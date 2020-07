HOVERBOARDS : COMPARATIF DES MEILLEURS "OVERBOARD" 2020

En résumé, l’achat d’un hoverboard ne doit pas se faire à la légère. Pour répondre à votre question “quel hoverboard choisir ?”, il est important de privilégier la qualité du produit. Ainsi mieux vaut y mettre le prix plutôt que d’avoir de sérieux problèmes ensuite. Pour les débutants qui souhaitent d’abord se faire la main avant de s’acheter un modèle plus haut de gamme, les modèles pour enfant dont la vitesse est bridée à 12 km/h conviennent parfaitement (le poids maximal étant de 100 kg). Privilégiez également les grandes marques. Le prix sera forcément plus élevé, mais la qualité du produit et surtout la présence d’un SAV valent largement ce léger surcoût. Maintenant que vous avez toutes les informations entre vos mains, vous n’avez plus qu’à foncer acheter votre hoverboard et réaliser ce petit rêve d’enfant que vous aviez en voyant Marty MacFly filer à vive allure sur son hoverboard !