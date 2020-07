Vous qui débutez dans le dessin ou qui sortez diplômé(e) des Beaux-Arts, vous n’êtes pas sans savoir combien, pour partager ses créations, il est indispensable de miser sur le support numérique. Désormais, afin d’esquisser, de retoucher, de fignoler vos œuvres dans les moindres détails, un simple stylet suffit. Le reste, c’est l’affaire de votre prochaine application dessin iPad, laquelle figure probablement dans ce top. Familiarisez-vous avec, testez-les, progressez et partagez rapidement vos meilleurs croquis, vous souvenant qu’il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture”!

Paper, une appli dessin pour iPad convertible en book

Incontournable application dessin iPad, Paper est téléchargeable pour qui cherche à éprouver gratuitement sa sensibilité graphique. Elle s’adaptera particulièrement bien à votre stylet Apple Pencil, bien que celui-ci ne soit plus obligatoire pour se servir du logiciel. Voici néanmoins ses 4 fonctionnalités-phares :

Bonne sensibilité à la pression pour épaissir ou alléger votre trait

Gomme , à la manière d’un crayon traditionnel

Mélange (blend), pour estomper avec le doigt comme si vous travailliez au pastel

Détection de la paume : si votre paume est posée sur l’écran, elle n’enclenchera aucun bouton par erreur

Concernant les possibilités de partage, vous aurez, en plus des formats d’export conventionnels (JPG, PDF) la possibilité de changer vos fichiers Paper en carnet Moleskine, d’un maximum de 15 pages. Il faudra pour cela dépenser environ 25 euros. Les possibilités de transfert englobent aussi bien One Note qu’Evernote.

En outre, grâce à la synchronisation sur d’autres appareils, il vous sera permis d’utiliser la fonction “Backup&Restore” pour reprendre un point de sauvegarde depuis un autre appareil !

Télécharger l’APP

Adobe illustrator Draw l’appli dessin d’iPad vraiment populaire

Ce logiciel de dessin pour iPad a déjà fait ses preuves sur des milliers d’utilisateurs. Créateurs d’images vectorielles, vous disposez gratuitement d’une palette complète de fonctionnalités pour jouer efficacement de vos Apple Pencils ! Ses cinq pinceaux sont personnalisables en taille, couleur et opacité. Des gabarits de forme géométrique vous feront gagner du temps, et vous laisseront exprimer votre minutie sur des zooms en 64x.

Une fois votre oeuvre parachevée, elle sera transférable sur Photoshop et Illustrator. En outre, vous imprimerez vos œuvres aisément grâce à des zones de travail redimensionnables en 8k.



Vous pourrez également capturer le processus de dessin grâce à une fonctionnalité vidéo en time-lapse (“résumé-accéléré”) !

Enfin, un bonus de stockage est disponible à l’achat dans le Creative Cloud pour une somme modique.





Télécharger l’APP

Adobe Photoshop Sketch, l’application dessin classique pour Ipad

Un grand classique dont il est bon de se souvenir est l’Adobe Photoshop Sketch. Vous êtes aux commandes de 11 outils, entre brosses, crayons, pastel ou bien craies, ajustables en matière d’opacité, de taille, de couleurs et nombre d’autres effets graphiques. Pour vous aider à progresser dans le dessin vectoriel, une fonction calque est disponible.

En outre, vous pourrez transférer toute l’étendue de vos créations sur Photoshop et Illustrator, que ce soit sur Mac ou PC. À ce titre, vous aurez bien entendu accès au Cloud pour vous faciliter la tâche.

Enfin, tout comme pour l’Adobe Illustrator Draw, vous pourrez imprimer vos créations sur une zone de 8k maximum !

Télécharger l’APP

Adobe Fresco, logiciel de dessin pour iPad Pro

Toujours du côté d’Adobe, il existe désormais Adobe Fresco, disponible sur l’App Store. Cette nouvelle appli de dessin pour tablette est pensée pour fonctionner en binôme avec votre Apple Pencil.

Gratuite au téléchargement, Fresco fonctionnera d’autant mieux sur les derniers modèles de tablette, surtout pour les dessinateurs chevronnés. Très bon outil de travail, il offre la possibilité d’allier vos créations Photoshop à la finesse des pinceaux vectoriels et dynamiques (au nombre de 50 !). Les effets d’aquarelle ou de peinture à l’huile auront un rendu très réaliste. Vous pourrez ensuite imprimer votre oeuvre dans n’importe quel format !

De plus, les migrations dans le Cloud et sur Photshop ainsi qu’Illustrator seront faciles à effectuer.

D’autres fonctionnalités bien plus larges existent dans la version enrichie (davantage de pinceaux, de stockage etc…)

Télécharger l’APP

Ibis paint X, application riche pour dessiner sur tablette

La popularité d’Ibis Paint X comme appli de dessin pour iPad tient à la grande richesse de ses fonctionnalités. Des centaines de polices et de brosses sont accessibles. 64 filtres vous aideront à retoucher vos images. Vous pourrez également choisir parmi 46 tons d’écran, mélanger les couches à votre guise. Le tout pourra même être enregistré en vidéo. Les débutants pourront se faire la main grâce à la fonction SNS, prévue pour apprendre à dessiner une image.

La sensation, au bout des doigts, sera très agréable et vous gagnerez en efficacité grâce aux effets de la technologie OpenGL.

Si vous travaillez sur la version gratuite, quelques pubs vous inviteront toutefois à passer à la version premium.

