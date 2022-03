On parle de plus en plus de l’intérêt des VPN (Réseaux privés virtuels), pour sécuriser les ordinateurs. Or presque tous les VPN actuels proposent également des applications à installer sur iPhone et iPad. Vous cherchez à protéger votre appareil mobile Apple ? Nous vous proposons ici un comparatif actualisé des meilleurs VPN gratuits pour iOS.

Vous découvrez les VPN ? Notre guide complet pour tout savoir et tout comprendre sur les VPN vous permettra de bien choisir votre VPN.

Podium 2022

Hide.me VPN

Le plus rapide sur iPhone et iPad En savoir plus Proton VPN

Le plus sécurisé pour un VPN gratuit En savoir plus Windscribe

Un très bon VPN pour le téléchargement En savoir plus

Ces trois VPN assurent de très bonnes performances, et une sécurité qui respecte nos critères de sélection. Ils représentent à notre avis les meilleures applications VPN gratuites pour iPhone.

Nous vous proposons également 5 autres VPN gratuits qui offrent de bons résultats sur iOS : Atlas VPN, Hola, Hotspot Shield, Tunnelbear et ZoogVPN.

Hide.me VPN

Le plus rapide sur iPhone et iPad Le VPN Hide.me offre une très belle proposition gratuite pour iOS. Avec 10 Go disponibles par mois, vous pourrez naviguer sans souci sur le web, ou bien effectuer plus de 3 heures de streaming. Les atouts majeurs de ce VPN à notre avis : sa facilité d’utilisation et sa rapidité. Nous l’avons testé, il fonctionne de façon vraiment fluide. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de Hide.me VPN Une politique de confidentialité de qualité : Hide.me ne conserve qu’un mail d’inscription. Basé en Malaisie, il fait auditer chaque année la sécurité de son VPN par un cabinet extérieur.

Des options aussi riches dans la version gratuite que pour les abonnements payants : assistance technique, connexion automatique au VPN en cas de connexion wifi, split tunneling.

Une application très claire : vous utiliserez facilement Hide.me aussi bien sur votre smartphone que sur votre tablette Apple. Les inconvénients de Hide.me VPN La limite de données disponibles, mais c’est aussi ce qui permet à Hide.me d’offrir un VPN gratuit. Fiche technique de Hide.me VPN Nombre de serveurs 5 serveurs : USA est, USA ouest, Canada, Pays Bas, Allemagne. Nombre de connexions simultanées 1 par adresse mail Traffic de données Débit limité à 10 Go Présence de publicité Sans publicité Prise en charge du p2p Oui

ProtonVPN

Une sécurité exceptionnelle pour un VPN gratuit Note 8,5/10 : moyenne globale sur internet S’il y a bien un VPN gratuit en qui on peut avoir confiance sur iPhone, c’est celui de Proton. Ce VPN suisse offre les mêmes paramètres de sécurité que vous utilisiez la version gratuite ou payante. Les concepteurs de Proton financent leur VPN gratuit avec les abonnements payants, un gage de sérieux. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de Proton VPN Une sécurité et une confidentialité exemplaires : Proton affiche une politique « no log » irréprochable (aucun enregistrement de vos activités), et utilise des disques durs cryptés. Installé en Suisse, ce VPN bénéficie de la protection élevée des lois helvétiques sur la vie privée.

Aucune limite de données. Vous pouvez utiliser Proton VPN en continu sur votre téléphone Apple, sans craindre de perdre votre sécurité.

Une application sobre, particulièrement simple d’utilisation. Les inconvénients de Proton VPN Nous avons trouvé que l’utilisation de ce VPN ralentissait un peu la navigation sur le web. Proton intègre le protocole de connexion wireguard dans son application gratuite, mais limite en même temps la vitesse de ses serveurs. Fiche technique de Hide.me VPN Nombre de serveurs 23 serveurs répartis dans 3 pays : Japon, Pays Bas, USA Nombre de connexions simultanées 1 par adresse mail Traffic de données Illimité Présence de publicité Sans publicité Prise en charge du p2p Non

Windscribe

Un très bon VPN gratuit pour le téléchargement sur iOS Note 8,5/10 : moyenne globale sur internet En offrant 10 Go de données par mois, le VPN gratuit de Windscribe peut faire le bonheur des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Vous pouvez même obtenir 5 Go supplémentaires en envoyant un tweet à Windscribe. De plus, vous avez accès à 11 pays de connexion disponibles, sur trois continents : c’est une proposition particulièrement généreuse pour un VPN gratuit. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de Windscribe Des serveurs dédiés au torrents : peu de peu de VPN gratuits sont compatibles avec les torrents

