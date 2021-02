Pour ces moments où vous avez besoin d’accéder à un site sans avoir de connexion internet, il est nécessaire d’avoir un outil permettant de le télécharger par anticipation. Revue d’effectif des principaux logiciels.

À l’heure d’Internet illimité et disponible partout ou presque, on s’habitue à pouvoir accéder à n’importe quel site depuis n’importe où et presque n’importe quand. Pourtant, dans certains cas, il est nécessaire d’avoir un autre outil à portée de main. On décrypte ce sujet avec vous et nous vous présentons les meilleurs outils actuellement disponibles.

Pourquoi vouloir télécharger entièrement un site web ?

Plusieurs raisons peuvent justifier votre volonté de télécharger entièrement un site web. Vous savez que vous vous rendez quelque part où la connexion Internet est de très mauvaise qualité, mais vous aurez besoin d’accéder à certaines informations. Ou encore, vous souhaitez garder une copie du site à un moment X. Parfois, ce sont simplement les données que vous avez besoin de « scraper ». Cela peut aussi être la nécessité de télécharger les informations présentes sur un site web. Avec un outil de ce genre, vous récupérerez tout ce qu’il ya, il ne reste plus qu’à faire le tri.

Télécharger son site par sécurité

Par ailleurs, s’il s’agit de votre propre site, vous voulez peut-être en garder une copie dans le cas où votre hébergement rencontrerait un problème. Cela peut aussi vous permettre de favoriser la migration des données. À noter que ces outils peuvent aussi servir si vous voulez construire votre site web et avez repéré un modèle qui vous inspire. En le téléchargeant, vous vous assurez de pouvoir y accéder sans problème et n’importe quand, et ce même s’il rencontre des problèmes techniques.

En cas de fin programmée

Enfin, certains sites peuvent avoir une « date de péremption ». Leur créateur a prévu de les supprimer à une date fixée par avance et vous souhaitez en garder une trace. Dans ce cas, ce genre d’outil se révèlera particulièrement indispensable pour apprendre les meilleures pratiques en codage et expérience utilisateur.

HTTrack, le roi du scraping

Cet outil est disponible sur Windows, MacOs mais aussi Linux pour télécharger complètement un site. De quoi le rendre accessible à tous les utilisateurs. Il s’agit du plus populaire de tous les logiciels de téléchargement de site web qui sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Concrètement, c’est un logiciel libre et gratuit qui est très facile à prendre en main, ce qui justifie sans aucun doute son succès.

Une copie sur votre ordinateur

Vous pourrez très facilement avec HTTrack télécharger un site complet se trouvant sur Internet et le stocker ensuite dans un dossier sur votre ordinateur. Il organise ensuite les données récupérées pour reprendre la structure originale du site web et faciliter la recherche des données.

L’utiliser hors ligne

Une fois que vous aurez « scrappé » un site web, vous pouvez le lancer dans votre navigateur, même en n’étant pas connecté à Internet et naviguer comme si vous étiez en ligne. Dans les autres avantages agréables, on trouve la possibilité d’actualiser le contenu ou encore de télécharger en plusieurs fois si le site est lourd ou bien que votre connexion a des problèmes. Si vous décidez de l’utiliser, n’hésitez pas à le paramétrer de façon détaillée.

Cyotek WebCopy, pour la précision

Ce second outil, qui rencontre là aussi un certain succès auprès des internautes est uniquement disponible sur Windows, ce qui peut constituer un défaut. C’est un outil qui permet de télécharger un site web complètement ou bien partiellement, selon votre choix, sur votre ordinateur. Cela vous permettra ensuite de le visionner même si vous n’êtes pas connecté.

Télécharger les images, vidéos, documents, etc.

CyoTek WebCopy récupère les images, les vidéos, les fichiers à télécharger, mais aussi les feuilles de style et tente de reconstruire automatiquement le site web ensuite. On apprécie particulièrement de pouvoir rentrer dans le détail du site web que l’on souhaite télécharger. Cependant, si vous voulez tout récupérer, c’est bien sûr aussi possible.

Grab-site, pour les anti-Windows qui veulent télécharger un site

A contrario, certains utilisateurs évitent parfois d’utiliser Windows et préfèrent privilégier MacOs ou une version de Linux. Dans ce cas, grab-site possède un profil à même d’attirer très facilement l’attention. L’objectif de cet outil est de pouvoir faire une version backup des ressources que vous vous visitez de façon très facile. Vous pouvez sauvegarder les données collectées sous la forme de fichiers Warc. On apprécie particulièrement le dashboard très pratique qui permet de suivre plusieurs sites en même temps et de réaliser un suivi poussé des changements d’Url.

UnMHT, pour les défenseurs de Firefox

Quand on parle de navigateurs internet, Chrome est aujourd’hui la référence avec plus de 50% des parts de marché. Cependant, Mozilla Firefox occupe une très raisonnable seconde place et surtout est en progression.

