Top 5 des Gants Chauffants de Ski (2025) : lequel vous gardera vraiment au chaud sur les pistes ?

Lorsque l’on passe nos vacances au ski, et que l’on doit affronter les intempéries, les galuches, mais également les temps de pause dans le froid, il est très inconfortable de sentir que l’on a le bout des doigts humide et gelé. Cet article peut vous aider à y remédier !

Voici les 5 meilleures paires de gants chauffants, actuellement en vente en 2025 ! Adaptés à tous les sports de glisse, ils sont non seulement super confortables, mais designés avec style ! Afin de ne pas tomber sur des malfaçons, nous avons sélectionné, après plus de 10 heures de tests et d’analyses, les meilleures marques possibles, ce qui risque d’élever un peu les coûts, en plus de la qualité.

Nous avons donc classé les modèles retenus du moins cher au plus onéreux. Quoi qu’il en soit, tous profitent d’une technologie qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, et qui ont fait la satisfaction d’un grand nombre d’utilisateurs ! Enjoy !

1 – Gants chauffants Savior Heat : les plus populaires !

Ce premier prix dépasse peut-être les 100 €, mais pour un vêtement à la fois isolant, polaire, hydrofuge (DWR), coupe-vent et anti-dérapant, c’est tout à fait raisonnable ! En outre, le bout des doigts admet l’utilisation d’un écran tactile, et la batterie peut tenir près de sept heures !

Pour ces raisons, ce modèle a été plébiscité par plus d’un milliers d’utilisateurs. De loin la meilleure option pour un budget limité !

Couleur : noir ou gris

Matériaux : ‎Polyester

Autonomie : 6 ou 7 heures

Chargeur : fourni

Niveaux de chauffage : 3

Prix : 119 €

2 – Racer CONNECTIC 5 : les meilleurs gants français ?

Connaissez-vous la marque française Racer, dédiée au ski et à la moto ? Elle fabrique des gants légers aux matériaux hyper isolants : membrane Polymax®, doublure douce en polaire et paume en cuir. En outre, les Racer Connectic 5 disposent de boutons de réglages intuitifs ! Ils peuvent même être connectés à une appli dédiée, afin de régler et suivre plus précisément leur consommation d’énergie.

À ce titre, la batterie Li-on Polymer de 7.4v (2200mAh/ gant) permet de tenir entre 2 et 6 heures, (doublez ces valeurs si vous en branchez 2 par gant) ! Enfin, on notera les index tactiles pour utiliser votre smartphone entre deux pistes. Résolument, ces gants sont parfaits pour skier ! C’est le coup de cœur de la rédaction.

Couleur : noir, gris, bordeaux, bleu marine

Matériaux : ‎cuir, tissu POLYMAX®, polaire

Autonomie : de 2 à 6 heures

Chargeur : fourni

Niveaux de chauffage : 3

Prix : 249,95 €

3 – Racer CONNECTIC 5 MITT : et pourquoi pas les moufles ?

On prend (presque) les mêmes et on recommence ? Les CONNECTIC 5 existent en version moufles. Disponibles en six tailles, ils sont vendus avec un chargeur EU, UK ou US au choix. Extrêmement isolants, ils permettent une chauffe rapide et homogène et restent faciles à activer même sans avoir la séparation des doigts.

C’est l’une des paires les plus chères de ce comparatif, mais elle est garantie deux ans, et les batteries embarquées 6 mois.

Couleur : noir, gris, bordeaux, bleu marine

Matériaux : ‎cuir, tissu POLYMAX®, polaire

Autonomie : de 2 à 6 heures

Chargeur : fourni

Niveaux de chauffage : 3

Prix : 249,95 €

4 – Therm-ic Freeride Ultra Heat : le design le plus original !

Essayez la marque de référence en produits chauffants Therm-ic, dont l’e-boutique propose également de la seconde main ! Ce modèle, disponible en huit tailles, nous a marqué pour son design cuir du plus bel effet. Adaptée aussi bien à la piste qu’à l’escalade en régions froides, leur membrane 10K/10K les rend à la fois imperméable et respirants, avec une résistance élevée à l’abrasion de divers frottements.

Certes leur autonomie n’est pas la plus élevée de ce comparatif, mais les Freeride Ultra Heat compensent avec un confort très haut-de-gamme : coupe préformée, coutures retournées, poignet ajustable. En outre, leur système isolant baptisé Primaloft® Gold emprisonne la chaleur emmagasinée pour la garder plus longtemps même après avoir désactivé la résistance chauffante.

Couleur : brun clair

Matériaux : ‎Cuir de chèvre, renforts en cuir Pittards® Amor-tan, coutures en Kevlar®

Autonomie : jusqu’à 6 heures

Chargeur : USB (fourni)

Niveaux de chauffage : 3

Prix : 299,95 €

5 – Therm-ic Ultra Heat Boost : des matériaux soigneusement choisis !

Avec trois niveaux de chauffe, l’autonomie de ce modèle très haut-de-gamme s’étend jusqu’à 7h30, voire le double avec le Kit Ultra Heat Boost. En plus, nul besoin de chauffer très intensément, vu l’assemblage de matériaux thermorégulant : cuir véritable, membrane imperméable et respirante avec un indice 10K. En outre, une partie d’entre est issue du recyclage.

Question performance, on obtient une vitesse de chauffe plus élevée et une chaleur plus intense et homogène, sans avoir à régler le chauffage au maximum. C’est, à ce jour, la meilleure option pour skier sans trembler des mains (mais pas forcément des genoux…)

Couleur : noir

Matériaux : ‎cuir, polyester recyclé, elasthanne

Autonomie : jusqu’à 7h30

Chargeur : USB (fourni)

Niveaux de chauffage : 3

Prix : 299,99 €