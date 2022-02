Le mini lisseur c’est l’accessoire beauté indispensable à emporter partout avec soi ! Petit et compact, il se glisse facilement dans n’importe quel sac ou valise. Il retouche vos cheveux en un clin d’œil que vous soyez en voyage, au travail ou encore en soirée. Vous voulez vous laisser tenter ? Passez en revue notre comparatif des mini lisseurs pour dénicher votre bonheur !

REMINGTON ON THE GO Meilleur lisseur de voyage pour les cheveux courts

Mini lisseur de référence signé BaByliss PRO , le Babysleek contient des caractéristiques semblables au modèle On The Go de Remington. Il faut donc le penser comme un fer de voyage pour les cheveux courts et mi-longs faciles à lisser . Il fonctionne aussi très bien pour se concentrer sur quelques mèches ou les pointes par exemple. À savoir que sa température de 200° n’est pas réglable .

La marque professionnelle GHD est elle aussi présente sur le marché des mini lisseurs avec le GHD Styler Mini proposé à un prix haut de gamme . Ce fer se veut comme l’un des meilleurs pour les cheveux courts. Et en effet, le résultat est plus que convaincant ! Les plaques revêtues de céramique offrent une glisse fluide et la chaleur reste constante durant tout le lissage. Il ne permet pas seulement de lisser mais aussi de boucler ou de créer des ondulations . Un fer à coiffer parfait donc à utiliser chez vous ou en voyage.

Marque innovante dans le domaine de la coiffure, Corioliss propose un lisseur ultra-compact et sans fil ! Ce mini lisseur professionnel a bien des avantages pour convaincre, à commencer par sa fonctionnalité sans fil. Fini le câble encombrant, ce fer vous suit partout facilement. Sa batterie peut se recharger sur secteur ou sur allume-cigare. En outre, l’appareil est doté de plaques au revêtement titane appréciées pour le confort apporté à la glisse et leur solidité . Et ce n’est pas tout puisque ce modèle vous permet de varier entre 3 niveaux de températures différents : 140°, 170° et 205°.

Parmi les mini lisseurs, celui de la marque Kipozi est top pour son rapport qualité/prix ! Grâce à son design très étroit, vous pourrez emporter ce lisseur sans mal avec vous. Et s’il est accompagné d’un câble, il est loin d’être le plus embarrassant de notre comparatif. Ajoutez à cela une chauffe rapide jusqu’à 200° . Il conviendra donc très bien pour les petites retouches au quotidien , mais cela davantage sur des cheveux fins que sur des cheveux épais.

Il existe de nombreux mini lisseurs pour couvrir un grand nombre de besoins, mais alors comment choisir le plus adapté à sa chevelure ? Réponse juste ici ! Et pour encore plus de détails pour bien choisir son appareil, direction notre guide d’achat des lisseurs.

– céramique : c’est le revêtement le plus commun chez les fers à lisser compacts. Il assure un lissage homogène sur toutes les longueurs. – tourmaline : riche en ions, la tourmaline est reconnue pour contrer l’électricité statique rendant ainsi la chevelure plus brillante ! – titane : ce revêtement est souvent privilégié pour les cheveux épais et/ou frisés. Son principal avantage se trouve dans sa solidité à toute épreuve ! Le mini lisseur de voyage Corioliss est pourvu de ce type de plaques.

Questions Fréquentes

Quel est le meilleur mini lisseur de voyage de 2022 ? Pour partir en voyage ou juste le temps d’un week-end, un mini lisseur peut toujours dépanner ! En effet, il n’est que peu encombrant et permet de se lisser les cheveux même loin de chez soi. Nous vous recommandons le modèle On The Go de Remington. Sa température de 200° lisse efficacement malgré sa petite taille.



À quoi sert un mini lisseur ? Leur petite taille est idéale pour faire des retouches ! Que vos cheveux soient courts, mi-longs ou longs, le mini lisseur arrange les petites imperfections qui arrivent au fil de la journée comme les cheveux qui gonflent à cause de l’humidité. Il retouche les racines, les pointes ou encore les mèches rebelles tout en précision. Outre les retouches, un fer à coiffer de ce type est idéal pour mettre en place votre frange lors de votre lissage. Dans une moindre mesure, il sert pour lisser entièrement ses cheveux. Mais cela seulement pour les cheveux courts ou mi-longs et de nature fine. Vous l’aurez compris, les mini lisseurs sont polyvalents et offrent plusieurs possibilités de coiffure.



Quel est le prix d’un mini lisseur ? Les mini lisseurs ont souvent un prix inférieur aux lisseurs à un format plus classique. Vous pouvez donc trouver des mini lisseurs sous la barre des 50 euros facilement. Plus on monte en qualité, plus le coût est important. Le lisseur professionnel sans fil de chez Corioliss est proche des 200 euros par exemple. Il existe donc des lisseurs pour satisfaire tous les budgets, à vous de choisir en fonction de ce que vous recherchez.



Quelle chaleur atteignent les mini lisseurs ? La température maximale atteinte ne dépasse pas souvent les 200°. Seulement, ce niveau de température n’est pas suffisant pour les cheveux crépus et/ou très épais qui ont besoin de monter jusqu’à 230°. Sur certains modèles de mini lisseurs, la température peut être variable mais le cas le plus commun reste un seul choix de température.