Télécharger l’APP

Tayasui Sketches, la plus réaliste des applis de dessin iPad

La boîte à dessins numérique de Tayasui est grandement appréciée pour sa qualité graphique d’un réalisme rare et son interface dont la prise en main est vraiment intuitive.

Vous disposez donc d’une vingtaine d’outils, dont les calques, des brosses au rendu plus vrai que nature (avec mention spéciale pour le style “aquarelle”), du crayon à papier, du pastel, mais aussi une gomme, un cutter, de l’estompe etc : de quoi vous déchaîner avec votre Apple Pencil ! Vous aurez même la sensation de tracer vos traits sur du papier.

Cette application dessin pour iPad aux dossiers personnalisables inclut des fonctionnalités d’import et de partages de fichiers très pratiques.

Vous pourrez bien évidemment sauvegarder vos toiles digitales dans le Cloud et les synchroniser sur tous vos appareils.

Télécharger l’APP

Sketch club, l’application dessin Ipad qui stimule votre créativité

Parmi les mieux notées des applis de dessin de notre sélection, Sketch Club présente un logiciel très complet, qui sert à dessiner, à peindre, à manier la typographie, mais également aux retouches photo. Professionnels comme débutants y trouveront du grain à moudre. En intégrant la communauté, Sketch Club, vous améliorerez votre doigté d’artiste numérique grâce à des défis réguliers, des tutoriels et des compétitions.

Vous disposerez d’une somme considérable d’outils indispensables pour réaliser de superbes images vectorielles : crayons, brosses, gomme, pixels etc… Des gabarits de formes vous assisteront dans les créations rapides.

Les outils de texte autorisent même à générer des cases façon bande-dessinée.

Votre zone d’impression s’étend jusqu’à 16 k et vos fichiers auront évidemment accès au Cloud.

Enfin, comme beaucoup de ses homologues, c’est un excellent support de stylet Apple Pencil !

Télécharger l’APP

Astropad Standard, un logiciel de graphisme hyper adaptable

Autre application de graphisme à utiliser sur iPad très bien noté, Astropad Standard offre la possibilité de dessiner directement sur Photoshop et beaucoup d’autres logiciels sur mac, tels qu’Illustrator, Lightroom, Affinity, Corel Painter et j’en passe… Vous serez à même de produire des documents sketch, des illustrations, des toiles, des photos et même des animations !

L’interface propose des raccourcis personnalisables, afin de s’ajuster au mieux à vos besoins. La sensation de dessin vous surprendra pour son toucher très sensible et naturel, compatible avec le fameux Apple Pencil. La qualité d’image constitue son atout majeur, à bien considérer si vous êtes designer graphique.

Télécharger l’APP

SketchBook, par Autodesk, pour réaliser vos croquis sur tablette

Comme application pour dessiner sur iPad, vous pouvez sans risque vous tourner vers Sketchbook, notamment pour les travaux d’esquisse et de croquis. Sa version pro désormais gratuite en fait un outil de travail de première qualité. Il s’associera très bien à Procreate si besoin. Sa prise en main ne rebutera pas les débutants et sa richesse satisfera les graphistes de haut niveau.

Son interface est notamment conçue pour switcher très facilement entre peinture et tracés vectoriels.

Vous gagnerez du temps grâce aux guides de perspective et une grille d’outils personnalisés. Vos courbes seront parfaitement tracées grâce à une règle incurvée qui vous aidera à manier votre Apple Pencil.

Télécharger l’APP

Procreate, possiblement le meilleur logiciel dessin Ipad à ce jour

Star de notre sélection, Procreate peut accompagner la réalisation de travaux amateurs et professionnels. C’est une référence pour les utilisateurs d’iPad. Des quantités astronomiques de pinceaux sur mesure satisferont vos démangeaisons au stylet ! Son système de calque très avancé vous servira de support pour progresser rapidement. Vous assurerez la mise en couleur avec ColorDrop. En outre, son moteur graphique intitulé Valkyrie fait des étincelles pour générer des toiles en ultra-haute définition, notamment sur les iPad pro. Son interface est très intuitive et réagit parfaitement à l’Apple Pencil. Très permissive, elle autorise la personnalisation de vos raccourcis, 250 niveaux d’annulation et de rétablissement des actions, et vous laisse compter sur son système d’enregistrement automatique.

Pléthores d’autres fonctionnalités vous conduiront à un rendu spectaculaire, transférable sous divers format vers d’autres logiciels et même des réseaux sociaux.

Télécharger l’APP

Questions pour Choisir une App dessin iPad

Comment dessiner sur un iPad ?

Vous pouvez utiliser “Notes”, mais pour des fonctionnalités avancées, il vous faudra une application spéciale, figurant de préférence dans la liste ci-dessus. La plupart du temps, vous ferez usage d’un stylet. Mais certains outils vous permettront aussi d’utiliser votre doigt. Ensuite, vous aurez besoin de maîtriser toutes les fonctionnalités de votre logiciel, afin d’ajuster vos effets visuels. Pratiquez assidûment et consultez des tutos sur YouTube !

Quel logiciel choisir pour faire des dessins sur tablette ?

Nous vous conseillons volontiers de commencer avec Sketchbook afin d’affiner vos croquis, mais toutes les applis de ce top feront l’affaire.

Quelle application dessin pour iPad Pro ?

Essayez l’application Procreate !

Comment utiliser le crayon Apple ?

Allez dans “Notes”

Utilisez l’icône en forme de crayon pour ouvrir un document dessin

Au travail !

N’hésitez pas à consulter le comparatif des meilleurs stylets pour iPad.

Quel iPad pour graphiste ?

Notre article sur les meilleurs iPads saura vous renseigner !