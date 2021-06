Avec l’avènement de la smart home, toutes les pièces de la maison deviennent connectées. Attaquons-nous ici à la salle de bain et son lot d’appareils connectés qui permettent de rester au top de la technologie.

Entre l’envie de soigner son apparence et celle de rester en forme, les objets connectés de la salle de bain seront vite indispensables. Miroirs connectés, enceinte waterproof ou encore robinet intelligent, tous vous séduiront par leurs fonctionnalités et leurs « intelligences ». Voici 5 innovations à mettre bientôt dans votre salle de bain pour vous faciliter la vie.

Les miroirs connectés, pour savoir qui est la plus belle

Le miroir intelligent est le compagnon idéal dont on a besoin le matin en se réveillant. Il permet d’écouter de la musique, de connaître la météo en direct, de découvrir l’actualité du jour… Le développement de ces objets connectés commence à prendre de l’ampleur. De nombreuses entreprises se sont lancées dans cette technologie.

Comment ça marche ?

Connecté par wifi, le miroir connecté peut embarquer plusieurs fonctionnalités :

La navigation sur réseaux sociaux ou service de messagerie

ou service de La consultation de données telle que la météo ou l’actualité

L’intégration de haut-parleurs pour écouter sa musique ou passer des appels

ou passer des La récolte de données sur sa santé, ou des conseils sur son maquillage

L’intégration du désembuage et d’un système d’éclairage intégré

Au final, le miroir intelligent vous fait oublier votre portable en vous informant directement pendant votre toilette. Il fait office de tablette géante avec technologies intégrées sans les problèmes d’un miroir classique — buée, traces de doigts, mauvais éclairage —.

Quelles sont les avancées des miroirs intelligents en 2021 ?

En France, aucun véritable miroir connecté n’est encore commercialisé. Mais grâce à l’avancée de leur technologie, un avenir prometteur s’offre à eux. Le miroir de la marque française EKKO, déjà en précommande pour 400 euros, utilise par exemple une technologie de commande par simple geste de la main. Ainsi, la navigation rendue plus aisée évite toutes traces de doigts ! De même, le miroir connecté Poséidon de CareOS, présenté au CES 2020, utilise une caméra pour analyser l’état de votre peau et de votre corps afin de vous donner des conseils sur votre hygiène et des recommandations nutritionnelles. Enfin, Themis de CareOS, récompensé au CES 2021, est le compagnon le plus complet pour votre bien être en intégrant commande vocale, interaction avec vos autres appareils connectés, conseils sur votre santé, possibilité de passer un appel…

La douche connectée, innovation à la fois pratique et écologique

L’un des éléments majeurs d’une salle de bain est la douche. Cette dernière peut, elle aussi, être connectée. Plusieurs objets permettent d’automatiser son utilisation et de recueillir des informations sur de nombreuses données. Entre le réglage automatique et la limitation de sa consommation d’eau, voici les innovations qui permettent de profiter d’une douche connectée.

Contrôler sa douche intelligente avec U by Moen

Et s’il était possible de contrôler sa douche avec le seul son de sa voix ! L’entreprise Moen, spécialiste des équipements de salle de bain et cuisine, a fait de ce rêve une réalité. Vendue pour moins de 1000 dollars, cette douche connectée peut être contrôlée par différents moyens. Une unité de commande est installée dans la douche et permet de régler la température, la puissance, le type de jets ou encore la durée. Il est aussi possible d’accéder aux réglages de la douche via l’application pour smartphone. Enfin, cette douche wifi est compatible avec votre assistant vocal.

Rendre sa douche connectée avec le pommeau de douche

Plus économique et plus facile à installer, le pommeau de douche connecté permet d’avoir une douche plus intelligente. Nous allons nous pencher sur deux innovations qui changeront votre façon de vous laver.

Le pommeau de douche qui fait aussi office d’enceinte : un problème quand on prend sa douche, la musique. Et quoi de mieux que de l’avoir directement à portée de main ? Le pommeau de douche haut-parleur existe en wifi ou en Bluetooth. Il suffit de s’y connecter pour avoir sa musique directement intégrée à sa douche. Un exemple : Kohler, en s’associant à Harman Kardon, vend son pommeau de douche compatible Alexa et Bluetooth.

Le pommeau de douche connectée : en intégrant cette technologie à votre douche, le résultat est sans appel. Possibilité de régler la puissance et la durée de votre douche, affichage de couleur en fonction de votre consommation d’eau, connectivité avec l’application dédiée, la pomme de douche connectée est un indispensable pour rendre sa douche intelligente. Leader dans ce domaine, Hydrao commercialise pour 70 € le pommeau le plus complet du marché avec son Hydrao Aloé.

Les balances connectées, tout savoir sur son poids

Les balances connectées sont le meilleur moyen d’analyser les données brutes qu’une balance classique propose, le poids. En effet, ses objets intelligents récupèrent les données collectées pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de poids et vous donner des conseils pour vous maintenir en forme. Connectées via Wifi ou Bluetooth à l’application qui leur est dédiée, les balances connectées permettent de connaître sa composition corporelle dans les moindres détails.

