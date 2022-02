Foreo, marque suédoise a su introduire l’intelligence dans des produits de beauté du quotidien. Et ce n’est pas pour nous déplaire. Sa brosse Luna 3 est un hit dans le monde de la beauté connectée. On vous dit tout sur cette innovation ! La brosse est un concentré de technologies avec des vibrations soniques pour exfolier la peau et la nettoyer de toutes les impuretés. Elle fonctionne en Bluetooth avec une app dédiée où il est possible de choisir le traitement de massage souhaité, quatre solutions s’offrent alors à vous. Un massage du contour des yeux, un massage pour raffermir son cou, un massage pour former ses pommettes et sa mâchoire et un dernier pour les rides de la bouche. Un appareil connecté polyvalent qui colle aux attente des consommatrices beauté. Et ce n’est pas tout, Foreo propose également le masque Ufo 2 mais il serait dommage de le réduire à un simple masque. Ainsi il s’agirait presque d’un appareil professionnel qui vous fait sentir comme dans un spa en l’utilisant. Doté de lumières LED et des vibrations T-Sonic, l’appareil s’est imposé comme un indispensable dans la routine beauté d’influenceuses.