Une fonction de double connexion pour augmenter votre confidentialité de navigation : c’est le seul VPN gratuit à offrir cette solution sur iOS. Les inconvénients de Windscribe L’application de Windscribe VPN pour iOS n’est pas très claire à notre avis. De plus, elle n’est pas traduite en français . Si vous ne comprenez pas l’anglais, il vaut donc mieux choisir un autre service VPN.

Windscribe est installé au Canada, un pays des 5 eyes. Son niveau de confidentialité ne peut donc pas être total, même si le VPN assure ne pas enregistrer les historiques de ses utilisateurs. Fiche technique de Windscribe Nombre de serveurs 11 pays de connexion disponibles, dont la France Nombre de connexions simultanées Illimité Traffic de données 10 Go par mois (2 Go si vous ne donnez pas d’adresse mail). 5 Go supplémentaires en faisant une demande via twitter. Présence de publicité Sans publicité Prise en charge du p2p Oui, serveurs dédiés au torrent

Atlas VPN

Un VPN gratuit qui débloque Netflix sur iPhone Note 7,5/10 : moyenne globale sur internet

8,1/10 : voir notre test d’Atlas VPN Atlas constitue selon nous un produit VPN particulièrement rapide et agréable à utiliser sur iPhone et iPad. Peu connu en France, il offre 2 Go par jour, et fonctionne de façon très fluide. Installé aux USA, Atlas VPN admet les torrents et semble débloquer Netflix sur iPhone sans difficulté. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de Atlas VPN Atlas représente le meilleur VPN gratuit sans inscription pour appareils Apple : il n’y a pas besoin de donner d’adresse mail pour l’utiliser .

Atlas VPN a fait réaliser un audit externe sur la sécurité de son application iOS , qui a obtenu un excellent avis.

Le VPN Atlas semble bien débloquer Netflix USA. Les inconvénients de Atlas VPN L’application d’Atlas VPN n’existe qu’en anglais. La version gratuite s’avère un peu compliquée à trouver sur le site du VPN.

Atlas VPN garantit une politique no log : il n’enregistre pas vos données de navigation. Cependant l’anonymat ne peut pas être total puisque ce VPN est installé aux Etats-Unis, un pays des 5 eyes. Fiche technique de Atlas VPN Nombre de serveurs 2 pays : Pays Bas et USA (est et ouest) Nombre de connexions simultanées Illimité Traffic de données 2 Go par jour Présence de publicité Sans publicité Prise en charge du p2p Oui, serveurs dédiés au torrent

Hotspot Shield

Un bon VPN pour le peer-to-peer avec iOS Note 6,5/10 : moyenne globale sur internet Hotspot Shield présente des performances un peu moins intéressantes que nos meilleurs VPN gratuits pour iPhone et iPad. Il peut vous intéresser si vous cherchez à utiliser un VPN ponctuellement : dans la version gratuite de ce système VPN, vous avez droit à 15 Go par mois. Mais cela se traduit en fait par une limitation à 500 Mo par jour. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de Hotspot Shield Le VPN gratuit de Hotspot Shield fonctionne de façon fluide et s’utilise sans difficulté.

L’offre de 15 Go de données par mois s’avère généreuse pour un VPN gratuit. Les inconvénients de Hotspot Shield Hotspotshield se rémunère sur la publicité : un bon bloqueur de pub pour iPhone se révèlera utile si vous voulez surfer sereinement.

Vous ne pouvez pas protéger toutes vos utilisations d’internet, en raison de la limite journalière à 500 Mo .

