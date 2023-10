ONLYOFFICE : la MAJ du jour apporte des fonctionnalités inédites à la suite bureautique

Ce mardi 17 octobre 2023, ONLYOFFICE Docs dévoile sa toute nouvelle mise à jour. Éditeur de documents PDF, délimiteur CSV, césure automatique, sauts de page, transition Morph, la version 7.5 de la suite bureautique en ligne vous réserve bien des surprises !

Dans un écosystème web dominé par Google, plusieurs entreprises tentent de tirer leur épingle du jeu. C’est le cas d’ONLYOFFICE, ce projet open source qui se concentre sur le traitement avancé et sécurisé des documents.

Cette suite bureautique en ligne actuellement utilisée par plus de 10 millions d’internautes à travers le monde, découvrez pourquoi vous devriez à votre tour faire confiance à sa panoplie d’outils en tout genre.

A lire aussi Quelles sont les meilleures souris PC pour la bureautique ?

Un nouvel éditeur PDF pour modifier vos documents en un instant

Pour débuter, voici la plus grosse nouveauté de cette nouvelle version d’ONLYOFFICE. La suite bureautique comprend désormais un éditeur PDF qui permet de créer et modifier les fichiers dans ce format.

Cet outil prend en charge les annotations, y compris le surlignage de texte, le soulignement, le barrage, le remplissage de formulaires, les commentaires et les dessins.

Dans une version ultérieure, il sera même possible d’utiliser l’éditeur PDF d’ONLYOFFICE de manière collaborative, afin d’améliorer la création de vos PDF.

Outre cet éditeur, une multitude de fonctionnalités ont été incluses pour améliorer le traitement de texte. Tout d’abord, la sélection intelligente des paragraphes permettra d’améliorer le processus de travail des utilisateurs qui exploitent les contrôles de contenu. Comme le précise ONLYOFFICE :

« Lorsque les utilisateurs activent puis modifient le contenu de l’élément de contrôle inséré, le contrôle lui-même est automatiquement supprimé, mais son contenu est conservé. Le même scénario s’applique lorsque l’on clique manuellement sur l’option « Supprimer le contrôle de contenu » ».

Sur ONLYOFFICE, vous pourrez activer et désactiver la sélection intelligente des paragraphes à votre guise.

Les fonctionnalités d’ONLYOFFICE feront de vous, le roi du traitement de texte

Les équipes d’ONLYOFFICE ont tenté de répondre aux demandes de leurs utilisateurs. C’est pour cela qu’ils ont décidé d’ajouter une option de césure automatique pour les documents textuels. Elle vise tout particulièrement le secteur de l’éducation, où il est demandé d’appliquer un certain type d’alinéa ou une certaine mise en page.

Avec cette fonctionnalité présente dans l’onglet « Mise en Page », vous pourrez rédiger du texte sans avoir à mettre manuellement des césures en fin. En modifiant les marges, les mots seront même séparés par un trait d’union si nécessaire.

Quelques millimètres, un centimètre, ou plus : la césure automatique d’ONLYOFFICE vous permet d’être à la page en matière de mise en page.

A lire aussi notre test du mini PC Geekom Mini IT8

ONLYOFFICE se démarque également sur les tableurs et les présentations

Au niveau des tableurs, la version 7.5 d’ONLYOFFICE inclut l’insertion des sauts de pages pour séparer une feuille de calcul et l’imprimer dans les meilleures conditions, si besoin. Il sera également possible d’ajouter des images aux en-têtes et pied de page, de personnaliser les marges, ou de déplacer des lignes et des colonnes grâce à un simple glissé-déposé.

Elle se démarque également des versions précédentes grâce à une option permettant l’affichage des relations entre les formules et les cellules. Cela permet aux utilisateurs qui tapent des centaines, si ce n’est des milliers de formules au quotidien, de les vérifier plus facilement.

Parmi les autres demandes récurrentes des usagers de la suite bureautique, une concerne les fichiers CSV. Si habituellement, les derniers paramètres sélectionnés par les utilisateurs ne sont pas sauvegardés, ONLYOFFICE s’engage à prendre en charge le délimiteur CSV appliqué pour qu’ils ne soient plus obligés de le modifier à chaque fois. Le système sauvegarde vos préférences et les applique immédiatement.

Enfin, pour ce qui est de la présentation, la transition Morph a été ajoutée. Applicable aux objets, aux mots et aux lettres, elle permet d’animer un mouvement fluide d’une diapositive à l’autre. À noter qu’il est aussi possible de définir le nom d’un objet afin de les faire correspondre à certaines formes ou images déjà présentes sur une diapositive voisine.

Si nous vous avons présenté quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d’ONLYOFFICE, sachez qu’il en existe d’autres que nous n’avons pas évoqués. Lecteur d’écran pour les utilisateurs souffrant d’un handicap ou d’une déficience visuelle, l’accès rapide aux symboles les plus utilisés pour les listes à puce, une application de bureau plus intuitive qui accompagne les utilisateurs dans la recherche de leurs derniers travaux, etc.

Bref, cette mise à jour grandement axée sur l’expérience utilisateur saura sans nul doute vous contenter !