Privado VPN

Le meilleur VPN gratuit pour accéder à Netflix sur Windows

Très récent, ce VPN suisse représente l’un des meilleurs VPN gratuits sur Windows 10. Privado VPN propose en effet 9 pays de connexion, et des vitesses similaires à sa version premium payante. Et surtout, Privado VPN parvient à débloquer plusieurs services de streaming : Netflix US, Amazon prime ou encore Disney. Malgré sa restriction à 10 Go par mois et une vitesse parfois fluctuante, notre avis sur le VPN gratuit de Privado s’avère donc positif.