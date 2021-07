Les réveils connectés offrent aujourd’hui de nombreux avantages pour favoriser la gestion de votre sommeil. Les réveils connectés et intelligents envahissent nos intérieurs car les insomnies et nuits agitées deviennent plus fréquentes ces dernières années. Vous vous couchez plus tard, vous vous réveillez tôt, les écrans vous empêchent de trouver le sommeil. Ces objets innovants ultra connectés vous offrent une visibilité sur vos cycles de sommeil, votre nuit, vos horaires et d’autres fonctionnalités toutes aussi sympathiques comme vos musiques ! Ce top 10 vous donne un aperçu des meilleurs réveils connectés 2021 pour vous aider à mieux dormir.

Top 10 des Meilleurs Réveils Connectés

Aura, le réveil connecté de Withings

Aura n’est pas qu’un simple réveil connecté, il fait également office de veilleuse et d’ange gardien. Ainsi, ce modèle est pensé pour améliorer votre sommeil et faire de vos nuits de véritables rêves. Constitué d’un capteur et d’une application mobile, Aura possède plusieurs fonctions innovantes. Le capteur se glisse sous votre matelas et est relié à un appareil design posé sur votre table de chevet. Il mesure votre cycle respiratoire, votre cycle cardiaque ainsi que vos mouvements corporels. L’appareil, quant à lui, analyse les sons, la température de la pièce et la lumière.

Une connectivité impressionnante

Toutes les données enregistrées chaque nuit sont retransmises sur votre application dédiée sous forme de graphiques. C’est un moyen sûr et connecté de définir des périodes de sommeil adaptées, analyser vos délais d’endormissement et vos conditions globales de sommeil. Vous vous créez un rythme idéal grâce à ce réveil qui fait également veilleuse et haut parleur. Il vous propose une sieste réparatrice tout aussi agréable qu’une séance de relaxation. La luminothérapie s’adapte à vos choix et vos cycles grâce à la fonction Smart WakeUp. Vous pourrez finalement l’utiliser en simple lampe de chevet, chargeur de smartphone et chaîne Hi-Fi.

Lenovo Smart Clock, le réveil connecté avec Assistant Google

Lenovo, célèbre marque d’informatique, a récemment mis sur le marché un nouveau réveil connecté, le Smart Clock . Cet objet innovant fonctionne avec l’Assistant Google afin de vous donner l’heure, vous réveiller, vous détendre et limiter votre temps d’écran le soir. C’est un des problèmes actuels qui joue le plus sur notre sommeil. Ainsi, ce réveil connecté vous aidera à mieux dormir mais pas que. Il peut également contrôler votre maison connectée, jouer votre musique préférée et même gérer votre emploi du temps. Toutes ces fonctionnalités seront réalisées sans les mains grâce au sésame “OK Google”. Vous pourrez finalement interroger votre réveil connecté sur la météo, la circulation ou bien les informations sportives. Un design ergonomique, fin et discret vous donnera très envie d’acquérir ce petit bijou de connectivité.

Mi Smart Clock de Xiaomi, le radio-réveil connecté

En réponse au réveil connecté de Lenovo, Xiaomi vient également de dévoiler son dernier réveil connecté. Un petit écran intelligent bourré de fonctionnalités. Ce réveil connecté indique bien évidemment l’heure mais également la météo et peut vous jouer votre musique. Grâce à la prise en charge de Chromecast, vous pourrez diffuser du contenu vidéo directement sur l’écran de votre réveil connecté. La commande vocale est facilitée grâce à la présence de deux microphones à champ lointain ! Une alarme “Lever de Soleil” allume progressivement l’écran pour un réveil en douceur. Ce réveil est compatible avec tous les objets de domotiques de maison intelligente Mi. L’Assistant Google est donc là pour répondre à toutes ces fonctionnalités en restant les mains libres ! Pour l’instant ce réveil connecté Xiaomi n’est pas disponible en France.

