L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont les meilleurs smartphones sortis à ce jour en termes de puissance et de fonctionnalité. Sur GeekBench, le nouveau joujou de la marque à la pomme explose tous ses concurrents. La nouvelle puce A13 Bionic est à ce jour le processeur de téléphone le plus puissant jamais créé. Ajoutez à cela un superbe écran OLED 5,8 pouces pour l’iPhone 11 Pro et 6,5 pouces pour l’iPhone Pro Max et vous obtenez un vrai bijou de technologie. Il ne faut pas non plus oublier les 3 capteurs photo arrière. Enfin Apple ajoute le grand-angle et l’ultra grand-angle à ses smartphones. Une vraie révolution.