Que vous soyez professionnel ou particulier, Linux pourrait avoir de nombreux avantages. Dans un monde de plus en plus numérique et connecté, les machines sont partout. Elles sont utilisées pour nous déplacer, nous nourrir, nous habiller, ou encore nous divertir. Pourtant la plupart d’entre nous ne savent absolument pas comment elles fonctionnent, et encore moins de ce qui est fait des données collectées.

C’est justement une des raisons pour laquelle Linux peut être une solution. Reprendre le contrôle de nos outils et de nos données, et comprendre comment ils fonctionnent. Nous allons voir plusieurs points, qui peuvent apporter une solution à notre quotidien, ou au moins attirer votre attention. Non, Linux ce n’est pas un système d’exploitation dépassé uniquement fait pour des vieux barbus.

Définition : c’est quoi linux ?

Linux, aussi appelé GNU/Linux est une famille de systèmes d’exploitation libre et Open-Source. Disponible en une multitude de versions appelées distributions, chacune a ses caractéristiques et fonctionnalités. Mais elles sont toutes basées sur le noyau (ou kernel) Linux, initié par Linus Torvald en 1991. En constantes évolutions, les systèmes Linux sont maintenus par la communauté ou certaines entreprises (comme pour Ubuntu ou Red Hat) pour continuellement s’améliorer et intégrer des nouveautés.

Pourquoi vous pencher sur Linux ?

L’une des premières raisons pour laquelle il peut être bon de s’intéresser à Linux est que ce système d’exploitation se trouve partout. Vous vous en êtes déjà servi, peut-être même sans le savoir. Smartphone, domotique, serveur web, automobile, électroménager, box internet, supercalculateurs, Linux est partout.

Bien que l’OS libre et Open Source ne représente que 1% à 2% du marché desktop, la plupart des autres usages sont dominés par Linux. Vous l’ignorez peut-être, mais à l’origine Android est une distribution de Linux. Rien qu’avec cela, vous comprenez l’ampleur de sa diffusion. Voici quelques chiffres pour visualiser un peu les parts de marché :

Smartphone 73%

Tablette 45%

TOP 500 des supercalculateurs 100%

Clouds public 90%

Ajoutez à cela bon nombre des systèmes embarqués dans les ordinateurs de bords des voitures, l’IoT, le système dans votre lave-linge et votre aspirateur robot, ou bien encore dans une simple box internet. Rendez-vous compte aussi qu’une bonne partie des serveurs web sont également sous Linux.

La gratuité du libre

Comme vous le savez, Linux est un système libre et Open-Source. Cela implique plusieurs choses, et sera notamment lié à tous ses avantages. Mais premièrement, cela indique que la plupart des systèmes Linux sont totalement gratuits. Pourquoi la plupart ? Car comme le veut le principe de l’Open-Source il est possible de le modifier, s’en inspirer, et d’accéder au code source. Donc n’importe qui peut proposer son propre Linux. Et c’est ce que font certaines entreprises, qui décident de développer leur propre système à partir du noyau Linux. Il s’agira notamment de distributions Linux adressées aux professionnels (ou gratuite, mais avec support payant), ou alors d’un OS à usage précis comme l’OS de la Nintendo Switch. Mais pour ce qui est des usages pour un particulier, l’utilisation sera totalement gratuite.

L’Open-Source, la solution aux écosystèmes fermées

Linux est un peu l’arbre qui cache la forêt de l’Open-Source. Les avantages de Linux seront la majorité du temps également valable pour les logiciels libres. Et l’un de leurs avantages (comme mentionné en introduction), c’est qu’il n’y a pas de problème d’écosystème ou de copyright. Tous les systèmes peuvent être compatibles entre eux. Évidemment il peut parfois y avoir des limites techniques, ou certaines versions non encore finalisées. Mais en théorie, des objets connectés fonctionnant sous logiciels libres peuvent tous fonctionner parfaitement ensemble, sans le problème du produit Truc qui se retrouve incompatible avec l’appareil iMachin, qui a pour effet de faire bugger l’enceinte Samsoule. Les appareils connectés c’est bien, mais sans formats propriétaire c’est mieux.