La protection des données ne représente pas le point fort de ce VPN gratuit à notre avis. Situé aux USA, Hotspotshield conserve des historiques (log) anonymes de navigation. Et il ne propose pas de killswitch : il ne stoppe pas votre activité sur internet si la connexion VPN cesse de fonctionner. Fiche technique de Hotspot Shield Nombre de serveurs Un seul : USA Nombre de connexions simultanées Illimité Traffic de données 15 Go par mois, 500 Mo par jour Présence de publicité Oui Prise en charge du p2p Oui

HolaVPN

Un VPN controversé, qui passe la censure Note 6/10 : moyenne globale sur internet Hola représente une exception : ce système VPN fonctionne en peer-to-peer (P2P). Concrètement, Hola utilise votre iPhone ou votre iPad comme serveur VPN. Des utilisateurs étrangers vont pouvoir accéder à des contenus internet en France en passant par votre connexion, et vous allez faire la même chose en surfant à travers Hola. Selon Hola, ce système permet une très bonne sécurité, mais c’est loin d’être prouvé. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de Hola VPN Hola représente un VPN gratis sans publicité , qui offre une vitesse correcte sur iPhone grâce au nombre élevé de ses utilisateurs.

Son système de fonctionnement VPN en peer-to-peer lui permet de contourner la censure dans les pays où elle existe. Les inconvénients de Hola VPN Hola VPN ne crypte pas vos données de navigation et les conserve. C’est un mauvais point si vous utilisez un VPN avant tout pour la sécurité de votre produit Apple.

Hola peut revendre une partie de votre bande passante disponible sans vous avertir, via un service dénommé Illuminati. Ce qui veut dire que votre connexion pourrait être utilisée par des pirates informatiques sans que vous le sachiez. Fiche technique de Hola VPN Nombre de serveurs Illimités car basé sur le p2p Nombre de connexions simultanées Illimités Traffic de données Illimité Présence de publicité Sans publicité

TunnelBear

Un VPN pour sécuriser votre iPhone sur les wifi publics Note 7/10 : moyenne globale sur internet Avec les 500 Mo proposés dans sa version gratuite, vous n’allez pas utiliser Tunnelbear en continu. Mais il peut représenter une option intéressante si vous avez besoin ponctuellement d’un service VPN, par exemple pour vous connecter à un wifi public en France. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de TunnelBear Vous avez accès à tous les serveurs de Tunnelbear VPN depuis votre appareil Apple, même en utilisant la version gratuite. C’est un bon point pour une vitesse de connexion optimisée .

Le VPN Tunnelbear gratuit passe la censure de Chine. Malheureusement le peu de données disponibles rend cet avantage peu utilisable sur iPhone.

Tunnelbear bénéficie d’une interface pour iOS, intuitive et toute mignonne, avec ses oursons et ses pots de miel. Les inconvénients de TunnelBear Tunnelbear est un VPN installé au Canada, il ne peut donc garantir une entière confidentialité : il conserve des logs (des journaux) anonymes de votre connexion internet. Par contre, il ne revend pas les données de ses utilisateurs à des fins publicitaires.

Tunnelbear débloque Netflix US, mais cela ne sert pas à grand chose vu le peu de données disponibles. Fiche technique de TunnelBear Nombre de serveurs 20 pays, dont la France et les USA Nombre de connexions simultanées 5 connexions simultanées possibles Traffic de données 500 Mo par mois Présence de publicité Sans publicité

ZoogVPN

Un VPN à découvrir sur iPhone Note 7/10 : moyenne globale sur internet Très peu connu en France, ce fournisseur VPN grec propose pourtant une version gratuite intéressante, avec 10 Go par mois. Il n’offre que 3 serveurs de connexion, mais l’un d’eux est ouvert au P2P et aux torrents. L’inscription se fait avec une adresse mail, et l’application est très simple à utiliser. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Les atouts de ZoogVPN Ce VPN gratuit n’enregistre pas de journaux de connexion. Zoog est situé en Grèce, un pays qui ne fait pas partie officiellement des 14 eyes.

Zoog VPN peut s’utiliser pour visionner des torrents sur iPad et iPhone, et propose suffisamment de données pour le faire. Les inconvénients de ZoogVPN Côté sécurité, Zoog est le seul VPN de notre sélection à proposer un chiffrement des données en 128 bits seulement , et non pas en 256 bits. Cela reste cependant un niveau de protection très correct.

Zoog conserve quelques données anonymes sur ses utilisateurs, si l’on en croit les termes de sa politique de confidentialité.

