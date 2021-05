Les chaussures connectées font partie des innovations en pleine effervescence. C’est un domaine extrêmement vaste qui ne demande qu’à être exploré. Des nouvelles technologies qui seront bientôt au service de ce concept innovant et inédit. Des entreprises mondiales comme de petites start-up s’attellent depuis quelques années à créer des prototypes répondant à vos besoins. Nous avons sélectionné pour vous les 6 meilleures chaussures connectées en 2021.

Qu’est ce qu’une chaussure connectée ?

C’est une chaussure innovante qui vous permet de garder un œil sur votre santé générale. Elle vous accompagne au quotidien grâce à des designs travaillés qui vous donne une allure toute aussi stylée qu’avec des sneakers classiques. Les plus grandes marques, comme Nike, se sont penchées sur cette innovation prometteuse qui séduit de plus en plus de consommateurs.

Les smart shoes ou chaussures intelligentes sont toutes conçues avec de nombreux capteurs intégrés. On peut y trouver un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre et même des capteurs de pression atmosphérique. Chaque chaussure a ses spécificités mais elles misent tout sur la surveillance de votre santé et de votre équilibre.

Elles vous fournissent des analyses très poussées et élaborées pour un suivi en profondeur.

Aujourd’hui ce ne sont que les prémices des chaussures connectées qui ont encore beaucoup de choses à explorer et à expérimenter. Une innovation en pleine évolution !

Top des meilleures chaussures connectées

La basket auto lassante : Nike HyperAdapt 1.0

Le géant de la chaussure Nike a connu un franc succès avec ses nouvelles chaussures intelligentes : les HyperAdapt 1.0. C’est donc une paire de chaussure avec un mécanisme d’auto laçage. Ce sont des baskets futuristes et adaptables à chacun. En effet grâce à sa personnalisation vous pouvez choisir le type de laçage et le type de maintien que vous préférez. Vous devrez charger la batterie de vos baskets avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité exclusive. Vous pourrez ,directement sur le site Nike, vous procurer ce modèle pour 700€ en plusieurs coloris : pure platinium, noir et blanc, rouge ou encore orange.

La basket pour un suivi physique : HOVR Phantom

La marque Under Armour a conçu les HOVR Phantom 2 afin de surveiller votre nombre de pas, votre rythme de course et votre condition physique. Ces baskets pour homme et femme optimisent votre activité sportive dans les moindres détails. Un suivi disponible sur l’application Map My Run compatible avec Android et IOS. Une application qui analyse vos statistiques et vous aide à améliorer vos performances au quotidien. Cette basket super intelligente et connectée est dotée d’une technologie UA HOVR™. Elle offre une sensation “zéro gravité” afin de conserver un retour d’énergie total qui contribue à éliminer l’impact de votre pied sur le sol. Elle est conçue afin de réguler votre température grâce à son Isolation UA Reactor. Au-delà des Phantom 1 et 2, Under Armour propose des chaussures de sports aux mêmes caractéristiques intelligentes : HOVR Machina, HOVR Infinite 3 et HOVR Sonic 4.

La basket contre le froid : Digitsole Smartshoe

Une semelle travaillée qui chauffe le pied afin de pouvoir travailler ou faire du sport en extérieur malgré des températures froides. La semelle Digitsole conçue par la société éponyme est pilotable depuis l’application mobile proposée. En plus de cette innovation déjà proposée au CES 2015 avec les GlaGlaShoes, Digitsole a pensé à une nouvelle chaussure connectée. La Digitsole Smartshoe s’adapte à vos pieds, les réchauffent et sont interactives. Absorber les chocs afin d’apporter un confort maximal, c’est améliorer la santé de son propriétaire. L’application fonctionne en Bluetooth 4.0 et vous permet de :

ouvrir / fermer la chaussure

compter le nombre de pas effectués

analyser la vitesse de marche

analyser les points de pression du pied

conseiller son porteur pour une démarche adéquate

détecter l’usure de la semelle

Un design un peu lourd qui pourra déplaire à certains mais qui a déjà rencontré un succès fou sur Kickstarter et Indiegogo.

