockage pouvant accueillir des SSD de 2 To.

Enfin, côté performance, l’IT13 est équipé d’une carte graphique Intel (IRISxe) et d’un Intel Core i9-13900H qui ne vous permettra, certes, pas de jouer aux derniers jeux vidéo du moment avec les meilleurs graphismes mais il se débrouillera très bien sur des tâches de bureau classique et sur des jeux basiques.

En somme, il s’agit d’un excellent ordinateur pour des loisirs du quotidien (regarder YouTube ou des plateformes de streaming) et pour le télétravail. Alors avec une réduction de 190€, l’IT13 de GEEKOM devient une véritable opportunité de rénover votre installation.

