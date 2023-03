La réalité augmentée va-t-elle envahir vos lunettes classiques ?

TCL, OPPO, Xiaomi ou Lenovo ont tous présenté des lunettes de réalité augmentée au Mobile World Congress tenu à Barcelone du 27 février au 2 mars. Alors que de plus en plus d’acteurs renoncent à la VR, l’AR semble être devenu le nouvel Eldorado de la tech.

Afficher ses notifications WhatsApp dans ses lunettes, sous-titrer un interlocuteur étranger en direct ou permettre à des malvoyants d’obtenir des informations sur leur trajet, les raisons invoquées par les marques pour justifier l’existence de leurs lunettes sont nombreuses, mais pourquoi partent-elles toutes dans cette voie ?

Des clients potentiels extrêmement nombreux

4,5 milliards de personnes dans le monde souffrent de problèmes de vue et devraient porter des lunettes ! « Devraient » car dans les faits, bien des personnes n’ont pas les moyens de s’acheter des lunettes classiques – et ne devraient donc pas être en mesure de s’offrir des lunettes de réalité augmentée.

Toutefois, les lunettes représentent un marché extrêmement juteux. En 2020, 16 millions de paires de lunettes ont été vendues en France – générant un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros !

Rien que cette donnée est un argument suffisant pour développer des lunettes de réalité augmentée. Car si plus de la moitié des personnes sur Terre devrait porter des lunettes, on peut décemment supposer que certains seront prêts à dépenser un supplément pour rester connectés.

Et si les lunettes étaient aussi augmentées que les profits ?

Le coût de la VR versus la facilité de l’AR

Il ne vous aura pas échappé que la plupart des sociétés ayant investi dans les casques VR et la création de mondes virtuels ont retiré leurs billes du marché. L’une des raisons principales – et l’une des plus logiques – reste le coût !

Sans pour autant atteindre les dépenses folles de Meta dans la création de son métavers (1 milliard de dollars par mois), la création d’univers virtuels est extrêmement chère et les résultats sont – pour le moment – peu séduisants.

L’avantage de la réalité augmentée

La réalité augmentée se présente alors comme une alternative de choix, car il n’y a pas tout à créer de 0. Comme son nom l’indique, la réalité augmentée permet d’incruster de façon réaliste des objets virtuels dans votre environnement réel.

À titre d’exemple, le site WE / AR Studio chiffre le développement d’une solution AR entre 7 000 et 250 000 euros. Il s’agit là d’un ordre de grandeur qui peut largement varier en fonction du pays où est créée l’application. Les tarifs dépendent également du type de projet développé : un jeu coutera beaucoup plus cher à développer qu’un site vitrine (ou simple affichage d’emojis).

Côté consommateur, pouvoir intégrer des fonctionnalités de réalité augmentée dans ses lunettes de vues pourrait simplifier l’accès aux notifications et applications via smartphone. Un « game changer » pour celles et ceux désirant rester connectés à toute heure.

Toutes les personnes possédant des lunettes ne s’équiperont pas de paires en réalité augmentée. En dehors du prix qui sera un frein majeur lors de leur sortie, ces modèles de lunettes rapprochent toujours plus les notifications et nuisances des smartphones de vos yeux, cerveaux, bref de votre attention.



Nul doute que ces nouvelles technologies se heurteront à des critiques liés à l’addiction aux smartphones.

L’échec des lentilles connectées ?

La société Mojo Vision avait fait parler d’elle en juin 2022, lorsqu’elle expliquait via un article de blog qu’elle développait des lentilles connectées nommées : Mojo Lens. Comme le montrait la vidéo de présentation, la lentille permettait d’accéder à des données en réalité augmentée et ne nécessitait aucun câble (heureusement).

Seulement l’aventure semble déjà prendre fin… Le 6 janvier 2023, Mojo Vision annonçait licencier 75% de ses effectifs – faute de financements privés supplémentaires pour poursuivre le projet.

Vous avez probablement tiqué sur l’absence de câble dans les lentilles et cette mention n’a pas été faite innocemment. Certains modèles de lunettes connectées présentés au MWC 2023 (Lenovo, par exemple) nécessitent d’être branchés au smartphone pour fonctionner – d’autres sont encore très limités ou présentent de nombreux bugs.

Si les lentilles connectées sont tombées à l’eau pour le moment, les lunettes ne devraient pas arriver avant au moins 5-10 ans sur le marché ! Il faudra donc vous contenter de vos lunettes classiques pendant un moment.