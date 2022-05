SAMSUNG STAY TUNED BY AKG

Les écouteurs Samsung avec une prise USB-C

Prix : 29,90€

On reste dans l’abordable, mais on quitte le discount pour quelque chose d’un peu plus élaboré. En premier lieu, ces écouteurs n’ont pas une prise jack, mais une prise USB-C. Chose pratique à une heure où les ports jack sur les smartphones se font de plus en plus rares. En outre, ils arborent une apparence quasi identique aux Samsung EO-IG955 et possèdent eux aussi trois paires d’embouts et un câble tressé à l’extrémité. D’ailleurs, on apprécierait que l’entièreté des fils le soit. Par rapport à ces derniers, le son gagne en précision et le micro capte clairement la voix. Mais à condition que l’utilisateur se trouve dans un environnement calme.

Les plus Microphone correct

Trois tailles d’embouts

Port USB-C Les moins Longévité toujours limitée

Caractéristiques principales