Zemismart Smart Wake Up Light, le réveil connecté multi-fonctions

La marque Zemismart fait encore parler d’elle grâce à son réveil connecté Smart Wake Up Light. Ce petit réveil, fabriqué avec des matériaux reconnus pour leur solidité, est doté de possibilités nombreuses et variées :

4 alarmes

Réveil avec l’aube

Endormissement avec le crépuscule

Choix de lumières

Radio FM

Vous pourrez tout piloter grâce à l’intégration Smart Life et grâce à Alexa qui permet d’activer les alarmes, d’avoir une fonction snooze ou fall asleep seulement avec votre voix. Un design stylisé et discret qui s’adapte à toutes les pièces de la maison et ajoute une petite touche de connectivité à votre chambre. Dormir deviendra plus facile grâce à ce réveil connecté ultra fonctionnel !

Lumie, réveil connecté simulateur d’aube

Nature et Découvertes nous propose Lumie, un simulateur d’aube qui vous aidera à vous réveiller en douceur et avec légèreté. Ce réveil peut également servir de lampe de chevet grâce à la très bonne qualité de lumière diffusée. Doté d’une radio FM et d’un Bluetooth, vous aurez depuis votre smartphone accès à la diffusion de vos musiques. Des musiques à écouter sans limite grâce à la haute qualité des enceintes. Ce simulateur d’aube favorise un endormissement doux et un réveil serein pour une nuit apaisée et réparatrice. Vous aurez accès à 20 mélodies ainsi qu’à un bruit dit blanc, c’est-à-dire neutre. Une dernière fonction “faible lumière bleue” est spécialement conçue pour diminuer l’éclairage au moment du coucher.

Echo Show 8, Alexa offre un écran de contrôle connecté

Le modèle d’Amazon Echo Show 8 ressemble davantage à une mini tablette qu’à une sphère comme sa cousine Echo Dot. Dotée d’un écran HD de 8” et d’un son stéréo, Alexa fera tout pour égayer votre journée. Passer des appels, gérer vos notifications et messages, rien de plus facile avec l’application dédiée Alexa. Vous pourrez contrôler la température, l’éclairage grâce aux autres appareils de votre intérieur connectés. Cet écran vous affiche également vos albums photos et vous permet de personnaliser ce bel écran HD. Vous pourrez programmer vos réveils et vos alarmes pour profiter d’une bonne nuit de sommeil tout en restant plus que connecté !

Echo Dot, réveil-enceinte connecté d’Amazon

La 4ème Génération de l’Écho Dot d’Amazon remporte un franc succès à un prix plus qu’accessible pour toutes les fonctionnalités proposées (24,99€). Ce réveil-enceinte connecté fonctionne avec Alexa, produit 100% Amazon. Un design circulaire futuriste et minimaliste qui, en trois couleurs, plaira à tous ! C’est simple, vous pourrez tout contrôler à la voix. Gérer votre divertissement musical avec plusieurs applis comme Spotify ou Deezer, lancez la lecture de podcasts. Vous pourrez interagir avec Alexa qui vous donnera les informations du jour, la météo, vos rendez-vous quotidiens. Vous aurez également la possibilité d’appeler vos proches tout en gardant les mains libres. Finalement, c’est évidemment un réveil connecté qui programme vos alarmes selon les jours décidés et les heures souhaitées !

Philips Somneo, un coach connecté pour mieux dormir

Ce réveil Somneo conçu par Philips est doté d’un capteur d’environnement AmbiTrack qui identifie les nuisances de votre environnement comme l’humidité, le bruit ou la lumière. Il a pour but ultime de vous aider à obtenir un sommeil plus profond et plus réparateur. Une application dédiée SleepMapper vous coache pour prendre soin de votre sommeil afin de mieux appréhender les journées de travail. Une fonction Relax Breathe vous fait travailler votre respiration sur de la lumière et du son adaptés à l’exercice de détente. L’aube et le crépuscule favorisent votre endormissement et votre réveil en douceur. Votre smartphone vous permet donc de gérer les réglages afin de personnaliser votre expérience du sommeil. L’efficacité de ce réveil Philips et de ses capteurs intégrés est cliniquement prouvée.

