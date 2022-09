Meta Quest versus Meta Quest 2 : quel casque VR choisir ? quelles différences ?

Alors qu’il a été commercialisé il y a bientôt 2 ans, le Meta Quest 2 (appelé précédemment Oculus Quest 2) a récemment fait l’actualité du fait d’une hausse de prix de près de 100€ pour un total de 450€. C’est l’occasion de comparer les deux modèles de la marque : le Meta Quest et le Meta Quest 2.

Choisir entre Meta Quest et Meta Quest 2 (Oculus Quest ou Oculus Quest 2 donc) était jusqu’ici évident, mais nous allons voir avec vous si cette récente hausse de prix redistribue les cartes entre les deux casques de réalité virtuelle de Facebook.

Si le milieu des casques de réalité virtuelle est un marché de niche, les acteurs y sont de plus en plus nombreux à l’image de HP, HTC ou même Sony. Pourtant, la firme Oculus devenue Meta lors du rachat de l’entreprise par le groupe Facebook en 2014 reste le leader de ce marché.

Les deux casques commercialisés à ce jour pourraient être rejoints par une troisième itération nommée Meta Quest Pro et orientée haut de gamme d’ici la fin de l’année 2022.

Pour l’heure, voici un comparatif des deux modèles qui font figure de référence face à la concurrence, tant chez les particuliers que chez les professionnels.

La résolution, principal point fort du Meta Quest 2

C’est sans doute l’un des points qui font toute la différence et devrait démocratiser la réalité virtuelle. Avec une résolution très élevée de 1.832 x 1.920 pixels par œil, le Meta Quest 2 fait disparaître l’effet grille en offrant une netteté avec laquelle seul le HP Reverb G2 peut rivaliser. La version précédente avec ses 1.440 x 1.600 donnait effectivement la désagréable sensation de regarder à travers d’une moustiquaire comme la plupart des casques VR. On regrettera toutefois le passage de deux écrans OLED à un seul écran LCD. Des couleurs un peu moins vives, mais largement compensées par l’amélioration conséquente de la résolution et de la netteté des images.

90 Hz contre 72 Hz, mais des lentilles similaires

La fréquence de rafraîchissement du Meta Quest 2 est boostée à 90 Hertz contre 72 pour la version précédente. Une différence notable qui apporte un confort visuel non négligeable. Notez toutefois qu’il faudra patienter un peu avant que les applications passent au 90 Hz. Par contre, côté lentilles, on reste sur le même standard ce qui offre un champ de vision de 110 degrés très correct. Côté rendu visuel pas photo donc, la nouvelle mouture est bien meilleure que la précédente et d’ailleurs ainsi aussi que le reste du marché à l’exception du HP Reverb G2.

Le Meta Quest 2 alimenté par le puissance processeur Snapdragon XR2

Alors que le premier Quest était doté d’un processeur Snapdragon 835 un poil limité, le Meta Quest 2 tourne avec un Snapdragon XR2. Ce processeur présenté en Décembre 2019 est encore aujourd’hui la référence pour les casques de réalité virtuelle. Pour preuve, Qualcomm vient de dévoiler en Mai 2022 une paire de lunettes de réalité augmentée elles aussi équipées du fameux processeur XR2. Le processeur est épaulé par 6 Go de RAM. Le Quest première génération ne dispose que de 4 Go. Une différence de puissance et de mémoire très notable donc qui permet au Quest 2 de tirer parti de son excellente résolution sans faire de compromis.

Deux designs différents

Côté look, le Meta Quest 2 est disponible en plastique blanc. Son prédécesseur avait opté pour du tissu et est de couleur sombre. Une différence de choix de matériaux sans doute imposée pour offrir un confort amélioré et une facilité de nettoyage. On regrettera toutefois le choix du blanc comme couleur, sans doute un peu trop salissant surtout lors de partie endiablée qui génèrent de la sueur.

Le Meta Quest 2, plus confortable que son prédécesseur

Souhaitant mettre l’accent sur le confort, les équipes de Facebook ont réussi à limiter le poids du Meta Quest 2. Côté maintien, la fixation rigide a laissé sa place à un système de strap souple (assez proche de l’oculus go) qui assure un confort supérieur en particulier pendant de longues sessions de jeu.

En revanche, ce strap gâche l’esthétique du casque et se montre particulièrement inadapté pour les personnes qui ont les cheveux longs. Heureusement, Meta propose en option une attache rigide nommée Quest 2 Elite Strap pour la modique somme de 49€. Le nouveau strap souple est si clivant que certains sous-entendent une volonté délibérée de la part de Meta de pousser les utilisateurs à acheter le strap rigide optionnel. Pour les plus endurants, un autre modèle de fixation équipé d’une batterie d’appoint sera disponible en option au tarif de 139€.

Un réglage IPD simplifié sur le Quest 2

Pour une expérience de jeu optimale l’écartement interpupillaire dit IPD doit être parfaitement réglé, sans quoi on s’expose à un certain mal-être pendant les phases de jeux voire même des douleurs à la tête. Pour cette raison, Meta a mis au point pour son Quest 2 un nouveau système proposant 3 niveaux de réglages. Il devient donc facile de régler l’écartement en poussant des doigts les lentilles pour affiner le réglage à sa guise. Parfait pour les néophytes.

