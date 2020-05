Les montres connectées (ou « smartwatch » en anglais) représentent un marché lucratif qui s’attèle de plus en plus à cibler les femmes. En 2024, les spécialistes s’attendent à ce que ces objets connectés portables atteignent une valeur d’environ 130 milliards de dollars.

Les montres connectées réservées aux hommes c’est bel et bien fini ! Avec l’arrivée de marques comme Fossil ou encore Kate Spade sur ce marché, la tendance est au design élégant et soigné et à des boîtiers conçus pour les femmes. Les univers de la technologie et de la mode forment une harmonie qui se retrouve dans les montres que nous vous présentons ci-dessous.

Riche en possibilités, la montre intelligente est un accessoire très intéressant pour votre smartphone ou photophone. Toujours à vos côtés, elle fait bien plus que vous donner l’heure. Elle vous notifie des moindres mails et messages, vérifie votre rythme cardiaque, permet de contrôler la musique de vos écouteurs sans fils ou encore servir à faire un paiement… Et d’ici quelques années avec l’innovation de technologie d’écran pliable on ne fera plus la distinction entre smartphone et montre. En bref elle se révèle essentielle pour une vie beaucoup plus simple !

Tantôt fashion, tantôt sportives, les montres sélectionnées dans ce comparatif 2020 ne vont sûrement pas vous laisser indifférentes. Après plus de 75 heures d’analyses, vous trouverez ici toutes les informations utiles pour vous aiguiller dans votre choix et achat.