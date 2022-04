Courant alternatif (AC) ou courant continu (DC) ? Sous ces deux termes se cache en réalité deux façons d’exploiter l’électricité depuis le courant du XIXe siècle. Et bien que ces deux types de courant cohabitent depuis longtemps, ils ont un grand rôle à jouer dans le fonctionnement des bornes de recharge de véhicules électriques. On vous explique comment faire la différence entre AC/DC pour votre borne de recharge. On the Highway to Hel-lectique !

Les explications techniques des différents types de courant

Dans la vie courante, on utilise l’électricité sans se poser de questions à son propos. Qu’il s’agisse de la batterie de son téléphone portable ou du courant qui fait fonctionner le lave-vaisselle, tout cela nous semble identique. Mais c’est faux et on vous explique pourquoi.

Courant alternatif, définition et usage

Le courant alternatif, c’est celui que vous utilisez au quotidien pour les objets qui sont branchés sur le secteur. Il s’agit du chargeur de votre PC, de la lumière du salon ou encore de votre électroménager.

Techniquement, le courant alternatif (AC) se définit par des électrons qui se déplacent dans un sens, puis dans l’autre. Le nombre d’aller-retour effectué par seconde correspond à la fréquence du courant. Ainsi, 50 Hz signifie que les électrons font 50 aller-retour par seconde. Les électrons sont alors presque immobiles, et ne se déplacent que de l’ordre que de quelques centièmes de millimètres par heure.

Le courant alternatif a l’avantage d’être modulable au niveau de sa puissance et de sa fréquence, d’où son usage sur tous les appareils du quotidien.

Le courant continu, l’autre type de courant

À AC, on oppose DC, c’est-à-dire le courant continu. Le courant continu, c’est celui qui est utilisé pour les trajets longue distance comme dans les lignes haute tension ou les câbles sous-marins. Il permet de transporter une très puissante charge électrique, le tout avec des électrons qui se déplacent à des vitesses bien plus importantes que le courant alternatif, de l’ordre de plusieurs mètres par heure. C’est parce que les électrons vont dans la même direction que l’on parle de courant continu.

Le courant continu est aussi celui délivré par les piles, les générateurs ou les batteries. Ainsi, votre téléphone portable se recharge avec du courant alternatif, mais la batterie délivre du courant continu pour faire fonctionner l’appareil.

Il existe donc deux types de courant qui cohabitent. C’est alors le rôle du transformateur que de passer d’un courant continu à un courant alternatif que l’on pourra utiliser dans son domicile. Le transformateur modifie la puissance du courant électrique afin de le rendre utilisable sur tous les appareils du quotidien.

Monophasé et triphasé, quelle différence ? Certaines bornes fonctionnent en monophasé, d’autres en triphasé. Il s’agit dans les deux cas de courant alternatif. La différence réside dans la puissance du courant, beaucoup plus forte en triphasé. Le triphasé se réserve aux installations de bornes de 11 ou 22 kW.

Quelles bornes selon le type de courant électrique

Certaines bornes fonctionnent avec le courant continu, d’autres avec le courant alternatif. Cela les rend très différentes l’une de l’autre. Tour d’horizon.

La recharge quotidienne avec le courant alternatif

Lorsque vous installez une borne à domicile, vous la branchez sur votre tableau électrique. Il s’agit donc d’une alimentation en courant alternatif. Or, la borne sert à charger la batterie de votre véhicule. Donc, le moteur électrique de votre voiture fonctionne quant à lui avec du courant continu. Il y a ainsi un transformateur dans la voiture qui convertit le courant alternatif en continu. C’est ce qui explique en partie la lenteur des bornes domestiques par rapport à une porte dans les lieux publics, bornes fonctionnant sur le courant continu.

La recharge rapide grâce au courant continu

Dans les lieux publics comme les parkings, les hôtels, les stations-services, les bornes de chargement sont alimentées directement par du courant continu. Il délivre une puissance brute bien supérieure à celle du courant alternatif et surtout, c’est ce même courant continu qui est stocké dans la batterie de la voiture. Ainsi, il est nul besoin de passer par un transformateur. Vous obtenez ainsi une vitesse de charge bien plus performante. Les bornes peuvent ainsi aller de 50 kW à 350 kW selon les modèles, et la capacité de la voiture à accepter cette puissance. Même sans transformateur pour convertir l’électricité, la voiture connaît certaines limitations techniques qui ne lui permettent pas de dépasser un certain plafond de puissance.

Les limites du courant continu

Outre la question du prix d’une recharge en extérieur, l’utilisation du courant continu a toutefois quelques défauts. Le premier à noter est le manque de stabilité. Charger sa voiture électrique sur une borne rapide à 150 kW ne veut pas dire que vous la chargerez en permanence avec cette puissance. Il s’agit d’un pic que la borne peut atteindre. Mais il y a de nombreuses limitations comme le nombre de voitures en chargement ou la disponibilité du réseau, l’état et la température de votre batterie ou encore le taux de remplissage de cette dernière. Enfin, les derniers 20 pourcents sont aussi longs à charger que le reste de la capacité de la batterie.

Il faut aussi considérer que des recharges trop régulières sur des bornes rapides finissent par user prématurément les composants de la batterie de la voiture. Cela est donc une très bonne solution lorsque vous êtes en mobilité. Au quotidien, la recharger sur courant alternatif à domicile préserve mieux la batterie.

La particularité des voitures hybrides rechargeables Il est bon de savoir qu’un véhicule hybride rechargeable ne se branche pas sur une borne publique, dite borne rapide. Ces voitures ne sont faites que pour accepter du courant alternatif.