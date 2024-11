Démarchage téléphonique : Voici les nouveaux outils indispensables pour vous en protéger

Vous n’en pouvez plus de recevoir des appels « concernant votre facture d’électricité » ? Rassurez-vous, nous avons trouvé des solutions pour vous débarrasser du démarchage téléphonique, avant que l’État ne s’en occupe.

Le démarchage téléphonique abusif est devenu, en quelques années, un véritable fléau. Il n’est pas rare de recevoir plus d’une dizaine d’appels dans la même semaine, à n’importe quel moment de la journée. Si la situation nous est paru, pendant longtemps, inextricable, nous avons quelques motifs d’espoirs à vous transmettre.

Le problème du démarchage téléphonique bientôt discuté à l’Assemblée

Le problème du démarchage téléphonique est d’une telle ampleur qu’elle est remontée jusqu’au gouvernement. Un texte de loi, portant sur le sujet, devrait bientôt être étudié à l’Assemblée Nationale. Parmi les mesures envisagées, on retrouve l’interdiction des appels commerciaux sur certaines plages horaires, l’obligation pour les entreprises de respecter un registre de refus comme Bloctel, ainsi que des sanctions financières accrues en cas de non-respect.

D’autre part, le texte de loi pourrait introduire l’idée que les professionnels aient nécessairement un consentement préalable de la part des prospects pour pouvoir les appeler.

Une situation devenue hors de contrôle

Cette initiative fait suite à la recrudescence des plaintes des consommateurs, qui dénoncent des pratiques agressives ou frauduleuses. En 2023, une enquête de la DGCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a révélé que certaines entreprises n’hésitaient pas à contourner la législation existante, notamment en utilisant des numéros étrangers, ou des robots d’appels automatisés.

Cette nouvelle loi pourrait apporter un cadre plus clair et plus dissuasif, tout en protégeant mieux les particuliers.

Des applications vous permettent de limiter les désagréments

Un projet de loi, c’est bien beau, mais en attendant, ces appels intempestifs sont un véritable calvaire au quotidien. Heureusement, en attendant cette solution légale, plusieurs outils sont déjà à disposition des utilisateurs pour limiter le nombre d’appels non désirés. Parmi eux, l’application « Anti Spam », récemment développée, rencontre un certain succès. Elle permet d’analyser les appels entrant, et filtre ceux provenant de numéros suspectés de démarchage abusif. Disponible sur Android et iOS, elle se veut particulièrement facile à utiliser. Dans sa version gratuite, l’application affiche simplement un message indiquant qu’il s’agit d’un démarchage téléphonique. En revanche, moyennant 4,99€, le filtrage se fait automatiquement, et l’entreprise est redirigée automatiquement vers la messagerie vocale.

Les opérateurs téléphoniques se lancent aussi dans le filtrage des spams. C’est le cas d’Orange, dont l’application « Orange Téléphone » permet de bloquer les numéros malveillants. Pour être la plus efficace possible, l’application vient de recevoir une mise à jour incluant 6 millions de nouveaux numéros.

Bonne nouvelle, si l’application « Orange Téléphone » était auparavant réservée aux abonnés Orange et Sosh, elle est désormais disponible pour tous, et peut être utilisée même si vous avez un forfait Free ou SFR par exemple.

L’application Orange Téléphone permet d’avoir un visuel très rapide sur le type d’appel reçu