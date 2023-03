Le marché des véhicules électriques est en pleine expansion. Avec les aides de l’État et la prise de conscience écologique, les ventes de motos électriques ne font que grandir. Voici notre guide complet afin de choisir au mieux son modèle de moto électrique et se renseigner sur les critères à connaître avant de passer à l’achat.

Vous avez déjà tous compris des 2 roues électriques, mais ne savez pas lequel choisir ? Voici le classement des meilleures motos électriques du marché.

Les différents types de motos électriques

On retrouve différentes catégories de motos électriques qui reprennent la classification des motos classiques. Voici les principaux :

Les Roadsters : motos électriques polyvalentes, qui vont aussi bien sur route qu’en ville.

: motos électriques polyvalentes, qui vont aussi bien sur route qu’en ville. Les Cruisers ou citadines : motos idéales pour un usage en ville (custom, cafés racers)

ou citadines : motos idéales pour un usage en ville (custom, cafés racers) Les Dual-sport : motos utilisables sur chemin comme sur route (enduro, supermotard)

: motos utilisables sur chemin comme sur route (enduro, supermotard) Les Tous-terrains : motos faites pour aller partout (cross, trial)

: motos faites pour aller partout (cross, trial) Les Routières : motos pour les longs trajets sur autoroute et voie rapide.

: motos pour les longs trajets sur autoroute et voie rapide. Les Sportives : motos axées sur les performances et la vitesse

Aussi, les motos électriques différèrent par la puissance délivrée par le moteur. On peut les diviser en trois catégories : les modèles avec une petite motorisation équivalent à une 50cc (4 kW de puissance et 45km/h max), les modèles équivalents 125cc avec une motorisation atteignant 11 kW (15ch) et enfin, le reste des motos électriques avec une grosse motorisation.

Pourquoi acheter une moto électrique ?

Il existe plusieurs avantages à investir dans une moto électrique : D’abord, et c’est ce qui fait que le marché est en expansion et boosté par les aides d’État, la conscience écologique. Acheter une moto électrique, c’est limiter son empreinte carbone et même si on n’atteint pas encore le zéro déchet écologique, on s’en rapproche.

Un autre avantage est le prix du carburant et le cout d’entretien. En effet, faire le choix de l’électrique, c’est économiser sur le long terme avec un cout d’entretien moindre (pas de vidange ou courroie à changer) et un prix de charge quasi nul.

Enfin, au niveau des performances, la moto électrique excelle. Les accélérations sont souvent meilleures que sur une moto thermique, le véhicule est silencieux (même si cela peut être un inconvénient pour certains) et le moteur ne chauffe pas.

Où acheter une moto électrique ?

Tout dépend de si la moto est commercialisée directement en France ou il faut la faire venir de l’étranger. Si elle vient de l’étranger, son achat se fera sur le site internet du constructeur. Vous devrez rentrer vos informations personnelles, dont votre adresse, pour vous faire livrer directement chez vous – moyennant supplément de livraison. Si la moto est disponible en France, vous pourrez vous adresser directement à un concessionnaire vendant la moto électrique, l’essayer et l’acheter auprès de ce dernier.

Pour faire le bon choix et trouver la moto électrique de vos rêves, voici les critères à prendre en compte. D’abord, le style (personnalisation, accessoires…) et le gabarit sont essentiels suivant vos gouts et l’usage que vous allez faire de votre moto. Ensuite, vous devrez analyser les performances du moteur en fonction de votre permis tel que sa puissance, l’accélération ou encore la vitesse maximale. Enfin, l’autonomie de la batterie ainsi que le temps de charge sont des critères très importants dans le choix de votre moto électrique.

Budget : Combien coûte réellement une moto électrique ?

Le prix d’une moto électrique varie en fonction de sa puissance principalement. Le prix d’une moto électrique neuve équivalent 50cc varie entre 2 000€ et 5 000€. Pour un équivalent 125cc, le coût à l’achat tourne entre 5 000 € et 12 000€. Enfin, les gros cubes ont un prix très élastique, commençant aux alentours de 10 000€ et pouvant atteindre 50 000€ pour les plus hauts de gamme.

La batterie et le moteur sont les deux critères essentiels pour choisir son modèle de moto. La vitesse et l’autonomie maximale sont dépendantes de ces caractéristiques.

Prime : quelles subventions/aides pour une moto électrique ?

Il est possible de réduire le prix de sa moto électrique avec des primes à l’achat d’un véhicule électrique octroyées par l’état. Depuis 2017, deux aides sont accordées : la prime à la conversion et le bonus écologique. Les deux pouvant atteindre jusqu’à 2 100€ en fonction de la moto. À cela peuvent s’ajouter des aides locales comme les primes à l’achat d’un deux-roues électrique accordées par la mairie de Paris. Retrouvez notre article dédié aux primes et aides lors de l’achat d’un deux-roues électrique.

Autonomie : Quel est le temps d’utilisation d’une moto électrique ?

