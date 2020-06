Les couverts en plastique à usage unique, pratiques pour les anniversaires mais moins quand il s’agit de recyclage. La solution est toute trouvée pour la jeune start-up Koovee, des couverts comestibles et biodégradables pour tous les goûts et les envies ! Au goût salé, sucré ou tout simplement nature, Koovee propose des cuillères et fourchettes résistantes et éco-responsables. De quoi inciter à laisser tomber pour toujours la vaisselle en plastique et se tourner vers des alternatives plus écologiques. Pour offrir à vos proches ou comme cadeau d’entreprise, pour plus d’idées rendez-vous sur cadeaux-hightech.fr vous ne pourrez pas vous tromper ! Zéro déchet, ses couverts sont faits à base d’ingrédients naturels et français en plus de ça. C’est tout de même mieux que de la vaisselle jetable.