Enfin, puisque les projets sont communautaires, ils auront pour but de répondre à un besoin, et non d’en créer un. Pas de version obsolète, de forçage pour passer à une autre version, pas de demande d’abonnement ou d’achat de nouveaux produits, etc. Le but est que ce soit le plus partagé et que ça fonctionne le mieux possible. Ce n’est pas une vision mercantile ayant pour but de réjouir les actionnaires.

La stabilité de l’OS

Linux est depuis toujours reconnu pour son impressionnante stabilité. Ce n’est pas pour rien si les serveurs web et les supercalculateurs armés de milliers de GPU l’utilisent. C’est entre autres grâce à la validation des mises à jour par la communauté. Toutes les modifications sont validées par une communauté de développeurs et de passionnés. Chaque distribution sera différente, mais nombre d’entre elles utilisent des outils longuement éprouvés avant de les publier. Et contrairement à Windows, il n’y a pas de mises à jour intempestives tous les quatre matins, vous apportant bugs et nouvelles instabilités.

BSOD Windows

À cela on peut ajouter que vu que le système est librement modifiable, il est possible de supprimer tout ce qui est superflu et d’ajouter librement ce qui est nécessaire. Ce sont notamment deux points clés pour une workstation.

Les performances et la longévité

Pour ce qui est des performances, Linux est connu pour utiliser peu de ressources et surtout pouvoir être utilisé sur de vieilles machines. Ici pas besoin d’avoir 32 Go de RAM, d’avoir obligatoirement le TPM2.0, et la dernière génération de processeur pour être éligible.

Les OS Linux utilisent généralement très peu de temps CPU et de RAM. Toute cette puissance peut donc être allouée à la tâche exécutée. Il est aussi possible d’utiliser des composants basse consommation, recycler une vieille machine, ou alors garder votre PC des années durant, sans le moindre problème. Le système fonctionnant différemment, les logiciels sont généralement plus rapides sur Linux. Là où un Gimp peut mettre une dizaine de secondes pour charger à son ouverture sur Windows, il s’ouvre instantanément sur Linux.

Tomb Raider (2013) en 4K sous Linux (KDE Neon)

Coté jeux vidéo me direz-vous ? Il est vrai que la plateforme de prédilection reste Windows. Mais les choses changent. D’après Valve, 17 6459 jeux de son catalogue Steam (soit 83%) sont jouables sur Linux. Et les choses ne sont pas prêtent de s’arrêter grâce à Proton, et au Steam Deck qui devrait favoriser son développement. Bien que Linux soit encore un peu en retrait, les différences de performances in-game vont en s’amenuisant, et Linux rattrape de plus en plus son retard dans la discipline.

La sécurité au cœur du noyau

La conception même de Linux implique une sécurité. La gestion des droits y est plus stricte, et l’architecture du noyau est directement conçue pour être sécurisée.

La communauté y étant très active, les retours et les corrections ne se font pas attendre. Il n’y a pas à patienter qu’un directeur soit au courant et se décide à mettre une équipe sur le sujet, pour une implémentation dans une mise à jour qui viendra l’année suivante. Les logiciels y sont aussi sécurisés la plupart du temps. Du moins, puisque les codes sources sont ouverts, les choses se savent rapidement.

Le développement communautaire a également pour effet la préservation d’un autre aspect de la sécurité. La sécurité des données et de vos informations personnelles.

