L’incendie du site OVHCloud de Strasbourg a fait prendre conscience de l’importance d’avoir des sauvegardes de son site web. Voici les meilleures techniques pour se prémunir d’un désastre avec un backup.

Comme souvent, c’est lorsque l’on a perdu ses données que l’on prend conscience de l’importance des backups que ce soit de son disque dur ou bien encore de son site web. Souvent, par manque de temps, par flegme, inattention ou bien encore manque de connaissance, cet aspect est totalement négligé. Un incendie comme celui qui a ravagé le datacenter d’OVH à Strasbourg il y a quelques jours montre que l’on peut perdre son site web du jour au lendemain. Cela peut aussi être pour cause de piratage. Des solutions de sauvegarde existent. Il est toutefois important de respecter certaines règles. Explications et conseils pour garder une copie de son site web en sécurité, quel que soit le type de menace.

Backup de site web : la règle du 3-2-1

Qu’il s’agisse de données d’entreprise, d’un site web ou même de vos photos numériques, il existe une règle d’or pour se prémunir contre la perte définitive de ces précieuses données. Cette règle simple à retenir est baptisée règle du 3-2-1. Cette règle stipule qu’il est indispensable de réaliser 3 copies différentes que l’on place dans 2 supports différents, dont 1 qui est à distance.

Voir la meilleure offre de backup de site

Les risques et menaces pour votre site web

Même si vous faites confiance à votre hébergeur, celui-ci n’est pas à l’abri de différentes menaces. Celles-ci peuvent être climatiques (la vague de froid qui a touché le Texas dernièrement a notamment affecté l’hébergeur Hostgator), une inondation peut aussi détruire un centre de données, un tremblement de terre qui détruit les installations, un tsunami, etc. Un incendie peut aussi être ravageur tout comme une attaque de pirates informatiques. Même si votre hébergeur effectue des sauvegardes régulières de votre site web, il se peut que tout parte en fumée comme cela a été le cas avec OVH, laissant certaines entreprises avec des données perdues à jamais.

Votre hébergeur effectue-t-il des backups réguliers de votre site ?

Si la plupart des hébergeurs disposent de plusieurs systèmes de backup quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle sur leur serveur, ce n’est pas le cas pour tous. Certains hébergeurs ne proposent des sauvegardes qu’en payant un service additionnel. De plus, ces sauvegardes ne sont pas toujours conservées dans le temps. Que se passe-t-il si vous avez besoin de restaurer des données perdues il y a deux mois ? La réponse est simple, dans la plupart des cas c’est irrécupérable. Aussi, la première question à se poser est de savoir si votre hébergeur effectue des backups de votre site, à quelle fréquence il y a une mise à jour de ces sauvegardes, mais aussi pendant combien de temps ces données sont conservées.

Voir notre bon plan de backup de site

Sécurité : Quand faire un backup de son site ?

Si votre site est en perpétuelle évolution, que des pages, des commentaires sont régulièrement ajoutés ou si des formulaires en ligne sont régulièrement remplis alors il est indispensable d’avoir une sauvegarde quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour se prévenir. Si votre site est statique et sans mise à jour alors la fréquence peut être moindre, voire même limitée à une sauvegarde avant et après chaque changement que vous apportez sur votre serveur. Cependant, un backup conservé chez votre hébergeur, ne vous garantis pas de pouvoir toujours récupérer vos données comme nous l’avons vu avec OVH. De plus, ces sauvegardes de votre site peuvent occuper un large espace de stockage voir vous faire dépasser les limites autorisées par votre plan d’hébergement.

Sauvegarder votre site : avoir des copies de backup dans un autre lieu

Les experts en sécurité informatique insistent sur le fait qu’une copie des backups doit être conservée dans au moins deux lieux différents pour faire face à des situations comme une destruction par le feu ou une inondation. Vous pouvez, par exemple, conserver des backups chez votre hébergeur ainsi qu’une copie dans votre ordinateur personnel, une solution Cloud ou tout autre support comme un CD ou une clé USB. Ces copies de backup doivent être réalisées avec la même fréquence que celles de votre web pour bien sauvegarder votre site.

Faire un backup manuel de son site web, base de données et emails

La plupart des hébergeurs offrent une solution de backup manuel. Un assistant de sauvegarde est disponible dans les cPanel par exemple. D’autres systèmes d’hébergeur proposent aussi leur assistant de backup. Notez toutefois qu’il existe différentes données à sauvegarder. Votre site web, sa base de données, mais aussi les emails si ceux-ci sont stockés avec votre hébergeur. Vous pouvez aussi faire un backup complet de votre hébergement. Il est aussi possible de faire une sauvegarde de son site web avec un client FTP. Enfin, certains plugins pour site WordPress, comme par exemple Duplicator pour WordPress, peuvent vous aider à faire un backup ponctuel ou une sauvegarde automatique de votre site.

Des solutions pour avoir un backup dans un autre endroit

Nous l’avons vu, en plus de stocker des sauvegardes de votre site web avec votre hébergeur, il est indispensable de conserver un backup ou plusieurs dans un autre endroit distant pour se prémunir d’une disparition dans une incendie ou inondation par exemple. Vous pouvez stocker de tels backups dans le disque dur de votre ordinateur, une clé USB, un disque externe, etc. Cependant, ces solutions locales ne sont pas, elles non plus, dénuées de risques de perte. C’est pourquoi les solutions Cloud semblent être les plus adaptées pour ce genre de sauvegardes.

Le Cloud pour vos copies de backup

Flexibles et très accessibles, ces solutions Cloud ont l’avantage d’être externes et accessibles depuis n’importe quel appareil utilisant Internet. Pour quelques euros par mois, la solution Suisse Infomaniak, qui sauvegarde vos données et les chiffrent, semble idéale pour cela. Nous pouvons aussi citer les géants que sont Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ou pCloud. D’autres solutions Cloud gratuites existent mais limitées en espace comme DropBox ou Google Drive.

Automatisez vos sauvegardes de site pour une totale sécurité

Certains plugins permettent d’automatiser un backup et son exportation vers un autre support distant. La version Pro du plugin Duplicator pour WordPress permet d’exporter vers un espace Cloud externe par exemple. Le plugin UpdraftPlus par exemple permet aussi de réaliser une sauvegarde automatique avec copie de backup site vous avez un site WordPress.

Conclusion

L’affaire de l’incendie OVH nous a montré qu’il est indispensable non seulement de faire des copies de sauvegarde de votre site web, mais aussi de conserver un backup en dehors de votre hébergeur. Des solutions existent pour le faire manuellement ou automatiquement.