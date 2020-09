Lorsque l’on pense à un masque de protection contre un virus, on pense souvent en premier lieu au masque chirurgical. Ce type de masque est surtout utilisé par les malades contagieux pour éviter de transmettre l’infection par voie aérienne ou pas gouttelettes. On les trouve dans les pharmacies. Il est délivré gratuitement aux patients via une prescription médicale. Bien qu’efficace, ce masque doit avant tout être réservé aux malades et au personnel soignant.

Ce type de masque n’est effectivement pas réutilisable et doit être absolument remplacé lorsqu’il est mouillé ou souillé ce qui fait une grosse consommation de ce type de protection mais aussi de nombreux déchets. Il ne s’agit donc pas d’une protection particulièrement recommandée pour les personnes saines. Un autre type de masque réutilisable est conseillé pour les personnes qui souhaitent se protéger lorsqu’ils sont en contact d’autres personnes ou pour sortir.

Les masques chirurgicaux lavables et réutilisables

Attention aux rumeurs. Il n’existe pas de masques chirurgicaux lavables et réutilisables. Les masques chirurgicaux sont d’un usage unique et pour un temps limité. N’essayez surtout pas de laver votre masque chirurgical. De plus, celui-ci perd de son efficacité avec l’humidité donc il n’est pas réutilisable non plus.