Côté audio pas de différence majeure

Pour l’audio le Meta Quest 2 ne propose toutefois pas d’amélioration vraiment notable par rapport au modèle précédent. Le système de petits haut-parleurs intégrés aux branches du casque de réalité virtuelle reste similaire. Le son est un peu meilleur, mais ne permettent pas une immersion complète comme pourrait le faire un bon casque audio. Bien évidemment, un port jack permet de connecter son propre casque audio pour ceux qui le désirent.

Des accessoires audio pour pallier à cette faiblesse

L’entreprise Logitech a mis au point plusieurs solutions audio de qualité pour améliorer l’expérience de réalité virtuelle. Outre les écouteurs intra-auriculaires G333 VR et le casque Pro VR, la firme suisse vient de dévoiler les Chorus, des écouteurs sans contact qui se fixent sur les branches du Meta Quest 2. Si cette solution technique ne semble pas être la meilleure pour produire un son de qualité, elle a l’avantage de n’exercer aucune pression sur les oreilles et donc de proposer un confort sans équivalent.

Autonomie : avantage au Meta Quest première génération

Le Meta Quest 2 dispose d’une autonomie de l’ordre de 2 à 3 heures selon l’usage qui en est fait, soit sensiblement la même autonomie que son prédécesseur. En pratique, il a toutefois été constaté que le Meta Quest premier du nom puisse tenir un peu plus longtemps pour le même usage. L’écart entre les deux modèles est tout de même très faible puisqu’on parle d’une dizaine de minutes. L’Elite Strap doté d’une batterie et vendu en option permet cependant de doubler l’autonomie du Meta Quest 2.

Des contrôleurs améliorés pour le Meta Quest 2

Au niveau des contrôleurs, Meta a fait un effort pour proposer des contrôleurs plus ergonomiques qui tiennent mieux en main. Plus de soucis non plus de compartiment de piles qui s’ouvre de façon impertinente lors d’une partie. Les vibrations des nouveaux contrôleurs Meta Quest 2 sont aussi plus intenses que sur le modèle précédent.

Un tracking toujours très bon

Côté tracking pas de véritables différences entre le Meta Quest 2 et son grand frère. On y retrouve les mêmes caméras de suivi de mouvement et un tracking qui reste de grande qualité. Il semblerait que le Quest 2 soit légèrement moins précis afin de garder une autonomie convenable pour ses contrôleurs.

Le câble Link, accessoire indispensable pour multiplier la puissance de votre Quest

Le câble Link fonctionne à la fois avec le Meta Quest et le Meta Quest 2 afin de relier votre casque de réalité virtuelle à un puissant PC pour y faire fonctionner des jeux du catalogue Rift S. Les utilisateurs disposants d’un PC costaud pourront utiliser leur ordinateur pour des calculs nécessaires à des jeux plus haut de gamme. Le câble Link disponible en USB-C est composé d’une âme en fibre optique afin d’améliorer la vitesse de transfert des données.

Le Meta Quest 2 avantagé par son catalogue de jeux

Si la majorité du catalogue de jeux et d’applications est compatible à la fois sur Quest et Quest 2, il est à noter que certains jeux en particulier dans les plus récents ne sont compatibles qu’avec le Meta Quest 2 qui propose une puissance de calcul supérieure.

Tarif : le prix du Meta Quest 2 en hausse 2 ans après sa sortie

Lors de la sortie du Meta Quest 2, Facebook avait envoyé un message fort en le commercialisant près de 100€ moins cher que son prédécesseur pour un prix de 350€ pour la version 64 Go. Avec un tel tarif, Meta proposait un rapport qualité/prix imbattable. Cette politique tarifaire avait d’ailleurs posé question et beaucoup se demandaient comment Facebook pouvait conserver une marge avec un tel tarif. Diverses hypothèses avaient été évoquées :

Soit l’idée est de démocratiser la réalité virtuelle en la rendant accessible au grand public et donc de jouer sur les quantités d’un unique produit (contre 2 auparavant) avec des marges très faibles

Soit Facebook désire porter un coup de grâce à la concurrence qui ne pourra pas suivre une telle politique de prix agressive

Soit Facebook entend se récupérer avec la vente de jeux et d’applications sur son Store

Soit enfin Facebook fait du Facebook avec les données personnelles des utilisateurs. Il est d’ailleurs obligatoire d’avoir un compte Facebook pour utiliser le casque de réalité virtuelle

Soit il s’agit d’un mix des différentes suppositions ci-dessus

Une hausse de prix en Juillet 2022 pour le Meta Quest 2

Contre toute attente, Meta a annoncé une augmentation de 100€ des tarifs des modèles 128Go et 256Go pour atteindre respectivement 449€ et 549€. Si cette information peu surprendre au premier abord, elle devient plus compréhensible quand on constate l’inflation actuelle et surtout quand on observe les investissement faramineux que le groupe Meta a réalisé pour développer son écosystème de réalité virtuelle.

Faut-il acheter le Meta Quest 2 ou le Meta Quest ?

Malgré cette récente hausse des prix, le constat est sans appel : Le Meta Quest 2 est un bien meilleur casque de réalité virtuelle et bénéficie d’un meilleur rapport qualité prix. Il reste 2 ans après sa sortie une référence incontestable du marché des casques de réalité virtuelle.

S’il n’est plus commercialisé, le Meta Quest reste un casque accessible et au gout du jour malgré notamment une résolution un peu en retrait par rapport aux standard actuels. D’occasion, il constitue une alternative intéressante pour les petits budgets.