L’application (anglophone) s’affiche uniquement en mode vertical : c’est parfait quand on utilise le VPN sur iPhone, mais moins pratique sur iPad. Fiche technique de ZoogVPN Nombre de serveurs 3 pays (Grande Bretagne, Pays Bas, USA), dont un serveur pour le P2P Nombre de connexions simultanées 1 connexion Traffic de données 10 Go par mois Présence de publicité Sans publicité

Des VPN payants gratuits en version d’essai

Presque tous les VPN payants proposent de rembourser leurs utilisateurs dans les 30 ou 45 premiers jours de l’abonnement. C’est une bonne solution si vous cherchez à utiliser un VPN pour protéger votre iPhone pendant une durée limitée. Vous pouvez par exemple faire l’essai de Surfshark VPN pour sa rapidité, ou bien de NordVPN pour tester ses nombreuses options. Les options « mois d’essai gratuit » proposés par les fournisseurs VPN peuvent aussi vous aider à choisir le service le mieux adapté à votre utilisation quotidienne.

Nos critères de sélection des meilleurs VPN gratuits pour iPhone

Un VPN, c’est par définition un réseau privé virtuel. Pour être sûr de l’efficacité et de l’utilité des VPN gratuits qui existent pour iOS, nous avons retenu quatre critères : la sécurité (critère essentiel bien sûr), la rapidité, le débit offert, enfin l’ergonomie.

Le VPN gratuit apporte-t-il une sécurité suffisante sur iOS ?

Un bon VPN gratuit doit protéger vos données des cybercriminels et des sites publicitaires lorsque vous surfez sur le web. Nous avons donc vérifié trois critères :

Le niveau de cryptage Tous les services de VPN que nous avons retenus proposent, comme leurs homologues payants, un cryptage de qualité militaire, en AES-256 bits. Une seule exception, Zoogvpn, qui ne propose que du 128 bits dans sa version gratuite. Ce niveau de cryptage reste cependant fiable.

La protection des adresses IP et de fuites DNS C’est la protection de base que doit assurer tout bon système VPN, qu’il soit gratuit ou payant. Tous les VPN de notre comparatif protègent bien votre adresse IP selon les tests, et ne présentent pas de fuite de données DNS.

Les protocoles de connexion VPN Les VPN s’en servent pour se connecter à Internet. Sur iOS, un bon VPN doit proposer au minimum une configuration Ikev2. Les protocoles OpenVPN et Wireguard garantissent aussi une très bonne sécurité.

La présence d’un killswitch Cette fonction stoppe instantanément votre navigation sur Internet si le VPN cesse de fonctionner. Elle apparaît donc essentielle pour protéger vos données. Tous les fournisseurs de notre liste des meilleurs VPN gratuits pour iPhone proposent un killswitch, à l’exception de Hotspotshield.

Une politique de confidentialité VPN rigoureuse La plupart des services VPN gratuits proposés sur l’App store fonctionnent soit directement grâce à la publicité, soit en revendant vos données. Cela veut dire qu’en fait, ces VPN ne protègent pas grand chose ! Les VPN gratuits pour iPhone et iPad de notre liste garantissent une très bonne ou excellente protection des données.

Le VPN est-il assez rapide pour un iPhone ?

En faisant passer vos données par un serveur situé dans une autre région ou un autre pays que le vôtre, un VPN ralentit forcément légèrement la navigation. Et beaucoup de VPN gratuits limitent volontairement la rapidité de leur connexion, pour vous inciter à choisir leur version payante. Or il faut une vitesse suffisante pour utiliser un VPN sans difficulté. Les tests de vitesse font donc partie des critères que nous avons retenus pour cette liste des meilleurs VPN gratuits sur iPhone.

Le VPN offre-t-il des débits de connexion suffisants sur les smartphones Apple ?

Nous avons retenu dans notre listing les offres de VPN gratuits proposant une offre correcte en termes de débit. En effet, il n’est pas nécessaire d’utiliser un VPN en permanence sur iPhone ou iPad, mais il faut disposer d’un temps suffisant lorsqu’on l’utilise. Si vous souhaitez juste surfer anonymement sur le web, vous n’avez pas forcément besoin d’un gros débit. Si vous voulez plutôt faire du téléchargement, vous devrez vous orienter vers un VPN gratuit offrant de plus grandes capacités.

Le VPN peut-il s’utiliser facilement sur iOS ?

Toutes les offres VPN présentées dans cette liste disposent d’une application dédiée pour iPhone et iPad. On apprécie plus ou moins leur design, mais elles s’utilisent toutes sans difficulté, même si vous n’êtes pas familiers des logiciels VPN. Si vous cherchez un VPN gratuit particulièrement simple à utiliser sur iPhone, tournez-vous vers Proton (lien vers le comparatif), ou vers Tunnelbear si vous aimez la fantaisie.