La basket qui vous coach : Altra Torin IQ

La marque Altra, spécialiste dans la chaussure de running propose plusieurs gammes de chaussures connectées dont la Torin IQ. Grâce à l’application IFit disponible sur IOS et Android, vous obtenez un coach personnel présent à chaque instant de votre course à pied. Partez faire un jogging devient, avec Altra, un véritable entraînement personnalisé à l’écoute de votre corps. Grâce aux nombreux capteurs situés dans vos deux chaussures, vous aurez des conseils sur mesure. Des conseils sur votre cadence, votre potentiel changement de rythme ainsi que sur la position de votre corps. Des données analysées en permanence et retransmises sur votre smartphone afin de vous montrer ce qu’il faut améliorer ou poursuivre. Un coach qui vous parle en direct dès lors que vous courrez avec des écouteurs, un casque ou des EarPods. Attention tout de même à rester attentif au monde extérieur !

La basket intelligente et pas chère : Xiaomi MiJia

C’est une basket de fitness au prix très attractif qui est proposée par Xiaomi. Une paire de chaussures intelligentes ultra design qui ira parfaitement aux femmes comme aux hommes. Le principe est le suivant. Les chaussures sont vendues avec deux capteurs (un pour chaque pied) que vous devez allumer et connecter à l’application dédiée Mi-Fit sur votre smartphone. Une fois connectés, les capteurs se cachent sous la semelle en mousse où un endroit précis leur est destiné. Ainsi l’appli peut détecter le capteur droit – pied droit – et le capteur gauche – pied gauche – afin de vous offrir un meilleur suivi. L’autonomie des capteurs est d’une bonne semaine, ce qui vous laisse le temps de faire plusieurs séances de fitness analysées par vos capteurs et votre appli. Vous pourrez compter vos pas et surveiller votre pouls. C’est donc une paire de baskets connectée mais qui ne propose pas plus de fonctionnalités intelligentes.

La basket pour sénior : E-Vone

La chaussure d’Eram primée au CES 2019 dans la catégorie “Tech for a Better World” propose une innovation à destination des seniors. En effet, cette chaussure connectée conçue en 2018 est dotée d’un système d’alerte en cas de chute. Un système proposé pour les seniors qui peuvent avoir des problèmes d’équilibre ou d’autonomie. Les proches des personnes âgées sont souvent inquiets de savoir qu’une chute est vite arrivée. Si la personne est isolée et tombe, une alerte est directement envoyée à un proche avec sa position GPS exacte. Ainsi les secours peuvent être avertis rapidement et éviter tout drame. C’est une chaussure qui s’invite dans le quotidien des seniors afin de leur apporter sérénité et autonomie. Une “option sérénité” est disponible si l’entourage n’est pas joignable. C’est donc une plateforme dédiée 7j/7 et 24h/24 qui prendra en compte l’alerte géolocalisée afin de prévenir les secours. Cette chaussure est composée d’un GPS, d’un GSM et de différents capteurs comme un accéléromètre et un gyroscope. Un dispositif invisible disponible pour des modèles homme ou femme. En prime, la chaussure connectée E-Vone est fabriquée en France et une partie de ces matériaux est recyclable.

Quel est le futur des chaussures connectées ?

Ces chaussures connectées commencent à percer dans le monde des innovations et nouvelles technologies. Google et Apple travaillent sur des prototypes encore secrets qui mettront en avant des chaussures connectées attentives à la santé. Tout laisse présager que ces chaussures intelligentes auront une utilité pratique bien plus importante à l’avenir. En effet, elles pourront, par exemple, être munies d’un tracker GPS ou d’une détection d’obstacles pour les personnes malvoyantes. Des innovations en plein essor qui sont aujourd’hui explorées afin de répondre à nos futurs besoin et envies !