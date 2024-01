Soldes : la tablette tactile Samsung chute sous les 150€ chez Darty

À peine dévoilée par Samsung juste avant les fêtes, la Galaxy Tab A9 est déjà en promotion grâce à Darty pour les soldes d’hiver ! Une tablette tactile très prometteuse qui vaut le détour.

L’année 2023 a été une période particulièrement active pour Samsung. Après avoir introduit une gamme complète de smartphones, les montres Galaxy Watch 6 et les tablettes haut de gamme Galaxy Tab S9, la société a décidé de mettre à jour sa gamme d’entrée de gamme avec les nouveaux Galaxy Tab A9 et A9+.

Ces deux tablettes tactiles plus abordables prennent la relève de la Galaxy Tab A8. Alors qu’elles arrivent tout juste sur le marché, Darty propose déjà une remise exceptionnelle sur la Galaxy Tab A9.

Samsung Galaxy Tab A9 : la tablette tactile à -22% sur Darty

Avec la Galaxy Tab A9, le géant sud-coréen propose une tablette tactile qui promet d’allier performance, design soigné et petit prix dans un format 8.7 pouces. Alors qu’elle a abordé le marché avec un prix déjà à moins de 200€, Darty va plus loin et l’offre à -22% durant les soldes. Mais faites vite avant que les stocks ne soient complètement écoulés.



La tablette tactile Galaxy Tab A9 présentée à 189,99€ habituellement sur Darty vous est aujourd’hui proposée à 149,99€.

À savoir qu’en commandant votre tablette sur Darty, vous pouvez également bénéficier de 4 mois offerts sur Deezer, une garantie de 2 ans grâce à Darty Max, et la livraison gratuite.

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A9, ça vaut quoi ?

De manière constante, Samsung accorde une attention particulière au design de ses tablettes, même celles qui sont plus abordables, et la Galaxy Tab A9 ne fait pas exception à cette règle. En plus de son élégant châssis en aluminium brossé – qui peut néanmoins montrer quelques traces de doigts – la tablette se distingue par sa finesse, avec seulement 8 mm d’épaisseur, et son format compact, ce qui la rend peu imposante.

Bien que la Galaxy Tab A9 ne soit pas commercialisée comme une tablette axée sur le gaming, elle n’en demeure pas moins performante, bénéficiant du soutien de son GPU Adreno 619. Elle maintient une moyenne de 70 images par seconde, atteignant des pics de 76 i/s, ce qui est très respectable et amplement suffisant pour les jeux disponibles sur le Play Store.

À noter qu’elle surpasse même la Google Pixel Tablet et rivalise de près avec la Galaxy Tab S8, sortie en 2022.

Un design qui n’a rien à envier à la concu

En clôturant l’année 2023, Samsung présente une tablette polyvalente qui allie performances et autonomie à un prix abordable. Bien qu’elle ne brille pas dans tous les aspects, notamment en ce qui concerne la photographie et la calibration de l’écran, cette tablette tactile satisfait certainement les besoins des familles et des utilisateurs occasionnels cherchant un appareil économique capable de gérer facilement toutes les tâches quotidiennes.

Les plus Design,

Belles finitions pour un prix abordable,

Performances,

Autonomie. Les moins Mauvaise calibration de l’écran et absence de réglages,

Charge encore trop lente,

Photos.

Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab A9

Dimensions (Hauteur, Largeur, Profondeur) 0,8 x 21,1 x 12,47 cm Poids 332 g Résolution d’écran 800 x 1340 Définition HD (720p) Capacité de stockage 64 Go Format de l’écran 16:10

Vous avez maintenant une belle promotion sur la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A9 sur Darty, mais dépêchez-vous avant qu’il n’en reste plus !