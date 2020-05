C’est la sempiternelle interrogation. Des fleurs ? Des chocolats ? Un bijou ? Et pourquoi ne pas lui offrir quelque chose d’utile, qui l’aidera à prendre soin de son dos. Tour d’horizon des innovations anti mal de dos.

Vous cherchez un bon cadeau pour la fête des Mères ? Plutôt que de miser sur les roses, certains cadeaux innovants et connectés pourraient se révéler plus utiles, notamment pour la santé de vos proches. Les nouvelles technologies ont permis le développement d’accessoires à la fois utiles et innovants.

Wavii, pour analyser la posture du dos

Votre posture à la maison ou quand vous travaillez est peut-être mauvaise, mais encore faut-il en avoir conscience. C’est ce que propose Wavii, un appareil vendu 129 euros. Vous le placez dans le haut de votre dos et appuyez sur un petit bouton pour l’activer. Les vibrations vous indiquent ensuite s’il faut agir. Sa pile propose une autonomie de trois mois.

Xiaomi MiJia Hi+ Smart Back Belt, pour l’effort invisible

Xiaomi joue aussi ses cartes dans le domaine de la santé. L’entreprise, devenue un véritable titan des nouvelles technologies propose une ceinture dorsale ajustable qui se porte sous les vêtements et permet d’améliorer la posture du corps. Une puce intégrée mesure l’angle de votre dos et vous permet grâce à des petites vibrations de savoir quand il faut changer quelque chose. Xiaomi promet des résultats en 60 jours. Vendu environ 50€.

Gamme Lyne, la solution est parfois aussi simple qu’un t-shirt

La Gamme Lyne, c’est tout un ensemble de vêtements qui sont conçus pour prendre soin de votre dos. Sous-vêtements, t-shirts et gilets, se déclinent au masculin ou au féminin, à partir de 129 euros. À chaque fois, une volonté d’améliorer la position et donc la santé, mais surtout de renforcer les muscles. Un travail sur le long terme qui permet aussi pour les professionnels de réduire sensiblement le risque de blessures. Chaque modèle est disponible en plusieurs couleurs.

Upright Go 2, contre le mal de dos des mamans connectées

Et enfin, pour les mamans qui sont vraiment motivées et surtout adeptes des nouvelles technologies, le Upright Go 2, vendu à 99,99 euros sur Amazon constitue une option très intéressante. Il se place dans le haut du dos et vous rappelle de corriger votre posture à travers des vibrations. L’application dédiée vous permet de son côté de bâtir un plan d’entraînement, d’avoir des statistiques sur votre position et donne des conseils pour améliorer la situation. Idéal.