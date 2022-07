Savoir quel modèle acheter c’est bien, savoir où l’acheter en France c’est mieux ! Quel revendeur vous épargnera une livraison interminable sur un large catalogue de trottinettes électriques et vous propose les meilleurs prix ?

Acheter sa trottinette électrique chez le fabricant ne constitue pas forcément la solution la plus pratique. L’avantage d’un revendeur, c’est l’expertise de ses employés en magasin, des périodes de promotion et la possibilité d’accéder à un atelier de réparation dans l’hexagone. En plus des grosses chaînes axées sur l’électronique en tout genre, on compte de nombreux magasins français spécialisés dans la mobilité électrique. Lesquels retenir pour choisir une trottinette électrique ?

Darty : le généraliste de l’électronique touche aussi aux trottinettes

Rien d’étonnant pour une chaîne de magasins aussi importante en France, elle ne peut se permettre d’ignorer le marché florissant de la mobilité urbaine. Le catalogue de son site comprend presque 90 modèles différents. Une partie provient de marques majeures du secteur : Xiaomi, Minimotors, Segway, E-Twow et Razor qui fait des trottinettes électriques pour enfants.

L’avantage de la firme réside dans la densité de réseau de son magasin. En effet, Darty en a 465 dans l’Hexagone ! Nous ne comptons pas ceux de la Fnac bien que les deux enseignes appartiennent au même groupe depuis 2016. Ce nombre de points de vente facilite à la fois la livraison et les retours pour insatisfaction ou une panne. Disons qu’il est peu probable qu’aucun Darty ne se trouve près de chez vous. Chose pratique pour commander une trottinette en ligne et aller la chercher dans un magasin peu après. Petit problème, attendez-vous à des prix parfois plus élevés que chez les vendeurs spécialisés, notamment dans le haut de gamme.

Voir les trottinettes électriques chez Darty

Quid de Boulanger ? Et bien cette chaîne compte 177 magasins en France. Plus de deux fois inférieur à celui de Darty, son réseau ne procure pas une proximité aussi certaine. En outre, le catalogue de la firme en matière de trottinettes est moins intéressant.

Pure electric : une offre de trottinettes électriques pour les petits budgets

Cette société qui nous vient du Royaume uni ne fait pas que proposer des trottinettes de sa propre conception. Outre sa gamme Pure, elle vend notamment quelques modèles de Xiaomi et de Segway ainsi que ceux de la marque allemande Walberg Urban Electrics. Sur les 22 modèles de son catalogue, seul deux dépassent les 1000€. En général, les revendeurs de cette envergure ont une offre assez limitée dans cette gamme. Part exemple, Emobilityshop n’a actuellement qu’une seule trottinette en dessous de 700€. En France, Pureelectric possède deux magasins à Paris et deux autres situés respectivement à Marseille et à Toulouse. Tous intègrent un atelier accessible sur rendez-vous pour les réparations.

Pure Electric Paris Réaumur-Sébastopol

Weebot : un acteur majeur sur le marché français des trottinettes électriques

Ce revendeur français semble s’être creusé une place bien solide dans la mobilité électrique avec près de 100 000 véhicules vendus depuis son lancement. Parmi eux, on trouve évidemment des trottinettes. Pour être exact, Weebot propose 41 modèles différents dans une fourchette de prix allant de 489 à 6290€. On retient surtout une offre assez large sur le haut de gamme. Elle comprend les immanquables modèles Dualtron mais également quelques-uns de chez Kaabo, une marque plutôt rare chez les revendeurs français. Notez que la firme possède trois boutiques dont deux basées à Boulogne Billancourt et Lyon qui font aussi centre SAV. Quant à la dernière, elle se trouve à Courbevoie et fait office de Showroom.

Weebot Boulogne-Billancourt

Glisse Urbaine : un gros catalogue haut de gamme

De tous les vendeurs dans ce top, il s’agit de celui avec le plus large catalogue de trottinettes électriques au-dessus de 2000€. Glisse Urbaine propose 29 modèles dans cette catégorie, 11 avec un prix entre 1000 et 2000€ et 11 autres en dessous des 1000€. Au menu du premium, on trouve des marques comme Dualtron, Nami, Kaabo, Currus ou Vsett à un prix identique à ce qui se fait chez les revendeurs français. On regrette que la majeure partie de son catalogue d’entrée de gamme soit en rupture de stock. Concernant les magasins physiques, l’enseigne possède une officine à Lille et une autre à Paris dans le premier arrondissement. Les deux intègrent un atelier pour les réparations.

Si vous souhaitez parcourir un catalogue encore plus conséquent pour trouver les meilleures trottinettes électriques existantes, intéressez-vous au site fastride.fr et à leur unique magasin situé à Levallois-Perret.

Glisse Urbain Paris Louvres

Altermove : le revendeur de trottinettes qui cumulent les boutiques

Ce n’est pas vraiment son catalogue qui va nous enchanter. À l’heure actuelle, le site web de la société n’a que 13 modèles disponibles et le reste en rupture de stock. Ce qui nous intéresse ce sont ses six points de vente à Paris. Et ça ne s’arrête pas là ! Altermove en a aussi à Cergy, Lyon, Lille , Reims, Chatou ainsi qu’à Nice. Nul besoin de se rendre dans une zone commerciale isolée pour trouver votre bonheur ou réparer votre trottinette.

Altermove Chatou (78)

D’autres magasins de trottinettes électriques ?

Bien sûr ! En vitesse nous pouvons citer iMooving qui a deux boutiques dans les hauts de seine et deux autres en Seine Saint-Denis. Mentionnons aussi Wegoboard et Mobility Urban qui ont des boutiques à Paris.