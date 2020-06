Too Good to Go, du vendeur au consommateur

Le gaspillage alimentaire est une triste réalité dans notre société. Voici des solutions innovantes, des produits, des idées et des applications pour réduire l’envoi à la poubelle d’aliments.

Des solutions contre le gaspillage alimentaire existent

Des études ont estimé qu’environ un tiers de l’intégralité de la nourriture produite dans le monde serait perdue ou gaspillée. Invendus, périmés, aliments mal conservés ou déchets, le gaspillage alimentaire est une cruelle réalité dans notre société. La grande distribution, mais aussi les consommateurs sont responsable de l’envoie à la poubelle de plusieurs kilos de nourriture par an et par habitant. Voici des solutions à la fois innovantes et écolos pour réduire ce phénomène. Notre sélection des meilleurs, produits, applications, appareils et idées.

Sélections d’appareils contre le gaspillage alimentaire

Les réfrigérateurs Grundig et la technologie FreshMeter

La fabriquant Grundig a mis au point une technologie qui analyse les odeurs dans ses réfrigérateurs. Un système de LED indique l’état de conservation des viandes et poissons en temps réel. Vous saurez donc quand il est temps de consommer ces produits.

Des capteurs de température contre le gaspillage alimentaire

C’est l’entreprise GND Solutions, une société de technologie IoT, qui a récemment lancé des capteurs de température compatibles Lora pour les réfrigérateurs de restaurants. Les capteurs de température réduisent les erreurs humaines et augmentent l’efficacité de la gestion des aliments.

Un appareil de suivi de la consommation pour acheter juste

Bubble est un appareil futuriste en forme de bulle dans laquelle on stocke les aliments. Celui-ci va alors suivre, en temps réel, la consommation des produits et indiquer, via une application, quels produits doivent être achetés. Un excellent produit pour acheter les quantités nécessaires et éviter le gaspillage alimentaire.

De bonnes idées pour limiter le gaspillage alimentaire

Les dons alimentaires de Kellogg

La célèbre marque de céréales s’est engagée contre le gaspillage alimentaire. Au Royaume-Uni par exemple, les dons d’invendus par l’entreprise ont permis de servir 10 millions de repas en 2018.

Des épiceries contre le gaspillage alimentaire

Les fruits et légumes dont la forme est imparfaite ou ayant une tâche ne sont pas acceptés dans la grande distribution. Afin que ces fruits et légumes « moches », mais parfaitement comestible ne fassent partie du gaspillage alimentaire, des chaînes d’épicerie commencent à les proposer à la vente.

Sécher des plantes pour éviter le gaspillage alimentaire

Très souvent lorsque des fruits et légumes sont invendus, ils sont jetés. L’entreprise Groung Rules récupère ces produits et les sèche pour en faire des chips naturelles sans produits ajoutés. On trouve notamment des pommes, des betteraves ou de la patate douce.

Une Happy Hour pour les produits prochainement périmés

C’est la chaîne d’épicerie finlandaise S-Market qui a eu l’idée des Happy Hour. Le concept est simple. L’épicerie propose à un prix très réduit à partir de 21h, les produits qui seront retirés des rayons le lendemain matin, car trop proches de la date d’expiration.

Un food truck Hellmann’s contre le gaspillage alimentaire

Le concept de ce food truck est simple. Concocter des plats préparés avec les aliments les plus gaspillés au Royaume-Uni et les vendre dans la rue avec un camion. L’initiative vient de la marque britannique de mayonnaise Hellmann’s.

Ne jette pas partage, organiser le don

Parfois, vous auriez bien envie de donner ce que vous n’allez pas consommer. Mais vers qui se tourner ? Jette pas partage permet la mise en relation de professionnels et particuliers avec des personnes ayant besoin de dons alimentaires ou de produits d’hygiène dont la date de péremption est proche.

Des applications et des sites web anti gaspillage alimentaire

Forkul, pour savoir ce qu’il y a dans votre assiette

Cette application lancée en 2018 a plusieurs objectifs. Tout d’abord, découvrir les bienfaits alimentaires de ce qu’il y a dans votre assiette, mais aussi l’impact environnemental. Enfin, Forkful vise aussi à réduire le gaspillage en incitant à la créativité dans la cuisine.

Foodspan, pour ne plus jeter de nourriture

Imaginez la quantité de nourriture que vous finissez par jeter au fil de l’année. Un gaspillage alimentaire que l’on imagine incontournable, faute de pouvoir tout prévoir. Mais l’application Foodspan permet de suivre la date de péremption de ce que vous avez au frigo.

Too Good to Go, du vendeur au consommateur

C’est une petite application déjà bien connue du grand public. Le concept ? Mettre en lien des commerçants engagés avec leurs clients. Juste avant la fermeture, vous pouvez venir récupérer des invendus à prix casé. Plus de 2.500 entreprises sont partenaires.

OptiMiam, pour écouler les excédents

Optimiam touche un peu tout le monde. La petite boulangerie de votre quartier ou l’hypermarché du centre commercial voisin. De Subway à Carrefour City ou encore le Fournil, de nombreuses entreprises écoulent déjà leurs excédents de stock avec l’appli.

Pagachey, le Bon coin de l’alimentaire

Cette plateforme permet de mettre des petites annonces de produits alimentaires afin qu’ils ne soient pas gâchés. Particuliers et professionnels peuvent y proposer des restes ou stocks non écoulés. On appréciera la petite touche collaborative avec les petites invitations à imprimer.

