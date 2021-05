Le logo de WhatsApp est désormais reconnaissable sur toute la planète ou presque. Installé sur des millions de périphériques, a-t-il pourtant livré tous ses secrets ? Décryptage d’un symbole.

Depuis son apparition en 2009, l’application WhatsApp s’est répandue à travers le monde, connaissant une incroyable croissance. Son logo emblématique est désormais omniprésent. Incontournable. Un petit symbole d’appel blanc, au milieu d’un carré vert qui a conquis la planète. Cependant, le connaissez-vous vraiment ? On vous dit tout sur le logotype WhatsApp.

Histoire et date de création du logo WhatsApp

En 2009, lorsque Jan Koum et Brian Acton, deux anciens employés de la compagnie Yahoo, ont l’idée de créer WhatsApp, leur idée est claire. Ils ambitionnent de faire disparaître le SMS. En prenant appui sur l’iPhone qui vient alors de voir le jour, ils imaginent très vite qu’une nouvelle génération d’applications de messagerie va voir le jour, misant sur un système de chat.

Le nom est simple, il vient de la phase anglaise « What’s up » qui est notamment utilisée pour saluer dans le style de « comment ça va » ou encore « quoi de neuf ». L’idée à la base du logo est similaire. L’entreprise veut jouer sur la simplicité, sur l’idée d’un message évident. Ici vous pourrez parler, échanger facilement. C’est donc le symbole que l’on associe régulièrement à celui d’un appel téléphonique, dans une bulle correspondant à un chat. La couleur verte est associée à la permission.

Evolution historique du logo WhatsApp

On ignore la date exacte de création du logo de WhatsApp. Cependant il est fortement probable que ce symbole de la marque à venir soit apparu dans les premiers échanges au sujet de l’entreprise. Au fil des années, le logo a relativement peu connu d’évolution, même si aujourd’hui on ne compte pas moins de 8 icônes qui ont été brevetées pour représenter l’application WhatsApp sur différentes plateformes.

A chaque fois, il s’agit d’un public différent sur smartphone, tablette ou ordinateur: Android, iPhone, Web… A noter que certaines de ses icônes ne sont aujourd’hui plus utilisées et donc obsolètes. Elles conservent cependant une place dans l’évolution historique de la « brand » WhatsApp aux yeux du grand public.

Que représente l’emblème du logo WhatsApp ?

Pour comprendre l’importance du logo WhatsApp, il faut s’intéresser à sa signification. Que représente-t-il ? On peut y voir une petite icône installée au cœur d’une plus grande. L’élément majeur du logotype de l’entreprise de messagerie est bien entendu la couleur verte. Elle vise à faire passer le message que les lignes sont ouvertes en permanence, que la communication est toujours possible. Le combiné est lui surélevé et symbolise la liberté de communication, d’échange et la possibilité de joindre n’importe qui dans le monde à n’importe quel moment ou presque. La bulle blanche avec une queue en bas représente de son côté le fait que cette communication se déroule le plus souvent à travers des messages.

Si l’image d’un ancien combiné filaire et non d’un smartphone peut surprendre, cela permet notamment de symboliser que l’on peut s’en servir pour faire des appels. Visuellement, on parle donc d’un logo très représentatif de la marque WhatsApp qui permet d’identifier clairement, avec une simple image, la fonctionnalité de l’application et ainsi la différencier de la concurrence. Un avantage qui se révèle désormais essentiel à l’heure des nombreuses applications gratuites de messagerie. La police utilisée pour le logo WhatsApp est Helvetica Neue LT Std 75 Bold.

A quoi ressemble l’icône de l’application WhatsApp ?

L’icône principale de l’application WhatsApp ressemble bien entendu très fortement au logotype classique de l’entreprise. On y trouve le récepteur téléphonique blanc dans un cadre blanc avec un contour gris clair. Elle peut parfois être utilisée sans le contour si l’on se trouve sur un fond vert.

Enfin, le nom de l’application WhatsApp apparaît parfois sous l’emblème ou encore à sa droite selon les cas. Quand c’est le cas, on note alors la présence systématique d’une majuscule au milieu. Cela permet de rendre la lecture plus facile en divisant de fait le nom en deux : « Whats » d’un côté et « App » de l’autre.

L’icône WhatsApp

Quel symbole pour la couleur du logo WhatsApp ?

On note que d’un point de vue des couleurs, WhatsApp fait un choix radicalement différent de nombreuses applications de la concurrence. Le bleu est désormais la couleur dominante pour les applications sociales et destinées aux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin… les teintes de bleu semblent peu ou presque pouvoir se décliner à l’infini de façon symbolique.

WhatsApp a cependant fait le choix du blanc et du vert clair. Il s’agit spécifiquement de la couleur #25D366. Elle est brillante et se combine très bien avec le blanc pour donner une forte identité visuelle à la marque vis-à-vis de la concurrence.

A noter que Facebook a introduit une variation dans l’identité visuelle de WhatsApp en 2019. SI vous vous rendez dans les paramètres de l’application, vous découvrirez une inscription en bas. On peut y lire « From Facebook ». L’idée est d’harmoniser la dimension iconographique entre les différents produits (WhatsApp, Facebook, Instagram…). L’entreprise de Mark Zuckerberg, consciente de la popularité de chacun de ses services n’a toutefois pas voulu se débarrasser complètement de leur identité visuelle propre.

PSD, PNG, JPG… le logo WhatsApp est-il différent ?

S’il existe plusieurs versions différentes du logo WhatsApp, son format ne change relativement rien ou presque. La transparence n’impacte pas de façon notable la présentation visuelle de l’icône WhatsApp. En revanche, il pourrait bien être possible de le déconstruire visuellement sur Photoshop pour les amateurs de l’exercice.

Téléchargement de l’icône vectorielle WhatsApp

Vous souhaitez télécharger l’icône vectorielle de WhatsApp ? Ce n’est pas un problème. De nombreux sites proposent désormais cette fonction sur Internet. Sur FreePik ou flaticon, vous pourrez ainsi télécharger sans aucune difficulté l’icône vectorielle WhatsApp. Le fichier sera dans la majorité des cas disponible en SVG, PSD, EPS ou encore format ICON. De quoi vous donner une certaine souplesse pour réutiliser le logotype de l’entreprise.

Où trouver les images en vecteur du logo gratuit ?

Si de nombreux sites vous proposent de télécharger les images en vecteur du logo WhatsApp, certains vous demanderont aussi de payer. Bonne nouvelle, ce n’est pas nécessaire. En cas de besoin, vous pouvez notamment vous tourner vers le site même de l’entreprise ici. Elle y propose différentes déclinaisons de son logo que vous pouvez télécharger gratuitement en vecteur ou dans d’autres formats. Vous pourrez aussi y apprendre les règles de l’identité visuelle de WhatsApp. Il est nécessaire de respecter celles-ci si vous souhaitez intégrer le logo de l’entreprise sur votre site ou encore faire la promotion d’un service qu’offre votre business.