UnMHT est un add-on destiné à ce navigateur qui permet de voir des fichiers au format MHT et de sauver des pages complètes. Celles-ci sont stockées ensuite avec les textes, les graphismes et les données CSS dans un seul fichier. Vous pouvez donc préserver une simple plage web, mais aussi télécharger plusieurs onglets de votre navigateur en simultané ou même les joindre, utiliser une fonction de QuickSave afin d’archiver rapidement vos fichiers ou encore les exporter vers PowerPoint par exemple.

WebScrapBook, l’extension pour la capture fidèle

Ici encore, il s’agit d’une extension destinée à votre navigateur Firefox. Elle a pour fonctionnalité de réaliser une « capture » d’une page Web qui soit la plus fidèle possible à l’original. Vous pouvez customiser le fichier final de façon assez poussé pour ce qui est des données collectées, mais aussi du format d’exportation. Vous pouvez ainsi garder le résultat sous forme de fichier zip (HTZ ou MAFF) ou encore HTML. Enfin, les données peuvent aussi être rassemblées dans un dossier. Plusieurs outils sont ensuite accessibles pour visionner les données que vous possédez sur votre ordinateur.

GetLeft, pour les polyglottes

Tous les outils qui sont proposés ne gèrent pas forcément aussi bien les différences linguistiques. GetLeft a l’avantage de pouvoir gérer jusqu’à 14 langues différentes. Ce petit outil qui ne retient pas forcément l’attention au premier abord se révèle finalement très fonctionnel pour télécharger un site. En indiquant l’URL d’une page web, vous pouvez télécharger un site complet. De nombreuses options permettent d’écarter certains types de fichiers et vous pourrez ensuite tout visionner facilement sur votre ordinateur. On apprécie la versatilité qui le rend adapté aussi bien aux petits sites qu’à ceux qui sont plus massifs. Prenez le temps d’observer la carte du site avant votre téléchargement pour bien mettre à profit ses fonctionnalités.

SiteSucker, l’outil pour télécharger sur Mac

Avec cet outil disponible uniquement sur Mac et au nom qui ne laisse aucun doute, on peut télécharger facilement des sites web complets pour y accéder ensuite même sans avoir de connexion internet. Vous récupérez les pages individuelles, les PDF, les feuilles de styles ou encore les images. Au final, c’est bien la structure complète du site qui se trouve reproduite sur votre ordinateur. Si vous n’avez pas le temps de finir votre téléchargement, vous pouvez le mettre facilement en pause pour reprendre ensuite ultérieurement. Bonus appréciable, les sites web peuvent aussi être traduits de l’anglais vers le français, l’allemand, l’italien, le portugais ou bien encore l’espagnol.

Website Ripper Copier, pour une interface accessible

Certains outils se révèlent parfois un peu trop difficiles à prendre en main. Pour une personne n’ayant pas de compétences informatiques, cela peut être un problème. Pour cela, Website Ripper Copier se révèle à ce niveau –là particulièrement intuitif tout en étant performant à souhait. En quelques secondes, vous aurez téléchargé le fichier que vous souhaitez. Ensuite, il sera très facile de consulter le nouveau site directement à travers l’outil. Gros point positif, vous pouvez ensuite copier le fichier sur des clés USB ou bien le graver sur un CD/DVD, cela ne posera aucun problème de lecture ultérieur.

Archivarix, pour un outil online pour télécharger

Vous l’aurez remarqué, toute notre sélection jusque-là consistait à vous proposer des outils permettant de télécharger un fichier sur votre ordinateur qu’il est nécessaire d’installer sur votre ordinateur. Archivarix contourne ce problème. Vous n’avez rien besoin de télécharger à priori. Cet outil, disponible sur Internet permet de télécharger jusqu’à 200 fichiers différents gratuitement. Au-delà de cette limite, il faudra passer à la caisse. À noter que cet outil, malgré cette limite, possède des avantages concrets. Vous pouvez ainsi télécharger un site .onion, mais aussi s’il est disponible uniquement via Wayback Machine ou dans le cache de Google.

Website Downloader pour télécharger le code source

Vous voulez récupérer le code source d’un site web ? Alors WebSite Downloader correspond sans aucun doute à ce que vous recherchez. Cet outil peut télécharger des fichiers HTML, le javascript, le CSS ou encore des fichiers PDF. Il suffit pour cela d’utiliser cet outil en ligne en indiquant l’adresse du site que vous voulez télécharger. Au bout de quelques minutes, il sera disponible sous forme de fichier zip. Celui-ci sera ensuite utilisable dans votre navigateur, que vous ayez une connexion Internet ou non.

Télécharger une page web sans programme

Enfin, certains voudront peut-être aussi télécharger une page d’un site web sans utiliser de programme. C’est aussi possible, même si cela révèle comme moins complet. Il suffit d’aller sur la page d’accueil du site qui vous intéresse et de faire un clic droit en cliquant sur « Enregistrer sous » .Vous téléchargerez alors la page concernée sur votre ordinateur.