Cet accessoire a tout pour plaire, on vous explique pourquoi. De forme circulaire avec un diamètre de 8 cm et une épaisseur de seulement 1,25 cm l’appareil est très compact. Il permet d’upgrader des enceintes et systèmes audio populaires (dont voici les modèles compatibles) en version connectée et intelligente. Branché via un port d’alimentation USB-C, Echo Input se connecte à votre réseau domestique puis se paramètre via l’app Alexa. Il suffit de connecter son enceinte actuelle en Bluetooth ou en filaire via le port mini jack 3,5 mm. Les 4 micros dont le produit dispose permettent alors de recevoir vos commandes vocales. À savoir que ni les appels ni les messages via Bluetooth ne sont pris en charge.