La vie privée, un pilier de Linux et du libre

Là est l’un des plus grands combats du logiciel libre : le respect de la vie privée. Comme le clame la e.foundation « my data is my data ». Ce genre de slogan a toujours été la ligne de conduite de Linux, mais ses dernières années le contraste s’accentue. Plus moyen de s’acheter un paquet de chips sans avoir des tonnes de trackers qui nous pistent de partout. D’autant plus avec les clouds qui gardent et deviennent propriétaires de vos données (lisez bien les conditions d’utilisations), les applis photos qui scannent vos albums et bien évidemment les messageries qui surveilles vos conversations. Cette dernière phrase sonne comme paranoïaque, mais vous savez bien que non. Pourtant un smartphone sous /e/OS avec Signal ne coute pas plus cher qu’un Android avec Whatsapp, alors qu’ils font exactement la même chose.

/e/ OS

Sous Linux, la majorité des distributions et des logiciels sont conçus pour respecter votre vie privée, et n’ont généralement aucun intérêt à vous extorquer ces données. Évidemment, l’Open-Source ne garantit pas ce respect de la vie privée, juste qu’il peut être vérifié. Habituellement, il n’y’a pas de problème, mais mieux vaut se tenir informer par les forums ou autres fils de conversation des communautés, généralement bien renseignées.

La personnalisation extrême

Qui dit libre, dit libre de personnaliser comme cela vous chante. Linux a des possibilités de personnalisation monstre. Que ce soit dans le font ou dans la forme, vous pourrez avoir un système qui vous convient et vous ressemble. De base, les distributions sont disponibles dans des bureaux différents (Gnome, KDE, Xcfe, MATE, etc.), styles différents, et vous pourrez tout changer comme cela vous chante. Dock, barres des tâches, en haut, en bas, à droite, à gauche (ces soirées-là !!), que vous veniez de MacOS ou de Windows, vous pourrez retrouver quelque chose de familier. Et si vous avez l’image d’un système sans interface se faisant intégralement en lignes de commandes via le terminal, les choses ont évolué. Aujourd’hui, beaucoup de distributions proposent des interfaces graphiques évoluées sur lesquelles vous pouvez tout faire sans avoir à taper une ligne de code (bien que cela reste possible pour ceux qui veulent).

Comment passer de ça…

Quand on voit tout ce qu’il est possible de faire avec Linux, on aurait envie de dire que la seule limitation est votre imagination… mais aussi le temps que vous y passerez.

…à ça

Et la personnalisation ne s’arrête pas à l’esthétique ! Vous pourrez également tout configurer comme bon vous semble, le pouvoir est redonné à l’utilisateur. Comme précisé plus haut, dans le cadre d’une utilisation professionnelle, le système peut être optimisé pour une certaine utilisation, sans se préoccuper du superflu et de tout ce qui peut consommer ou être source d’instabilité. C’est un véritable Lego !

Une communauté très active et facile d’accès

Je vous en parle depuis le début, et pour cause : c’est l’une des plus grandes forces de Linux et de l’Open-Source ! Des communautés de toutes parts pourront vous aider et vous accueillir, répondre à vos questions, vos doutes, et vous aider à progresser. Et aujourd’hui les supports sont multiples. Les vénérables forums sont toujours là, et sont toujours de véritables mines d’or. Selon la distribution que vous choisirez cela dépendra, mais les forums Ubuntu et Debian Facile sont très réputés. Aujourd’hui vous pourrez également trouver de nombreux fils de discussions Telegram, ouvert à tous. Par exemple Ubuntu, ou le support Ubuntu .

Évidemment il ne faut pas oublier les réseaux sociaux et YouTube ! Nul doute que vous pourrez trouver des choses sur Twitter, et YouTube est évidemment rempli de vidéo en tout genre et dans toutes les langues (même si l’anglais va aider). D’ailleurs la chaine française Adrien Linuxtricks pourrait vous aider à trouver une distribution qui vous irait.

La communauté Linux est très réactive et se tient très au courant des dernières mises à jour et nouveautés. Vous pourrez avoir des retours sur le moindre changement.

