Machines à café en grains : des inconvénients souvent passés sous silence

Les machines à café en grains nous séduisent de plus en plus avec la promesse d’un café fraîchement moulu et de qualité barista à domicile. Mais derrière ces atouts se cachent quelques inconvénients que les vendeurs mentionnent rarement…

Nous n’avons pas besoin de revenir sur les points positifs des machines en grains, si ? Un café fraîchement moulu, la possibilité d’ajuster l’intensité ou de personnaliser votre boisson selon votre envie.

Cependant, avant de céder à l’appel de ces appareils, comprenez qu’ils ne sont pas parfaits. Derrière le rêve d’un café de barista se cachent des coûts, des contraintes d’entretien et des exigences que les vendeurs ont tendance à minimiser.

Une qualité indéniable, mais à quel prix ?

Les machines à café en grains, aussi appelées machines automatiques ou à broyeur intégré, ont gagné en popularité ces dernières années. Leur promesse est claire : offrir un café d’une qualité supérieure, fraîchement moulu à chaque tasse, avec la possibilité de personnaliser les saveurs et les intensités. Cependant, cette expérience haut de gamme a un coût, parfois plus important qu’on ne l’imagine.

Un prix d’achat élevé

Si les machines à café à capsules ou à dosettes restent abordables pour la plupart, les machines à grains représentent un investissement conséquent. Les modèles d’entrée de gamme démarrent à environ 300 €, mais les modèles plus performants, offrant des fonctionnalités comme un écran tactile ou des recettes préprogrammées, peuvent dépasser les 1000 € comme la Delonghi Primadonna Soul par exemple.

Des coûts cachés

Outre le prix initial, ces machines nécessitent un entretien régulier, souvent avec des produits spécifiques comme des pastilles de nettoyage ou des détartants. Sans oublier le coût des grains de café de qualité, qui est bien supérieur à celui des dosettes ou du café moulu classique.

L’entretien, un point souvent négligé

Un des inconvénients majeurs des machines à café en grains réside dans leur entretien. Contrairement aux cafetières classiques (bien qu’elles doivent aussi être entretenues), elles demandent une attention régulière pour éviter l’accumulation de résidus de café et de calcaire.

Nettoyage du broyeur : les restes de grains peuvent s’accumuler dans le broyeur, altérant la qualité du café et endommageant éventuellement la machine.

: les restes de grains peuvent s’accumuler dans le broyeur, altérant la qualité du café et endommageant éventuellement la machine. Vidange des bacs : les bacs à marc de café doivent être vidés fréquemment, tout comme les réservoirs d’eau.

: les bacs à marc de café doivent être vidés fréquemment, tout comme les réservoirs d’eau. Détartrage régulier : l’eau utilisée pour le café laisse des dépôts de calcaire dans le circuit, nécessitant un détartrage périodique, surtout dans les zones où l’eau est très dure.

Ces contraintes, bien qu’accessibles pour les plus assidus d’entre vous, peuvent rebuter ceux qui recherchent une solution simple et rapide pour leur café du matin.

Une consommation énergétique non négligeable

Avec leurs multiples fonctionnalités et leur puissance, les machines à café en grains consomment plus d’électricité que leurs homologues à dosettes ou manuelles. Leur mise en chauffe, indispensable pour atteindre la bonne température, peut aussi prendre plus de temps.

Si vous êtes soucieux de votre empreinte écologique ou de votre facture d’énergie, cet aspect est à prendre en compte, même si certaines machines proposent désormais des modes économiques ou une mise en veille automatique.

Un encombrement plus important

Enfin, il faut noter que les machines à café en grains occupent souvent plus de place sur le plan de travail. Avec leur broyeur, leur réservoir d’eau et leur bac à marc, elles doivent obligatoirement un espace dédié dans la cuisine, ce qui peut poser problème dans les petits espaces.

Alors, faut-il craquer pour une machine à café en grains ?

Malgré ces inconvénients, les machines à café en grains restent un choix privilégié pour tous ceux qui apprécient le vrai bon café. Cependant, elles ne conviennent pas à tous les profils. Si vous êtes prêt à investir du temps et de l’argent pour entretenir votre machine et savourer un café d’exception, elles valent leur prix. Mais pour ceux qui privilégient la simplicité et la rapidité, une machine à capsules ou une cafetière classique pourrait être une meilleure option.