Save Eat, pour vous apprendre à cuisiner les restes

Certains jours, on peut se décourager en ouvrant le frigo. Que faire des restes ? Comment les préparer pour les manger ? Save Eat vous file un coup de main en évitant les pertes avec la gestion des dates de péremption et des recettes à la carte.

Des solutions innovantes pour réduire le gaspillage alimentaire

La bière Toast Ale x Warburtons Toasted Crumpet Session IPA

Cette bière, imaginée en collaboration par les deux entreprises, permet de recycler des produits non utilisés de l’entreprise Warburton pour donner naissance à une bière particulièrement originale.

Des cours pour apprendre à recycler dans la cuisine

Savoir comment réutiliser de la nourriture n’est pas une science infuse. Le chef Jamie Olivier a donc créé un programme avec une école de cuisine de Tesco. L’idée est de proposer des plats équilibrés et qui peuvent se faire avec de la nourriture donnée par des groupes caritatifs.

Les légumes en drive-in

Avec le coronavirus, beaucoup ont déserté les marchés et manquent donc de produits frais. Food Supply, une entreprise japonaise, qui travaillait avant avec des restaurants se tourne directement vers les clients avec un drive-In. L’objectif ? Ne pas avoir à jeter de nourriture.

Des emballages bien pensés qui limitent le gaspillage alimentaire

Le système de conservation des aliments Serva et FOSA limite le gaspillage alimentaire en proposant des gammes de produits qui conservent les aliments sous vide. L’absence d’air prolonge la conservation. De plus, une application avertit lorsqu’il est temps de consommer le produit avant sa péremption.

Des autocollants qui prolongent la fraîcheur des fruits

Une start-up américaine a mis au point Stixfresh, un autocollant qui prolonge de 14 jours la fraîcheur des fruits sur lesquels il est collé en créant une barrière autour du fruit. Un concept simple, mais efficace pour lutter contre le gaspillage alimentaire des fruits.

Primitives biodesign, l’emballage 2.0

Dans le gaspillage causé par nos modes d’alimentation, les emballages occupent sans aucun doute une place majeure. La start-up Primitives Biodesign a donc décidé de s’attaquer au problème avec des emballages intelligents qui peuvent détecter la détérioration de l’aliment ou la rupture de la chaîne du froid. Et aucun problème de recyclage ensuite…

Phenix pour valoriser les surplus

Phenix est une entreprise qui s’adresse uniquement aux professionnels. L’idée ? Valoriser les surplus, qu’ils soient alimentaires ou non. Ils sont donnés à des associations ou utilisés pour le compost ou encore l’alimentation animale. 1 500 supermarchés sont engagés.

Mieux recycler les déchets alimentaires

ShellWorks, recyclage des fruits de mer

Si vous aimez les fruits de mer, vous savez qu’il faut ensuite jeter les coquilles. Mais des designers anglais ont imaginé un projet nommé Shellworks qui permet de les recycler pour créer des accessoires en bioplastique.

Les cookies de Renewal Mill

L’entreprise Renewal Mill a imaginé les « Okora Chocolate Chip Cookies » qui proposent à la fois un petit délice facile à apprécier, mais aussi qui permet de tirer profit de la pulpe de soja inutilisée et qui servait jusque-là à nourrir des animaux.

Du plastique biodégradable

Une équipe de scientifiques de Genecis a réussi à mettre au point une technologie qui peut transformer les résidus alimentaires en plastiques biodégradables ou d’autres matériaux utiles. L’objectif est de créer une économie circulaire.

Les déchets alimentaires pour générer de l’énergie

Le projet pilote de réacheminement des déchets organiques entend lutter contre le gaspillage alimentaire en recyclant les déchets organiques et les fruits et légumes destinés à la poubelle afin de générer de l’énergie. La collecte se fera notamment auprès des restaurants.

Des œufs périmés recyclés contre le gaspillage alimentaire

Voici une initiative du designer allemand Basse Stittgen. Le designer utilise des œufs périmés issus de boulangeries locales. Les œufs sont déshydratés et moulus. Quant aux coquilles, elles sont écrasées. Les deux matériaux sont ensuite mélangés et pressés à chaud dans un four à 200 degrés pour fabriquer des objets comme… des coquetiers !

Des Sad Box avec des restes de gâteaux

L’initiative vient de la boulangerie britannique Milk & Cookies. Une employée était attristée de voir les dessus et côtés des gâteaux coupés pour être d’une jolie forme puis jetée. La boulangerie a donc décidé de créer des boîtes avec ces restes et appelées Sad Box pour la tristesse de leur employée.

Une bière brassée avec les écorces d’agrumes

L’industrie de jus de fruits jette aux ordures les écorces d’orange, de citron ou de mandarine. La brasserie Lowlander a créé une bière sans alcool fabriquée à partir de ces écorces d’agrumes. Une très bonne initiative contre le gaspillage alimentaire.

1001 Noyaux, pour les fruits invendus

Cette start-up qui a incubé avec le marché de Rungis collecte les fruits invendus pour transformer leurs noyaux en produits cosmétiques. Ainsi les mangues peuvent donner naissance à du beurre de mangue. Quand la beauté et l’alimentation sont réunies pour la bonne cause !