Fonctionnalité de la balance « pèse personne » connectée

Les fonctionnalités proposées par les balances connectées sont nombreuses. La Body cardio de Withings, balance connectée haut de gamme, permet par exemple de connaître sa masse musculaire, osseuse ou adipeuse, son âge vasculaire. Elle réalise aussi un suivi précis de votre poids dans le temps. La compatibilité avec des applications de santé — Fitbit, Google Fit ou Apple Health — est aussi possible afin de rassembler tous les indicateurs de santé en un. Vendue autour de 100 €, vous pouvez la retrouver, ainsi que toutes les autres balances connectées, en vous rendant sur les balances connectées Cdiscount.

Pour tout connaître sur les balances connectées et bien choisir celle qui vous convient le mieux, un comparatif des balances connectées est disponible sur notre site. Dans une salle de bain connectée, cet objet est un must-have. Alors, n’attendez pas !

Le tapis de bain connecté, une balance à l’aspect original

Présenté en 2020 par l’entreprise Mateo, le premier tapis de bain connecté est français. Il possède les mêmes fonctionnalités qu’une balance connectée, à savoir calcul et suivi du poids, système d’analyse de masse… Grâce à l’application Mateo, il enregistre vos empreintes de pieds et vous conseille même sur votre posture. Pas encore sur le marché, elle reste une innovation à suivre !

Les toilettes connectées, innovation au top de la propreté

Garder ses toilettes propres avec une chasse d’eau automatique, un désodorisant intégré et un siège chauffant, c’est ce que possèdent les toilettes les plus chères du monde. La Toto Neorest est une toilette connectée on ne peut plus complète. Elle intègre aussi un système de nettoyage qui élimine automatiquement toutes salissures ou impuretés. Avec moins de fonctionnalités, mais plus connectée, la Kohler Numi 2.0 est, quant à elle, compatible avec l’assistant vocal Alexa ! Seul bémol : le prix. Compter plus de 5000 euros pour vous offrir ce genre d’objets.

Les accessoires de toilette intelligents

Il existe néanmoins des accessoires connectés pour toilettes plus abordables que les toilettes connectées. La brosse de toilette intelligente permet par exemple un nettoyage complet grâce à sa puissance électrique et à son système de stérilisation. On peut citer, parmi les plus populaires et accessibles, les brosses GoodPapa ou Joseph Joseph.

D’autres accessoires avertissent lorsque l’odeur des toilettes est nauséabonde. Avec SmellSense, il est possible de vérifier si l’on peut aller aux toilettes sereinement. GoLab, en plus de cet accessoire, a même créé un robot capable de vous apporter du papier toilette lorsqu’il vous en manque : RollBot.

Les accessoires connectés pour une hygiène irréprochable

Notre dernier point sera consacré aux accessoires connectés d’hygiène et de beauté. Il est indispensable dans sa salle de bain d’avoir une brosse à dents ou de quoi se maquiller. Et pourquoi ne pas les rendre eux aussi connectés ? Voyons les innovations qui ont été faites et les nouvelles technologies pour ce genre d’accessoires.

La brosse à dents connectée

Les brosses à dents connectées sont de plus en plus fréquentes. Elles présentent de nombreux avantages, même si leur prix est parfois très élevé. La Oral-B Genius 9000 est la référence en termes de brosse à dents haut de gamme. Elle est par exemple connectée en Bluetooth à votre smartphone et vous pouvez régler plusieurs modes — mode polissage, mode classique, mode gencive, etc.. — et voir vos historiques de brossage ainsi que vos routines. Une ventouse pour portable est même fournie afin de gérer le minuteur tout en vous brossant les dents ! Seul hic : cette brosse à dents est proposée à 300 €.

Petit bonus, en mars 2021, avec le dentifrice automatisé. Accroché à votre mur, le « UpKit » permet d’automatiser la dose de dentifrice et évite d’en gâcher en mettant trop ou en ne finissant pas le tube. Objet qui s’alliera parfaitement à votre brosse à dents connectée.

Perso de L’Oréal

Perso est un appareil de beauté connecté. Il offre des soins de la peau et effectue des analyses en fonction des besoins de chacun. Sur l’application, il suffit de se prendre en photo et l’intelligence artificielle se charge de recueillir les données de notre peau. Il propose ensuite des soins personnalisés distribués en doses uniques. Il est aussi possible de le faire pour le rouge à lèvres ou encore le fond de teint.

Mention spéciale : les enceintes connectées waterproof

Même si toutes les enceintes ne sont pas uniquement destinées à la salle de bain, certaines d’entre elles sont conçues pour un usage spécifique sous la douche. La nouvelle Sonos Roam est par exemple une enceinte totalement étanche et adaptée pour un usage sous la douche !

Il existe d’autres enceintes telles que la Shower Power de Ampere ou l’Aquatune de Philips qui sont spécialement conçues pour s’accrocher aux tuyaux de douche !