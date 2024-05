La révolution des véhicules électriques transforme radicalement notre approche de la mobilité. À ce titre, il est intéressant de comprendre les différences technologiques notables entre les systèmes de transmission des véhicules électriques (VE) et ceux des véhicules à moteur à combustion interne (MCI), notamment en ce qui concerne les embrayages. Aujourd’hui, nous vous proposons une analyse détaillée des spécificités des embrayages dans les VE, non les sans comparer avec les transmissions manuelles et automatiques utilisées dans les véhicules diesel et à essence, afin d’en mettre en lumière les avantages.

Fonctionnement des embrayages dans les véhicules à

combustion

Pour rappel, dans un véhicule à combustion, l’embrayage est un composant fondamental servant à coupler et découpler le moteur à la boîte de vitesses. Les conducteurs le connaissent bien, car ce dispositif leur permet de glisser d’une vitesse à une autres sans faire caler le moteur (et accessoirement essuyer les moqueries d’un copilote facétieux). On distingue ainsi les systèmes manuels des boîtes automatiques : les premiers nécessitent de la part du conducteur la manipulation d’un levier de vitesses en coordination avec la pédale d’embrayage, tandis que les seconds utilisent des convertisseurs de couple ou des embrayages pilotés électroniquement pour automatiser le processus.

Transition vers les véhicules électriques : quel rôle pour les

embrayages ?

Les véhicules électriques fonctionnent un peu différemment. En effet, la plupart d’entre eux utilisent des moteurs électriques capables d’atteindre presque instantanément leur couple maximal. Ce qui signifie, concrètement, qu’une boîte de vitesses traditionnelle ne leur sert à rien, exceptés certains modèles de véhicules électriques malgré tout équipés d’embrayages, pour une gestion optimisée du couple ou la nécessité de basculer entre différentes sources de propulsion (notamment pour les véhicules hybrides).

C’est de ces cas de figure en particulier dont nous allons parler par la suite !

Comparaison technique entre les embrayages des VE et des

véhicules MCI

Dans les véhicules MCI, l’embrayage est généralement une pièce mécanique robuste,

constituée d’un disque d’embrayage, d’un plateau de pression et un mécanisme de

débrayage. Ce système permet une transition progressive entre l’état engagé et l’état

désengagé, essentielle pour les changements de vitesses manuels. Par exemple,

lorsqu’un conducteur accélère ou décélère, il doit souvent changer de vitesse, ce qui

nécessite un engagement et un désengagement répétés de l’embrayage, générant

friction et usure.

En revanche, dans un véhicule électrique, le rôle de l’embrayage est tout autre. Dans le cas où il s’agit de gérer une boîte de vitesses à rapport unique, ce n’est pas pour des changements de vitesse multiples et fréquents que l’embrayage est sollicité, mais plutôt pour des tâches plus spécifiques, telles que la gestion de deux moteurs. En effet, dans les véhicules hybrides, par exemple, un embrayage servira à connecter ou à déconnecter un moteur électrique à un moteur à combustion, selon les besoins de puissance ou d’efficacité énergétique, adaptant ainsi la propulsion sans nécessiter de changements de vitesses manuels.

D’un autre côté, on a les VE dont les systèmes d’embrayage visent à optimiser la gestion du couple entre différents composants du groupe motopropulseur. Ces embrayages doivent répondre très rapidement aux commandes électroniques pour ajuster le couple transmis, offrant une conduite plus douce et plus efficace sans l’usure typique causée par les changements de vitesse dans un véhicule MCI.

Cette capacité à répondre rapidement et avec précision à des variations de charge sans subir l’usure mécanique due aux fréquents changements de vitesse contribue à prolonger la durée de vie des embrayages des VE, contrairement à ceux des véhicules MCI. Une telle différence technique constitue un avantage potentiel en termes de maintenance et de performances en faveur des véhicules électriques.

Quelle technologie de transmission pour l’avenir ?

Les embrayages des véhicules électriques, bien que moins fréquents que dans les véhicules MCI, jouent un rôle crucial dans les configurations hybrides et certaines applications spécifiques. Leur évolution continue pourrait bien influencer la conception des prochains modèles de VE, surtout dans un contexte où l’efficacité énergétique et la réduction des émissions sont primordiales. Quoi qu’il en soit, les embrayages des VE, bien qu’utilisés différemment, prouvent que même des composants traditionnels peuvent être repensés et optimisés pour nous faire entrer dans l’ère d’une mobilité plus durable.