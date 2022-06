Samsung Galaxy Fit 2

La montre des sportifs

Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet

Prix 59,90€

A mi-chemin entre la montre et le bracelet connecté, la Galaxy Fit 2 va a l’essentiel pour un prix très attractif. Principalement dédiée à la santé et l’enregistrement des activités physiques, elle dispose d’un accéléromètre, d’un capteur gyroscopique et d’un capteur optique de fréquence cardiaque. Elle vous accompagne en toute discrétion pendant vos séances de sport, votre journée et même votre sommeil. Vous bénéficiez ainsi d’un certain nombre de paramètres de santé enregistrés au fil de votre journée. Grâce à son poids plume (21g) et sa longue autonomie, la Galaxy Fit 2 sait se faire oublier. Attention toutefois à ne pas lui en demander trop, car sans notamment le GPS et la 4G, elle s’avère dépendante de votre téléphone en de nombreuses circonstances.

Les plus Légèreté

Autonomie

Qualité de finition

Suivi du sommeil Les moins Pas de GPS

Pas de 4G

Fonctions limitées

Acheter la Galaxy Fit 2 au meilleur prix

A qui s’adresse la Galaxy Fit 2 ? Achetez si … Vous souhaitez une smartwatch pour le suivi de votre santé et votre activité sportive .

Vous recherchez une alternative plus légère que la montre pour le suivi du sommeil ou pour vos séances de sport N’achetez pas si … Vous recherchez une smartwatch à tout faire

Vous voulez bénéficier du GPS sur votre montre connectée

Caractéristiques principales