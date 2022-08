De simples gadgets à véritable assistant du quotidien, les montres connectées sont devenues en quelques années un accessoire incontournable tant pour le sport que la santé. S’il est parfois difficile d’y voir clair dans un milieu qui se densifie de plus en plus, nous revenons aujourd’hui sur les meilleures marques de montres connectées qui ont fait évoluer le marché au fil de leurs innovations.

Les montres connectées, un marché en constante évolution

Les montres connectées se vendent de plus en plus. Pour preuve, selon le site counterpointresearch.com, les ventes ont encore augmenté de 13% au premier trimestre 2022 après une hausse spectaculaire de 24% entre 2020 et 2021. Si les grands noms de la tech dominent le marché comme Apple ou Samsung, d’autres entreprises continuent à se développer en proposant des produits de plus en plus aboutis.

Contrairement au marché des smartphones qui se classe principalement par niveau de gamme, le marché de la montre connectée est régi par la vocation principale de la montre. En effet, on va retrouver des modèles dédiés au sport, au suivi de la santé ou encore des modèles plutôt polyvalents au quotidien. Cette distinction peut également être faite à l’échelle des marques. Quand Apple et Samsung proposent des produits à l’approche plutôt généraliste, la majorité de la gamme Garmin est dédiée au sport alors que les montres Fitbit se distinguent par leur suivi santé particulièrement abouti. Retour sur les fleurons des marques de montres connectées.

Apple et son incontournable Apple Watch

Impossible de ne pas penser à l’Apple Watch lorsque l’on évoque les smartwatch. Le géant américain a en effet grandement contribué à populariser les montres connectées en proposant l’un des premiers produits à la fois performants, pratiques et bien finis. Si pendant les premières années le catalogue se contentait d’un simple et unique modèle, la marque à la pomme a diversifié son offre avec l’Apple Watch SE en plus de l’Apple Watch Series 7. Il semblerait même qu’une version plus baroudeuse soit prévue pour la fin de l’année.

Apple se distingue par des produits polyvalents et à l’aspect plutôt premium avec un boitier et un écran d’excellente facture – quoiqu’un peu fragile par rapport à certains modèles concurrents – et des capteurs précis et bien utilisés.

Mais là où le fabricant fait la différence, c‘est par la qualité de WatchOS, son système d’exploitation dédié aux montres connectées, qui brille par sa fluidité, sa facilité d’utilisation et la large gamme d’applications disponibles. On pense par exemple à la récente fonction d’analyse du sommeil ou encore l’application Fitness qui vous propose un entrainement personnalisé. Enfin, grâce à WatchOS, l’Apple Watch s’intègre à la perfection à l’écosystème Apple et notamment à iOS, le système d’exploitation des iPhone. Dommage que l’ensemble des modèles Apple ne disposent pas d’une meilleure batterie.

L’Apple Watch, c’est pour tout possesseur d’iPhone la quintessence de la montre connectée du quotidien : pratique, efficace et esthétique. Retrouvez notre comparatif des meilleurs Apple Watch du marché.

Samsung, l’éternel rival

Le géant coréen livre une guerre sans merci à la firme de Cupertino sur le terrain des smartphones mais aussi dans le domaine des montres connectées. Le catalogue de Samsung se montre plus varié mais aussi globalement plus abordable que la marque à la pomme. En contrepartie, les montres commercialisées sont très bien finies mais au design un peu moins affirmé, excepté peut-être la Galaxy Watch 4 Classic et sa lunette rotative du plus bel effet.

Véritables extensions de votre smartphone Android, les Galaxy Watch se veulent polyvalentes et sans véritable défaut. Le pari semble réussi même si on regrette une autonomie systématiquement limitée qui nuit à l’expérience utilisateur.

Plus discrètes que ses rivales, les montres connectées de Samsung savent tout faire, et bien. Difficile de leur trouver des défauts. Pour en savoir plus, retrouvez notre article des meilleures montres connectées Samsung.

Huawei, vers le presque parfait malgré une épine dans le pied

Depuis 2019, Huawei traîne un lourd fardeau, celui de ne plus pouvoir intégrer Google à ses produits. Si cela a entrainé une chute vertigineuse de ses ventes de smartphones, le fabricant chinois a réussi à garder une place prépondérante dans le monde des smartwatch.

Et pour cause, les montres de chez Huawei ont toutes en commun une excellente qualité de fabrication, un design soigné et des capteurs précis. En résulte des montres aussi belles à regarder qu’agréables à utiliser, telle la Watch GT 3 Pro Ceramic et son magnifique boitier en céramique blanche. Des modèles haut de gamme aux bracelets connectés plus abordables, Huawei propose un vaste choix de modèles afin de satisfaire une large clientèle.

Côté logiciel, si Huawei s’en sort plutôt bien avec son système d’exploitation HarmonyOS, les applications disponibles restent limitées. Il ne fait aucun doute qu’équipées de WearOS et du catalogue d’applications Google, les montres Huawei seraient un concurrent direct à Apple.

En se renouvelant sans cesse, Huawei propose des modèles de plus en plus aboutis et apporte un soin tout particulier à leurs qualités de fabrication. Nous avons d’ailleurs fait un comparatif des meilleures montres connectées de Huawei.

