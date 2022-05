ytmp3eu

Le plus complet

Nous avions l’habitude d’utiliser YTMP3, mais sa vitesse de téléchargement et les nombreux clones de piètre qualité nous ont fait passer sur son cousin bien plus perfectionné, YTMP3eu. Ce service en ligne vous permet donc de télécharger votre fichier en collant l’adresse de votre vidéo, mais vous donne en plus diverses options à l’instar d’un logiciel comme 4K YouTube to MP3 et plus encore : fondu d’entrée / de sortie, réglage d’égalisation et intégration des tags (pochette, nom d’artiste) directement dans le fichier. À noter que le site offre la possibilité d’installer des extensions pour Chome et Firefox afin de lancer le convertisseur depuis n’import quelle vidéo YouTube. On apprécie !

Les plus De nombreux réglages…

Extensions navigateurs utiles…

Version française

Qualité 320 kbit/s supportée Les moins …pas toujours utiles

Une extension Chrome compliquée à installer

Fonctionnalités principales