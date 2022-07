Instagram : grâce à cette nouvelle fonctionnalité, découvrez les lieux branchés de la capitale

Instagram ne cesse de dévoiler de nouvelles fonctionnalités ! Parmi elles, la carte intéractive qui permet aux usagers de découvrir des lieux à proximité mais aussi de filtrer les contenus de recherche pour ne voir que certaines catégories comme les restaurants ou les hôtels.

Proposer une expérience plus immersive et s’imposer comme un réseau social incontournable, tel est l’objectif d’Instagram. Avec cette nouvelle mise à jour dévoilée le 19 juillet par Mark Zuckerberg, le PDG de Meta a annoncé dans une story le lancement d’une nouvelle carte interactive qui permettra à ses usagers de « découvrir des lieux populaires à proximité ».

Instagram dévoile une nouvelle fonctionnalité

Lancée ce mardi 19 juillet, cette map à la “recherche interactive” permet aux utilisateurs du réseau social d’explorer les emplacements les plus étiquetés (tags) – et donc les plus populaires – sur les publications et stories Instagram. Mieux encore, elle permet également d’affiner les recherches en proposant non seulement des hashtags (la recherche n’est disponible que pour les villes ou communes), mais aussi des filtres par catégories de lieux tels que les cafés, les restaurants, les parcs ou encore les hôtels.

« Nous introduisons aujourd’hui une nouvelle carte consultable sur Instagram. Vous pouvez désormais découvrir les entreprises locales populaires près de chez vous et les filtrer par catégorie » Mark Zuckerberg, PDG de Meta

New map, who this? 🌐🗺️



Now you can now find popular locations around you or filter by categories like cafes or beauty salons. pic.twitter.com/asQR4MfljC — Instagram (@instagram) July 19, 2022

Pour découvrir de nouveaux endroits ou explorer la région grâce à la carte Instagram, il vous suffit de vous rendre sur l’onglet Explorer, vous pouvez aussi y accéder via un flux ou une story. L’un des avantages de cette nouvelle fonctionnalité est que vous pouvez enregistrer les lieux dans vos favoris et ainsi les consulter à tout moment. À noter que pour les utilisateurs ayant un profil public, il est possible d’utiliser des balises de localisation ou des autocollants pour faire apparaître la publication sur la carte d’ensemble.

Un profil public peut utiliser des balises de localisation ou des autocollants

Une concurrence directe avec Google Maps ?

Et bien pas vraiment. Non seulement Google Maps offre un service aux fonctionnalités différentes (GPS, itinéraire, horaires d’affluence d’un lieu, etc.), mais l’application ne fait pas de l’ombre à un réseau social comme Instagram. Pour découvrir de nouveaux lieux, les jeunes utilisateurs ont davantage tendance à se tourner vers des réseaux sociaux comme Tik Tok, la plate-forme préférée des adolescents. De plus, ces utilisateurs ont pour habitude d’explorer de manière plus intuitive de nouveaux endroits et n’ont pas pour habitude de faire leurs recherches par mots-clés.

Lorsqu’un utilisateur recherche un lieu, le réseau social lui offre la possibilité de voir des « guides connexes » sur ce dernier. L’usager peut par exemple accéder à des guides portant sur les lieux à visiter ou pour manger.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Mark Zuckerberg essaie de gagner un peu plus de terrain auprès du jeune public. Snapchat avait par ailleurs proposé une application similaire : la Snap Map. Elle repose sur le même principe et propose aux utilisateurs de découvrir des lieux en vogue sur les réseaux sociaux et de récolter des informations telles que les horaires d’ouverture, le numéro de téléphone et des avis. Tout comme la nouvelle application de Meta, la Snap Map permettait aussi d’affiner les recherches grâce à des filtres comme « Populaire auprès de mes amis », « Restaurants » ou encore « Choses à faire ».

Une chose est sûre, Google ne laissera pas les réseaux sociaux marcher sur ses plate-bandes et se détourner de ses applications. Une contre attaque devrait bientôt voir le jour afin que le moteur de recherche le plus utilisé au monde ait lui aussi, droit à sa part du gâteau.