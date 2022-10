Philips Hue filament white ambiance

Un savant mélange entre vintage et technologie

Philips a pris possession de la tendance des ampoules connectées à filament et propose un modèle aux qualités indéniables qui saura ravir les fans de vintage et de high-tech ! Si l’ampoule est mise en valeur grâce à son verre teinté et aux filaments du plus bel effet, on regrette la bande noire un peu moins esthétique. Cette ampoule connectée à filament fonctionne en Bluetooth mais pas seulement puisqu’elle prend aussi en compte le protocole Zigbee. Pour cette dernière solution, il est bon à savoir que l’appairage requiert le pont Hue. En Wi-Fi, plus d’options vous sont offertes pour profiter de cette lampe, parmi elles les scénarios.

Au-delà de sa bonne connectivité, la lampe illumine discrètement d’un blanc chaud votre pièce avec variations d’intensité pour une ambiance des plus tamisées. Cela signifie qu’elle ne peut pas servir d’éclairage principal mais plus comme un outil de décoration. Au niveau de la variété, vous serez servi(e) ! Premièrement, cette ampoule existe avec les culots E27 (le plus courant), B22 (le deuxième plus utilisé) et E14 (plutôt utilisé pour les lampes d’appoint). Pour ce qui est des formes, vous aurez le choix entre cinq formes pour le culot E27, trois pour le B22 et seulement une pour le E14, la flamme caractéristique de ce culot.

Les plus La durée de vie

La connectivité

L’application Les moins Le bridge pour diversifier les possibilités