Une moto électrique possède une autonomie différente en fonction du type de sa batterie et de son nombre de cycles. Même si les batteries de motos sont principalement les mêmes (Lithium-Ion), ce sont les cycles qui permettent de les différencier et de connaitre le nombre de kilomètres possibles. Au-delà de cette donnée, l’autonomie va dépendre de votre mode de conduite et si la moto est dotée du BMS – système d’optimisation de la batterie -. Aujourd’hui, une moto peut atteindre jusqu’à 350 km d’autonomie pour les plus gros modèles.

Quelles est la meilleure moto électrique ? Pour connaître les meilleurs modèles du marché, notre classement des motos électriques tout frais sorti de nos colonnes est maintenant disponible. On y compare des modèles équivalents 50cc, 125cc, des sportives et « gros cubes » ainsi que les meilleurs modèles de motocross électriques.

Charge : Combien de temps pour charger une moto électrique ?

Le temps de charge dépend d’abord du type de station et de la puissance qu’elle distribue. Une borne de station de 22kW rechargera en moyenne dix fois plus vite qu’une prise domestique. En moyenne, la recharge d’une moto électrique prend 4h à 6h. Mais avec la charge rapide intégrée sur certains modèles (ou en option), la charge peut se faire en 30min sur borne.

Le vol est plus fréquent qu’on ne le pense. Garer sa moto électrique dans la rue n’est jamais sans danger. Il existe plusieurs moyens d’empêcher au maximum les vols :

La chaîne ou l’ antivol (le U est le plus haut niveau de protection) à attacher à un point fixe.

ou l’ (le U est le plus haut niveau de protection) à attacher à un point fixe. Le blocage des roues qui est un moyen de dissuasion, mais facile à casser.

qui est un moyen de dissuasion, mais facile à casser. Le lieu pour garer sa moto (l’idéal est un endroit calme près d’une caméra de surveillance).

pour garer sa moto (l’idéal est un endroit calme près d’une caméra de surveillance). Le bloque-disque , discret et efficace, cette sécurité est aussi un choix économique.

, discret et efficace, cette sécurité est aussi un choix économique. L’ alarme : il est possible de cacher sur la moto une alarme qui se déclenche si la clef de déverrouillage ne se trouve pas à proximité.

: il est possible de cacher sur la moto une alarme qui se déclenche si la clef de déverrouillage ne se trouve pas à proximité. Le traceur moto : dans le cas où toutes ces précautions ne sont pas suffisantes, vous pouvez tracer votre moto avec des traceurs précis.

Notre top des meilleurs traceurs GPS pour moto ou scooter vous permet de connaitre le meilleur outil pour pouvoir suivre et retrouver votre 2 roues volé.

Entretien : quel coût pour entretenir sa moto électrique ?

L’entretien est un avantage de taille qui vous fera oublier votre moto thermique au profil de l’électrique. En effet, très peu de pièces subissent une usure qui nécessite une révision annuelle. Elle s’élève en moyenne à une centaine d’euros et prend à peine une heure. C’est le seul entretien nécessaire sur une moto électrique là où la moto thermique doit être révisée et les contrôles peuvent s’élever à 1 000€. De plus, il faut graisser la chaine, faire les vidanges, changer certaines pièces…

Assurance : quel coût d’assurance pour une moto électrique ?

L’assurance est une obligation lors de l’achat d’un véhicule motorisé. Que ce soit pour une moto thermique ou une moto électrique, le régime est le même : au tiers, formule intermédiaire ou assurance tous risques. Les prix diffèrent en fonction de la moto que vous voulez assurer. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide sur les assurances pour scooter et moto électriques.

Permis : quel permis pour quelle moto électrique ?

Les motos électriques, de même que pour le modèle thermique, ne nécessitent pas toutes le même permis. En fonction de leur puissance, être titulaire d’un permis voiture peut suffire pour certains modèles alors que d’autres exigent d’avoir un permis spécifique. Il existe 3 permis différents : le permis AM (50cc), le permis A1 (11 kW ou 125cc) et le permis A2 en deux parties (d’abord jusqu’à 35kW puis sans limitation). Pour tout connaitre des permis nécessaires pour votre moto, suivez notre article dédié aux différents permis pour les scooters ou motos électriques.

Quels risques si on conduit une moto 125 avec un permis B ? Conduire une moto électrique équivalent 125 avec seulement un permis voiture est préjudiciable sur le plan personnel (vous n’êtes pas formé à conduire une moto) et sur le plan légal (135€ d’amende et retrait de 3 points).

Accessoires : que peut-on ajouter sur sa moto électrique ?

On peut retrouver un grand nombre d’accessoires à ajouter sur sa moto électrique. En plus de la customisation (couleurs, look), il est possible d’ajouter des options (parfois déjà incluses) telles que le support top case, accompagnée du top case, des antivols intégrés (alarme..), un support smartphone pour moto, la charge rapide et son chargeur spécifique ou encore des options techniques telles que le régulateur, le frein à main ou encore le port USB.

À consulter également : le top 10 des motos électriques les plus innovantes