Xiaomi, leader du rapport qualité prix des montres connectées

Xiaomi a connu un succès fulgurant dans le domaine des smartwatch en proposant des modèles allant à l’essentiel. Si la marque n’atteint pas la qualité de fabrication de marques comme Apple ou Huawei, elle propose des interfaces et des capteurs de bonne qualité. En résultent des produits convaincants malgré un design moins travaillé et surtout à un tarif défiant la concurrence.

Le fabricant propose aujourd’hui une large gamme de produits qui répondront aux besoins spécifiques de nombreux utilisateurs avec notamment des modèles plutôt sportifs ou d’autres axés sur la santé.

En faisant du prix sa priorité, Xiaomi a créé une gamme de montres sans fioriture avec l’efficacité pour maitre mot. Retrouvez notre comparatif des meilleures montres Xiaomi du marché.

Garmin, montres connectées à destination des sportifs

Garmin a mis à profit sa longue expérience, notamment dans les systèmes GPS marins pour développer des produits capables de répondre aux besoins des sportifs les plus exigeants. Aujourd’hui, le fabricant est une référence mondiale des montres connectées dédiées aux activités sportives. Chaque montre embarque des fonctions spécifiques à de multiples sports afin d’enregistrer des données précises et pertinentes.

Le fabricant américain se distingue également par l’autonomie de ses montres qui peuvent atteindre jusqu’à 3 semaines grâce à des batteries particulièrement évoluées et un panneau solaire intégré sur certains modèles.

Des coureurs de l’extrême aux randonneurs amateurs, Garmin est devenu l’indispensable allié de tous les sportifs connectés. Retrouvez notre top des meilleures montres proposées par Garmin.

Enclin à proposer des modèles personnalisés pour de nombreuses pratiques sportives, Garmin a développé une très large gamme qui va de la Garmin Swim 2, créée pour les nageurs à des modèles haut de gamme et ultra polyvalents comme la Fenix 7.

Amazfit, montres connectées au design et au prix tape-à-l’œil

Amazfit, c’est le nom de la gamme de montres connectées de la marque Huani, une entreprise créée par Xiaomi en 2013. Les modèles Amazfit présentent des design très inspirés (pour ne pas dire copiés) de ses concurrents dans des versions souvent beaucoup plus abordables avec pourtant des capteurs et des fonctionnalités qui tiennent la route. On pense notamment à la Amazfit GTS qui ressemble comme deux gouttes d’eau à l’Apple Watch pour un quart de son prix.

Les modèles Amazfit s’approchent de la philosophie de Xiaomi avec une plus grande attention portée à l’esthétique de la montre mais ne négligent pas l’aspect technique et proposent des produits qui restent agréables à utiliser au quotidien.

Amazfit se place dans le créneau des smartwatch d’entrée de gamme en proposant des montres au dessin affirmé pour un tarif contenu.

Fitbit, le spécialiste de la santé

Fitbit a été l’un des précurseurs des bracelets connectés avec un premier modèle sorti en 2013, il y a presque 10 ans. Avec le suivi de l’activité physique et de la santé comme fer de lance, la marque américaine a su rester année après année une référence santé des montres et bracelets connectés.

Aujourd’hui, la marque commercialise 2 modèles de montres connectées que nous avons comparé, le Fitbit Sens et le Fitbit Versa 3 ainsi que des bracelets connectés tel que le dernier Fitbit Charge 5. Avec leur prix contenu, ces modèles ont l’ambition de s’adresser au plus grand nombre. Disposant de capteurs de qualité comme le lecteur de fréquence cardiaque et d’une application complète et intuitive, ces montres connectées se révèlent idéales pour les personnes souhaitant disposer d’un réel suivi pour améliorer leur bien-être et reprendre le sport avec un système de coaching spécifique.

Fitbit met à profit sa longue expérience dans la santé pour assurer à ses utilisateurs un suivi santé pertinent.

Fossil, pour le plaisir des yeux

Contrairement aux marques citées précédemment, Fossil a la particularité d’être d’abord un fabricant de montres avant d’être une entreprise dans le domaine du high-tech. En résulte une approche différente qui met l’accent sur le design et la qualité de finition tant du boitier que du bracelet pour proposer un produit qui ravira votre poignet.

La plupart des montres connectées Fossil sont équipées de WearOS et se révèlent agréables à utiliser et offrent une expérience utilisateur de qualité. Fossil dispose de la gamme de montres connectées la plus éclectique du marché, de la traditionnelle Fossil Gen 6 qui s’approche des modèles Samsung aux plus originaux modèles hybrides, chacun pourra trouver le modèle qui lui conviendra.

Même en faisant du design son cheval de bataille, Fossil a su intégrer le milieu des montres connectées en assurant l’essentiel : réaliser des montres pratiques et performantes.

Bientôt de nouveaux acteurs sur le marché des montres connectées ? Si les rumeurs d’une Google Watch circulent depuis de nombreuses années, il semblerait que le géant américain soit enfin décidé à sortir sa propre smartwatch. Du côté de Facebook, si l’entreprise de Marck Zuckerberg avait pour ambition de sortir sa propre montre Meta, il semblerait que le projet ai été stoppé.

Si des marques de l’horlogerie traditionnelles comme Tag Heuer se sont lancés difficilement dans l’aventure des montres connectées, il est possible que d’autres constructeurs comme Casio qui propose déjà des modèles connectés très rudimentaires accélèrent la cadence pour entrer réellement dans le monde ultra concurrentiel des smartwatch.

Questions Fréquentes sur les montres connectées Huawei