Beurer WL75, le réveil connecté ensoleillé

La célèbre marque Beurer a créé un réveil connecté qui vous sort de votre lit avec la simulation du lever de soleil. Une application dédiée Beurer LightUp vous offre une connectivité simple et efficace avec des mélodies intégrées pour vous aider à vous endormir et vous réveiller, rythmant ainsi vos nuits. Ce réveil peut être utilisé comme liseuse et comme chargeur grâce à sa prise USB. La luminothérapie joue sur votre sommeil et c’est une technologie que Beurer a souhaité explorer et approfondir. C’est la raison pour laquelle ce réveil lumineux connecté à votre smartphone est un outil intelligent pour vous aider à mieux dormir. Vous pouvez régler l’éclairage et l’intensité en permanence depuis l’application pour un suivi constant et un confort optimal.

LaMetric Time, le réveil connecté polyvalent

La boutique LaMetric disponible sur Amazon a lancé cette horloge connectée WiFi et pilotable depuis son application. Faites de votre intérieur, un intérieur connecté et design grâce à cet accessoire à l’affichage pixelisé et au style rétro. De nombreux cadrans sont réglables et téléchargeables depuis l’application disponible sur IOS ou Android. Vous avez accès à vos notifications, vos rendez-vous du jour et le temps consacré aux tâches quotidiennes. Réveillez-vous grâce à la radio ou à vos applis de musique comme Spotify. Les hauts parleurs stéréo vous offrent un réveil musical avec vos artistes préférés ! L’application générale vous donne accès à un éventail d’applications de LaMetric Market créées par des développeurs indépendants pour gérer vos réveils, vos alarmes, vos tweets et vos mails.

Les meilleurs réveils connectés et high tech pour enfants

Les réveils connectés pour les enfants ont des fonctionnalités variées qui leur permettent d’apprendre à respecter un cycle de sommeil adapté à leur âge de façon ludique et agréable. Vous pourrez jouer et apprendre avec votre enfant à lire l’heure, connaitre les couleurs et leurs significations. Des symboles, formes, couleurs ou musiques leur apprendront à rester au lit, jouer silencieusement ou bien avoir le droit de sauter sur le lit de leurs parents. Un objet connecté ludique mais éducatif qui convient aux plus petits !

REMI de Urban Hello, le réveil qui apprend aux enfants à mieux dormir

La start-up française Urban Hello a lancé RÉMI, un réveil connecté qui vise à apprendre aux enfants à dormir paisiblement. C’est un réveil connecté évolutif destiné aux enfants de moins de 10 ans. Cet objet connecté à l’aspect ludique renferme un vrai outil éducatif permettant d’améliorer le sommeil des plus petits. Niveau fonctions, RÉMI propose de pré-enregistrer un message destiné à tranquilliser les enfants à l’aide de la voix de leur maman ou leur papa. Ce réveil connecté est également capable de stocker et diffuser des comptines et morceaux de musique destinés à relaxer l’enfant afin de l’aider à s’endormir. Grâce à leur smartphone, les parents disposent aussi d’un compte-rendu de la nuit qui permet de suivre l’évolution de la qualité du sommeil de leur enfant.

Mob Cutty Clock Connect, le réveil pour enfants ultra connecté

Ce petit réveil en forme de lapin est parfaitement adapté aux enfants. Grâce à une application dédiée, vous avez la possibilité de régler :

L’heure et l a date

La luminosité

La puissance de la veilleuse

Doté d’un détecteur de mouvement, l’affichage du réveil se déclenche automatiquement la nuit si l’enfant est perdu et cherche son petit lapin. Vous pourrez également le déclencher en tapant des mains ce qui sera un moyen ludique et attrayant pour les enfants de respecter les horaires de sommeil. La batterie de Cutty Clock a une autonomie d’un mois ce qui vous permet d’être tranquille et de laisser de nombreuses nuits à votre enfant en compagnie de son lapin. Il est également doté d’un aimant à l’arrière afin de le positionner le plus facilement et visiblement possible pour les petits. Une fonction Snooze vous permet, en le secouant, de repousser l’alarme de 5 minutes. Attention aux dormeurs de ne pas en abuser !

