Mini four : les 5 meilleurs modèles pour cuisiner sans prendre de place

Les mini fours ont le vent en poupe avec des modèles toujours plus innovant. Lidl, Xiaomi, Moulinex… plusieurs marques sortent du lot pour équiper au mieux votre cuisine sans prendre de place.

On a beau dire ce que l’on veut, la cuisine sans four reste assez limitée. Gratin, lasagnes, poissons ou frites, les recettes avec cet appareil sont très nombreuses et font du four un indispensable dans chaque foyer. Le problème, c’est qu’il n’est pas toujours possible d’en avoir un chez-soi, par manque de place ou faute de budget.

Le mini-four se présente donc comme l’alternative idéale aux fours traditionnels. Avec une efficacité remarquable (aujourd’hui, certains mini-fours sont aussi puissants que les autres modèles), ils ont cet avantage de ne prendre que très peu de place.

Silvercrest, le mini four premier prix de Lidl

Le mini-four de la marque allemande est, comme tous les appareils électroménagers qu’elle propose, un excellent rapport qualité/prix. Sur le site de Lidl, on peut le retrouver à moins de 50€. Sa capacité de 9L à deux niveaux et sa puissance de 800W lui permettent de cuire, réchauffer et griller vos préparations jusqu’à 230°C.

Si la praticité est saluée par ses différents avis, ce que l’on reproche au mini-four Silvercrest est sa taille assez limitée. Ne prévoyez pas de faire la cuisine pour plus de deux personnes. Mais, pour ce prix, difficile de trouver mieux, surtout en termes d’efficacité.

Xiaomi Mijia, le mini four connecté d’entrée de gamme

Quand une tendance pointe le bout de son nez, on peut être sûr que Xiaomi va s’en emparer pour en faire un produit connecté. C’est encore le cas avec les mini-fours. Sa gamme Mija, qui regroupe également le fameux Airfryer de la marque, intègre un mini-four de 12L affiché à moins de 100€. En plus, le Mija offre une puissance intéressante de 1200W.

Une version 32L a été présenté l’été dernier, mais n’est pas encore commercialisée sur le site. De même, aucune date de sortie n’a été annoncée.

La force de ce petit four à vapeur pour trois personnes est sa fonction intelligente. En effet, il est possible de le connecter à l’application Xiaomi Home pour suivre les recettes en direct et paramétrer automatiquement les temps de cuisson.

Moulinex Optimo, le mini four le plus vendu

C’est tout simplement le modèle le plus vendu sur Amazon. Avec plus de 300 mini-four Moulinex Optimo achetés au cours du mois dernier sur le site, sa réputation le précède. Parmi les plus de 3 400 avis, seule la puissance du plus petit des modèles est soulevée comme un défaut (1380 W).

Autrement, la marque présente 4 tailles différentes allant de 19L à 40L et montant jusqu’à 2200W (soit autant qu’un modèle encastrable).

Enfin, le prix varie de 89€ à 199€ en fonction de votre choix de taille, ce qui est excellent comparé à la concurrence.

Ninja Foodi, le mini four aux multiples usages

En termes de praticité, le mini four Ninja s’impose comme le plus compact des mini fours. Et pour cause. Il est possible de le rétracter pour gagner « jusqu’à 50% de place » selon la marque. Une fonction bienvenue pour libérer de la place dans les petites cuisines.

Au-delà, le modèle Foodi de 10L est bien plus qu’un mini four rétractable. Ses multiples fonctions en font un appareil très polyvalent. Il peut notamment faire friteuse sans huile et régule la vitesse de ventilateur et la température en fonction des plats grâce à sa technologie Crisp Control.

Ses 2400W de puissance rendent aussi le modèle ultra-efficace avec un préchauffage de 60 secondes et une vitesse de cuisson assez impressionnante.

Pour s’offrir les faveurs du Ninja Foodi, il faudra débourser 229€. Un prix élevé pour cette petite capacité, mais utile pour avoir un four aux performances impressionnantes.

Joe, l’appareil de cuisson éco-compact et français

Le très haut de gamme du mini four a un nom. Il est français et s’appelle Joe. Mais, attention, il n’est pas qu’un simple four. C’est un modèle tout-en-un de 1500W et 20L de contenance comprenant :

Vapeur,

Micro-ondes,

Grill,

Chaleur tournante,

Airfryer.

Prévu pour 2025, Joe est le cadet de la marque Daan-tech. Son grand frère, Bob, est un mini lave-vaisselle que nous avons eu l’occasion d’accueillir et qui nous avait fait très bonne impression. On n’en attend pas moins de Joe. Mais pour s’offrir ses faveurs, comptez 700€ en précommande.