Les Air Fryers ont envahi les cuisines de nombreux français, mais si les modèles les plus poussés atteignent parfois les 150 et quelques euros, certains appareils tout aussi efficaces peuvent être trouvés pour bien moins chers.

Si vous n’avez pas le budget pour dépenser plus de 150€ dans un Air Fryers mais que vous désirez tout de même acheter un modèle pour votre cuisine : pas de problème !

Nous vous avons dégoté 3 des meilleurs modèles en fonction de leur catégorie et tenté de vous trouver le meilleur rapport qualité/prix pour chacune !

L’Air Fryer Cecotec : l’essentiel à moins de 40€

L’Air Fryer Cecotec possède déjà un avantage, il est probablement le meilleur rapport qualité/prix que vous pourrez trouver sur le marché. Avec sa cuve de 2,5 litres et son format miniature, cet appareil ne conviendra pas aux familles nombreuses, mais pour les personnes seules ou les couples : cet Air Fryer saura se trouver une place de choix sur l’établi.

Pouvant monter jusqu’à 200°C cette friteuse sans huile pourra allègrement cuire tout ce que vous placerez à l’intérieur.

Son prix moins élevé que la concurrence vient en partie du fait que Cecotec a choisi l’option d’un bouton central plutôt que d’un écran tactile : un choix judicieux qui lui permet de se démarquer des modèles de grandes marques sans faire de grands sacrifices sur les fonctionnalités.

Pour une à deux personnes l’Air Fryer Cecotec fait parfaitement le job

L’Air Fryer Philips Série 2000 : pour deux et un peu plus

Au même titre que le Cecotec, cet Air Fryer n’est pas fait pour les grandes familles, mais même s’il affiche une contenance propice pour 2 personnes, sa cuve de 4,2 litres pourra largement remplir les assiettes pour plus de convives.

Mais l’avantage de cette friteuse sans huile est qu’elle possède 13 modes de cuisson ! Vous pourrez ainsi :

Rôtir

Déshydrater

Griller

Réchauffer

Maintenir au chaud

Décongeler

Rissoler

Et bien plus encore.

Bien plus cher que le Cecotec (89,99€), l’Air Fryer Philips reste tout de même plus complet et plus grand.

L’Air Fryer Moulinex : la star des contenances familiales

Souvent en promotion sur Amazon, l’Air Fryer de Moulinex est régulièrement le n°1 des ventes sur le site d’e-commerce et ce n’est pas pour rien.

En effet, cet Air Fryer qui possède une cuve de 5L est véritablement idéal pour les familles de 4 à 6 personnes ! Habituellement vendu, pour 99,99€, vous ne peinerez pas trop à le trouver à des prix bien inférieurs pouvant descendre aux alentours des 70€.

Le véritable avantage (pour celles et ceux qui ne cuisineraient pas souvent) est que cet Air Fryer a prévu 10 programmes en fonction des aliments que vous mettez dedans :

Frites

Poulet

Steak

Poisson

Desserts

Pizza

Nuggets

Légumes

Crevettes

Bacon

Vous pourrez ainsi cuire parfaitement vos nuggets en cliquant sur le bouton approprié, et ce, même sans savoir s’il faut les mettre 7 minutes à 200°C ou 10 minutes à 180°C.