Logiciels et applications de l’écosystème GNU/Linux

L’une des choses qui diffèrent de Windows, c’est le magasin d’application. Sur ce point, Linux se rapproche plus d’un Android ou d’un iOS. S’il est possible d’installer des logiciels tiers librement, Linux dispose nativement d’un Store. C’est l’une des choses qui surprend, et est généralement appréciée en arrivant sur un ordinateur Linux. Pour installer un logiciel ou un paquet, pas besoin d’aller sur internet, à fouiller et risquer de se retrouver avec plein de parasites, des toolbars et un nouveau navigateur après avoir téléchargé un programme sur Softronic.

Tous les programmes sont répertoriés dans un même endroit (et bien évidemment classés) et peuvent être téléchargés sereinement. Pour les utilisateurs plus avancés, ils peuvent même être directement installés par lignes de commandes. Autre avantage, les mises à jour se font également par cet installateur, au lieu de devoir surveiller et mettre chaque logiciel à jour séparément. Si vous lisez cet article, vous avez probablement un smartphone, donc imaginez un genre d’App Store ou de PlayStore, mais sur un PC.

Quel Linux choisir ?

L’OS Linux en tant que tel n’existe pas. Ce sont tout un tas de distributions utilisant le noyau Linux. Il serait impossible de toutes les nommer, d’autant plus que beaucoup se crées et disparaissent régulièrement. Tout dépendra de votre utilisation, professionnelle, personnelle, industrielle, etc. Mais pour un ordinateur personnel à utilisation bureautique ou classique, il y’en a plusieurs qui peuvent être intéressantes. Ubuntu est la plus connue, et avec son environnement Gnome il est vrai qu’elle est assez simple à utiliser et parfaitement adaptée à des débutants. Puisqu’une grande partie des distributions se basent dessus, les utilisateurs plus avancés pourront se tourner vers Debian.

Ubuntu et son interface Gnome

Dans un style différent et moins modulaire, certains pourraient être intéressés par ElementaryOS. Le projet propose un bureau au style soigné prêt à l’emploi, reprenant un peu le style Apple. Il n’y’aura pas grand-chose à configurer, mais en revanche les possibilités des personnalisations sont faibles. Mais il n’y a pas de règles, et le mieux et de vous renseigner vous-même et de trouver celle qui vous convient le mieux !

ElementaryOS

Linux, un apprentissage

Cet argument est à double tranchant il est vrai. C’est l’une des forces de Linux, mais représente l’une de ces difficultés. Linux vous apprend comment utiliser un ordinateur et l’informatique. Contrairement à beaucoup d’autres systèmes qui vous prennent constamment par la main, Linux nous apprend à faire les choses par nous-mêmes, et nous laisse le choix. Ceci peut être compliqué au début, mais de cette manière on peut se voir vraiment progresser et mieux comprendre le monde numérique. Surtout que nombre de systèmes Linux sont de plus en plus accessibles et grands publique, avec des interfaces graphiques soignées et s’approchant des standards actuels.

Lego Mindstorm, pour apprendre aux jeunes comment coder dès le plus jeune âge

La meilleure expression pour illustrer ce phénomène serait : « Quand un Homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson ». Les systèmes d’exploitation actuels ont trop l’habitude de nous donner du poisson, et de nous assister. Résultat, même si nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé, la culture informatique est très peu développée, et finalement la plupart des gens (même les jeunes) ne savent pas plus qu’il y’a 20 ans comment tout cela fonctionne. Nous avons tous appris à manger ou à faire du vélo, au début ce n’est pas forcément le plus facile, on est peut-être tombé, mais nous nous sommes relevés et avons pu réussir à être autonomes et réussir à nous déplacer seuls sur deux roues (et sans roulettes !), et nous n’avons jamais entendu l’histoire de quelqu’un se mettant la fourchette dans l’œil en mangeant, car il n’était pas capable de le faire tout seul. Tout demande un apprentissage, mais une fois adulte, il est quand même plus préférable et agréable de se déplacer sans roulettes et de se nourrir sans que l’on ait à nous faire l’avion. Surtout quand l’on n’est pas sûr de ce qu’il y’a dans la fourchette.