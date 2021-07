Facebook est désormais bien plus qu’un réseau social. L’entreprise de Mark Zuckerberg multiplie les projets y compris du côté des accessoires. Ainsi, une montre connectée concurrente de l’Apple Watch devrait bientôt être commercialisée.

WhatsApp, Oculus VR, Facebook, Instagram… À l’heure de lister « l’empire » réuni sous la bannière Facebook, la liste est longue. Cependant, les objets connectés n’en faisaient pas partie jusque-là. Une montre intelligente devrait bientôt venir changer la donne. Voici tout ce que l’on sait à l’heure actuelle sur ce produit.

Que sait-on sur la montre connectée Facebook ?

C’est le site « The Information » qui a dévoilé cette information au mois de février 2021. Si l’entreprise vend déjà des casques de réalité virtuelle Oculus et les équipements vidéo Portal, ce sont désormais les montres connectées qui attirent son attention. Un marché qui a souvent été annoncé comme très prometteur au cours de ces dernières années, mais qui n’a sans doute pas encore complètement atteint son potentiel. À l’heure actuelle, c’est notamment Apple, avec l’Apple Watch qui domine le marché.

Facebook aurait donc entériné l’idée de lancer sa propre montre connectée, un appareil qui serait principalement focalisé sur deux dimensions essentielles. Tout d’abord, le suivi de la santé et des exercices, déjà occupé par Apple, mais aussi par les produits Fitbit (qui appartient à Google). La deuxième dimension serait bien entendu sociale. L’objectif de Facebook est de faire de cet appareil une extension de son écosystème.

Quel sera le prix de cette montre intelligente Facebook ?

Bien entendu, c’est une question essentielle pour de nombreux consommateurs. Des études prouvent ces dernières années que l’intérêt autour des montres connectées va croissant. Une évolution liée à une préoccupation toujours plus importante des gens pour leur santé et bien-être. En 2020, les ventes de smartphone ont globalement baissé. Cependant, les wearables, dont les montres connectées n’ont pas connu le même problème.

Le prix qui a circulé pour l’instant est de 400 dollars. Un tarif attractif, qui s’explique par une raison simple. L’idée est de vendre cette montre Facebook à un coût proche de celui de la production. Pour Facebook, ce n’est pas la vente de la montre qui devrait générer des revenus, mais plutôt son usage. Un business modèle qui fait bien sûr penser à celui du réseau social gratuit pour ses milliards d’utilisateurs. Son lancement, annoncé pour 2022 par de nombreux spécialistes, devrait en tout cas générer beaucoup d’attention.

À quoi pourrait ressembler cette montre connectée ?

D’un point de vue logiciel, Facebook aurait pour ambition de s’appuyer sur une version open-source d’Android, le système d’exploitation développé par Google, pour cette première montre, même si la situation pourrait évoluer ensuite.

Pour ce qui est du design de la montre Facebook, il est pour l’instant bien plus difficile de se prononcer. Pour l’instant, ce sont surtout les paramètres techniques qui ont été publiés par différents médias. Cependant, dans les mois qui viennent, si la sortie de cette montre connectée conçue par Facebook se confirme, on devrait rapidement en savoir davantage. L’objectif fixé par l’entreprise serait de vendre moins d’un million de cette « Facebook Watch » dans un premier temps.

Quelles fonctionnalités aurait la montre Facebook ?

C’est bien entendu du côté des fonctionnalités que l’on attend surtout Facebook. Pour l’instant, on connaît surtout les grandes lignes. Cette montre connectée en tant que concurrent de l’Apple Watch et des produits Fitbit offrira donc des données liées à la santé. C’est un paramètre devenu essentiel ces dernières années. Facebook pourrait aussi proposer d’associer votre montre avec des appareils de fitness, la marque Peloton est évoquée.

Mais, très logiquement en raison de l’activité de l’entreprise, c’est la dimension sociale et messagerie qui sera au centre du projet de produit. Ainsi, vous pourrez l’utiliser pour envoyer des messages via WhatsApp, Messenger ou encore Instagram et bien évidemment recevoir des notifications. Il sera aussi possible d’être encadré par un entraîneur. Vous pourrez aussi partager vos entrainements avec des amis. Un navigateur sera peut-être aussi au programme.

Smartwatch Facebook : une connexion internet autonome

Véritable innovation pour l’entreprise, cette montre connectée devrait être dotée d’une connexion aux données mobiles. Ainsi, elle pourrait être connectée à Internet de façon autonome, sans même que vous ayez besoin d’un smartphone à proximité. En revanche, il serait aussi possible de la connecter à un appareil sous Android ou iOS si c’est votre choix.

Enfin, Facebook prévoit non pas une, mais deux caméras pour sa montre connectée. Une première serait située à l’avant. Son objectif ? Permettre des chats vidéos sur Messenger, Instagram ou encore WhatsApp. On retrouve encore les plateformes de l’entreprise au cœur de l’écosystème. Plus surprenant, le deuxième appareil photo serait situé au dos de la montre. Ce choix peut paraître surprenant, mais il s’explique par la possibilité de détacher le cadran de la montre connectée pour prendre des photos ou des vidéos de très haute qualité. De quoi transformer votre wearable en un véritable smartphone de poche.

Quelles sont les rumeurs sur la montre connectée Facebook ?

Peut-on parler de folie des grandeurs pour Facebook ? Difficile d’en être absolument sûr pour l’instant, mais après cette première montre connectée, le géant du numérique aurait déjà en tête de proposer un nouveau produit, une montre deuxième génération, dont la sortie serait prévue à l’horizon 2023. De quoi confirmer l’intérêt très poussé de l’entreprise pour ce genre de produit et sans aucun doute des ambitions qui iront croissantes d’un point de vue du volume de ventes.

Pour l’instant, Facebook va bien entendu s’appuyer sur Android, le Wear OS de Google, qui est déjà utilisé par de nombreux terminaux. Cependant, à terme, l’objectif de l’entreprise de Mark Zuckerberg serait bien de développer sa propre technologie à l’image de l’OS de l’Apple Watch afin d’être indépendant de la concurrence. Une nouveauté qui pourrait bien être déployée dans les prochaines années, tant le sujet est important pour l’entreprise.

Enfin, la liste des accessoires de Facebook pourrait encore être amenée à s’étendre et, cette fois, au-delà du champ des objets connectés. Ainsi, c’est un sac à dos permettant de clipser la montre, comme on peut le faire pour une GoPro qui serait à l’étude. De quoi en faire un accessoire bientôt indispensable ? Un peu de patience, la réponse se fera dans le courant de l’année 2023…