FiveHome, un simulateur d’aube connecté pour vos enfants

Ce petit réveil coloré en forme d’œuf aide vos enfants à s’endormir mais aussi à rester au lit plus longtemps le week-end ! Grâce au simulateur d’aube, un éventail de couleur viendra éclairer la chambre de votre enfant et lui indiquera s’il a le droit de se lever ou non. Vous pourrez programmer les réveils pour l’école et pour le week-end. Le réveil chante pendant 2 minutes en augmentant progressivement la luminosité de la pièce grâce à 6 couleurs et 4 niveaux d’intensité disponibles. Un réveil en douceur garanti avec 5 modes et musiques au choix comme les oiseaux, la mer ou le piano.

Les réveils connectés innovants qui n’existent plus en 2021

Ils ne sont plus disponibles mais ils ont fait parler d’eux et possèdent des fonctions intéressantes. Ces trois modèles ont connu un fort succès ces dernières années avant de disparaître. Certaines fonctionnalités ont été améliorées et attribuées à de nouvelles technologies comme Echo d’Amazon ou chez Beurer. On vous les présente quand même !

BONJOUR de Holî, le réveil lumineux et musical

La start-up française Holî avait dévoilé BONJOUR, un réveil connecté combinant musique et lumière pour vous réveiller. Compatible avec d’autres objets connectés, Holî voulait imposer son réveil comme Hub de la chambre connectée. Holî s’est fait connaître pour sa lampe connectée et son ampoule connectée SleepCompanion, pour mieux dormir. BONJOUR adaptait également l’heure du réveil en fonction des besoins et contraintes de l’utilisateur. BONJOUR se positionnait ainsi comme le Hub de votre chambre connectée en s’appuyant sur le contrôle par la voix. Un écran digital circulaire affichait les informations contextuelles comme les prévisions météo, l’état du trafic routier ou les messages Facebook. Le réveil combinait musique et lumière pour vous réveiller. Il était pour cela compatible avec SoundCloud, Spotify ou encore Apple Music.

IWAKU, le réveil qui analysait votre cycle de sommeil

Iwaku est un réveil lumière connecté qui vous réveillait en douceur et au moment opportun grâce à l’analyse de votre cycle de sommeil. Conçu au Pays-Bas, il possédait des propriétés de luminothérapie et s’adaptait à votre cycle de sommeil. Il pouvait suivre votre cycle de sommeil grâce à des capteurs de mouvement incorporés dans votre smartphone et vous réveillait ainsi en temps et en heure pour bien vous faire démarrer la journée. Au matin, pendant que vous dormiez encore, Iwaku éclairait lentement la chambre afin de vous réveiller. Si vous vouliez bien démarrer la journée et vous réveiller à l’heure qui convient le mieux à votre corps, laissez Iwaku suivre votre rythme de sommeil et vous réveiller à l’instant le plus approprié.

Hello de Sense, le réveil tracker de sommeil

Sense est un système qui permettait de tracker le sommeil, d’analyser l’environnement de la chambre et qui servait comme réveil. Hello, réveil en forme de boule adoptait le design d’un nid d’oiseau et renfermait un capteur de luminosité, de température, d’humidité et un capteur de particules comme le pollen ou la poussière. Un micro était également de la partie pour enregistrer les ronflements ou les divers bruits de la nuit ainsi qu’un haut-parleur pour diffuser la musique du réveil. Dernier point : un capteur de proximité venait compléter l’expérience en permettant à l’utilisateur de couper le réveil simplement en passant sa main devant.

Wake, réveil personnel intelligent

Wake a été conçu pour ne réveiller qu’une personne à la fois. Fixé au dessus de votre tête, ce réveil détecte les occupants présents dans le lit et dirige lumière et son sur une seule personne grâce à son capteur infrarouge. De plus, la LED de l’appareil permet de simuler le levé du soleil pour réveiller l’utilisateur progressivement comme tout bon système de luminothérapie. Pour éteindre le réveil, il suffit de quitter son lit ou d’appuyer sur son smartphone pour différer le réveil de quelques minutes. Et si vous quittez le lit plus tôt, Wake en tient compte et annule votre réveil automatiquement. Avant qu’il ne devienne obsolète, une application permettait de gérer ses alarmes, les sons pour le réveil, la touche « snooze » ou encore l’intensité de la lumière. Lancé via Kickstarter en 2015.

