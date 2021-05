Et si vous pouviez partager des photos en un instant avec tous vos amis mais aussi des inconnus, réagir aux publications des autres, interagir avec des personnes ayant des points communs à l’autre bout du monde ? C’est la promesse de la plateforme depuis son lancement en 2010 et l’apparition du célèbre logo Instagram qui n’a que très peu évolué au fil des ans.

En 2020, ce sont plus d’un milliard de personnes à travers le monde qui utilisent au moins une fois par mois l’application Instagram. En France, ce ne sont pas moins de 21 millions de personnes qui auraient recours à la célèbre application de partage de photos. De quoi en faire un incroyable succès de ces dernières années, une application incontournable ou presque. Mais que savez-vous vraiment de l’iconique logo Instagram ?

Histoire et date de création du logo Instagram

Très logiquement, c’est en 2010, lors de la naissance d’Instagram qu’est apparue la première version du logo de l’entreprise fondée par l’Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger. Le nom d’Instagram vient d’une combinaison des mots « Instant camera » (un appareil photo à impression instantanée) et de « telegram ».

Si le succès est instantané ou presque, peu de personnes se souviennent pourtant sans doute du premier logo de l’entreprise. En effet, il s’agissait à l’époque d’un appareil photo polaroïd, qui flottait sur un fond blanc. Toutefois, ce premier logo était particulièrement détaillé, avec plein de petites choses. Difficile de parler véritablement de logo. Ce logotype était ainsi orné d’une bande arc-en-ciel dans lequel certains voient notamment une référence aux différents filtres proposés par l’application.

Le choix du polaroïd était lié au fait qu’il est associé dans la culture populaire aux photographies instantanées et cela permettait aussi de mettre l’accent sur la passion de Kevin Systrom pour la photographie. C’est lui qui avait d’ailleurs conçu ce premier logo.

Evolution historique du logo Instagram

De nombreuses marques utilisent des logos différents à travers leur histoire. Si beaucoup de personnes considèrent souvent à tort que l’application Instagram n’en a eu que deux, il y en a fait eu trois. C’est le tout premier qui est souvent oublié.

Cependant, très vite, les équipes réalisent que ce premier logo est sans doute trop détaillé. Une autre version va voir le jour, dans les bureaux de Menlo Park, en Californie. L’idée est bien entendu de reprendre cette image du polaroïd, mais en utilisant moins de détails.

Kevin Systrom passe la main et c’est Cole Rise, un photographe et designer qui se retrouve aux manettes du projet. Il faisait partie des premiers fans de l’application. Sa première version, est faite en seulement 45 minutes. Plusieurs mois de petites retouches et modifications seront toutefois nécessaires ensuite. L’inspiration de ce nouveau logo est un vieil appareil photo des années 50, de la marque Bell & Howell, particulièrement célèbre aux Etats-Unis. Il sera ensuite utilisé officiellement par Instagram à partir de l’année suivante.

C’est peu dire que ce logo aura connu un succès mondial puisqu’il a duré jusqu’en 2016, devenant réellement l’image de la marque Instagram. C’est le 11 mai 2016 que l’entreprise qui a entre temps été rachetée par Facebook décide de miser sur un changement radical. Le nouveau logo provoque alors de très vives réactions et souvent des critiques acides.

Que représente l’emblème du logo Instagram ?

Le nouveau logo d’Instagram a donc été déployé en 2016. C’est un logo ultra-minimaliste qui mise sur très peu de couleurs différentes et s’inscrit complètement dans les tendances actuelles du graphisme pour les icônes de marque. En y réfléchissant bien, on peut voir une certaine référence à un polaroïd, mais l’image visuelle est particulièrement éloignée de ce qu’elle pouvait être initialement. La police utilisée par le logo Instagram est Billabong.

A quoi ressemble l’icône de l’application Instagram

Dans le détail, on trouve donc du rose, du violet et du jaune. Surtout, les différentes couleurs semblent se dégrader peu à peu pour se fondre et favoriser le passage de l’une à l’autre. C’est inédit pour Instagram. Jusque-là, la séparation était claire et nette entre les différents éléments visuels. Par ailleurs, on ne trouve pas non plus la bande arc-en-ciel qui était jusque-là emblématique des logos de l’entreprise. L’appareil photo qui se devine à l’écran est lui bâti sur des lignes blanches aux formes arrondies.

Dans le détail, ce logo a tout de même pris 9 mois aux équipes d’Instagram pour qu’ils s’accordent et trouvent un compromis qui plaise à tout le monde. Mais, la disparition de l’arc-en-ciel et la vision minimaliste, voir même métaphorique de l’appareil photo provoque toujours de vives réactions.

Les icônes Instagram







Quel symbole pour la couleur du logotype Instagram ?

Dans ces nouvelles couleurs très différentes pour le logotype Instagram, certains utilisateurs estiment toutefois que l’on retrouve en quelque sorte une certaine vision de l’arc-en-ciel, même si ce n’est pas une reproduction à 100% exacte.

Est-ce que ce fut le bon choix de la part d’Instagram ? Si dans un premier temps, de nombreux utilisateurs ont été choqués, c’est au final, une très bonne décision d’un point de vue commercial puisque la marque a même su anticiper les changements du marché. Depuis, il est désormais très largement adopté par la communauté.

PSD, PNG, JPG… le logo Instagram est-il différent ?

On trouve plusieurs versions du logo Instagram. Si c’est désormais très généralement ce petit carré coloré qui est retenu par le grand public, il se décline aussi à travers des versions sur lesquelles on peut voir le nom de la marque, Instagram, écrit en bleu. Au cours de l’histoire, on a aussi trouvé des déclinaisons du logo polaroïd en bleu et blanc. Le dernier modèle existe aussi en noir et blanc. Cependant, à chaque fois, l’idée est bien entendu de reprendre la même identité visuelle, avec des déclinaisons qui sont adaptées aux différents supports.

La dernière version, grâce à son approche minimaliste et à ses couleurs emblématiques, peut surtout se reconnaître plus facilement et plus rapidement sur de nombreux supports. Vous pouvez télécharger le logo Instagram officiel ici. Voici la version PNG transparent ci-dessous.

Téléchargement de l’icône vectorielle Instagram

Vous souhaitez télécharger l’icône vectorielle Instagram ? Bonne nouvelle, de nombreux sites permettent de la récupérer facilement, comme le site flaticon qui en propose 1.275 déclinaisons différentes, notamment en jouant avec les coloris ou le niveau de détail. Cela peut être une solution intéressante si vous voulez jouer la carte de l’originalité. Des sites comme freepik ou encore vecteezy vous proposent aussi de télécharger rapidement l’icône vectorielle Instagram.

Où trouver les images en vecteur du logo Instagram gratuit et légalement ?

Attention toutefois, si vous êtes dans une dimension commerciale, il faudra sans doute mieux vous tourner vers « Instagram Brand Resources », le site qui gère l’image de marque de l’entreprise qui appartient à Facebook. Vous pourrez y télécharger légalement et gratuitement la version officielle du logo Instagram mais aussi savoir comment l’utiliser tout en respectant la dimension légale et officielle de la marque. L’entreprise a mis en place des « guidelines », des règles d’usage très précises à respecter.