C’est quoi un VPN gratuit pour iPhone ?

Un VPN, c’est par définition un réseau privé virtuel. Il crypte vos données sur Internet pour que personne ne puisse les lire : il vous met ainsi à l’abri des sites commerciaux et des pirates informatiques. Les VPN font également transiter votre navigation par un serveur situé dans un autre pays que le vôtre. Même sur un iPhone, réputé sécurisé, un VPN peut avoir une utilité réelle.

A quoi sert un VPN gratuit sur iPhone ?

Un VPN empêche votre fournisseur de services internet (Orange, SFR ou autre) de connaître votre activité sur le Net depuis votre iPhone.

depuis votre iPhone. Un VPN protège votre appareil Apple si vous vous connectez sur un réseau wi-fi public : au restaurant, au travail, etc. Ces réseaux sont vulnérables aux attaques malveillantes.

Un VPN permet d’accéder à des contenus bloqués en fonction de la zone géographique où vous vous situez. Certes, aucun VPN gratuit ne vous permettra de passer des heures sur Netflix USA avec votre iPad. Mais certains vous autoriseront un peu de téléchargement et de torrents.

Un VPN gratuit pour iPhone, est-ce une bonne idée ?

Les VPN gratuits peuvent apporter une protection assez efficace à tous les iPhone et iPad. Cependant leurs performances n’ont rien de comparable avec celles des VPN payants. En effet, elles sont forcément limitées : soit en durée de connexion, soit en vitesse, soit – et c’est le pire – en sécurité. Vous pouvez consulter notre article sur le sujet : VPN gratuits : pourquoi les éviter ? Si vous souhaitez utiliser un VPN gratuit pour votre produit Apple qui soit efficace et suffisamment sûr, choisissez-le parmi la liste que nous vous proposons.

Comment installer un VPN gratuit sur iPhone ?

Les réglages d’un VPN gratuit se font très facilement sur iPhone. Il vous suffit d’aller sur l’App store, et d’y télécharger l’application correspondant au VPN qui vous intéresse. Une fois ouvertes, les applications de VPN gratuites proposent toutes un fonctionnement similaire :

Un onglet pour choisir le serveur auquel vous connecter, parmi une liste de pays.

Un onglet avec les paramètres de sécurité que vous pouvez définir ou préciser.

que vous pouvez définir ou préciser. Sur certains VPN gratuits pour iPhone, un bouton « connexion automatique » pour une liaison au serveur le plus rapide.

Questions fréquentes sur les VPN pour iPhone et iPad

Sur quels modèles d’iPhone peut-on installer un VPN ? La plupart des applications VPN s’installent sans difficulté sur tous les modèles de téléphone Apple. Les VPN gratuits que nous vous proposons s’utilisent sur iPhone 6 aussi bien que sur iPhone 11 ou 12. Il en est de même pour les iPad : les meilleurs VPN gratuits s’installent sur les iPad 2 tout comme sur les modèles iPad pro les plus récents. Quel est le meilleur VPN gratuit pour iPad ? Sur iPad, on peut visionner des films ou des vidéos plus agréablement que sur iPhone. En voyage, l’iPad peut aussi s’utiliser en ordinateur d’appoint. Si vous cherchez un VPN gratuit pour votre iPad, Hide.me représente donc un bon compromis entre vitesse, débit et sécurité. Vous pouvez aussi installer les applications de différents VPN gratuits sur votre iPad, et utiliser alternativement l’une ou l’autre en fonction de vos priorités. Quel VPN choisir pour mon iPhone quand je voyage ? Avec des serveurs de connexions dans 11 pays différents, le logiciel Windscribe représente une bonne solution si vous voyagez souvent : vous trouverez toujours un lieu de connexion proche de vous. C’est un point important pour optimiser votre rapidité de navigation sur Internet. Quel est le meilleur VPN gratuit pour regarder Netflix sur iPhone ? Vous pouvez essayer Atlas VPN pour accéder à Netflix US. Cependant, il faut savoir que les VPN gratuits efficaces ne proposent pas suffisamment de données ou de vitesse pour profiter du streaming sur les plateformes étrangères, depuis votre téléphone Apple. Il vaut mieux souscrire à un VPN payant de bon rapport qualité-prix qui propose cette fonctionnalité.