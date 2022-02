Les drones (ou aéronef sans équipage) sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Qu’il s’agisse d’enregistrer le gros film d’action blockbuster de l’été ou de faire des belles photos et vidéos de ses vacances au bord de la mer, ils ont su trouver leur place en tant que produit certes onéreux, mais à l’intérêt immédiat. Alors que vous cherchiez un drone pour débuter ou le meilleur drone cinéma pour faire voler une caméra très coûteuse, nous allons vous guider.

Vous voyagez beaucoup et cherchez un drone capable de faire de superbes photos et vidéo en plein air

Les drones sont parfaits pour faire de superbes images en vacances, mais ne sont pas forcément transportables. Avec le DJI Air 2S, vous avez le meilleur des deux mondes : un drone assez puissant pour finir des photos et des vidéos sublimes, et assez compact pour être trimballé partout sans trop vous encombrer.

Si vous cherchez le meilleur drone pour débutant, qui sera capable de faire de belles images et vidéo tout en étant très petit et facile à transporter, il n’y a pas meilleur que le DJI Mini 2. Vous pourrez l’emmener partout avec vous sans vraiment y réfléchir. Il ne se destine pas aux travaux les plus professionnels, mais ce n’est pas vraiment pour ça que vous adorerez l’utiliser.

Si vous cherchez un drone capable de tout faire sans forcément vous ruiner, le DJI Mavic Air 2 reste une valeur sûre. Plus sûre encore que le Mavir Air 2S, puisqu’il est légèrement plus léger que ce dernier. Pour commencer à faire de vos vols de drones une activité professionnelle, le Mavic Air 2 saura répondre à vos attentes, bien qu’il ne les dépassera pas forcément.

Vous cherchez à filmer pour le cinéma et avez absolument besoin de la plus grande définition avec le support du format RAW

Et si vous vouliez un drone sans savoir comment le faire voler ? C’est là que les drones autonomes entrent en jeu, et Skydio est clairement le champion. Si vous cherchez un drone parfait pour vous suivre en skateboard, en longboard, ou en montagne, sans jamais avoir à le contrôler précisément, il est fait pour vous !

Les photos et vidéo en drone s’apparentent plus à une bonne blague pour vous qu’un vrai hobby

Ne vous y trompez pas : le Tello est plus à mettre dans la catégorie du jouet que du drone à proprement parler. Malgré tout, si vous n’avez pas un grand budget mais voulez quand même prendre des photos dans des endroits et avec un angle original, il pourrait très bien vous amuser des heures durant !

Questions Fréquentes

Quel est l’utilité des drones ? Pour un particulier ou un professionnel, le drone a le grand avantage de pouvoir aller faire des images et des vidéos à des angles qui sont impossibles à trouver pour un être humain, ou moyennant un investissement colossal. Les drones sont aussi naturellement utilisés dans la défense pour faire de la reconnaissance active, sans mettre en jeu des vies humaines.

Quel drone choisir pour le meilleur rapport qualité/prix ? Le DJI Mavik Air 2 est notre choix pour le meilleur rapport qualité/prix du marché. Cependant, d’autres modèles venant notamment de la marque Parrot pourraient répondre efficacement à vos besoins en abaissant la facture finale.

Qui utilise le plus les drones ? Sans surprise, malgré l’usage professionnel et celui des particuliers, c’est du côté de l’armée américaine que l’on retrouve la plus grande flotte de drones du monde.

Quels sont les différents types de télécommandes de drone ? Les modèles classiques pour les particuliers utilisent votre smartphone pour afficher leur image et y ajoutent une télécommande. Les drones plus avancés ont des télécommandes avec leurs propres écrans. Les commandes sont semblables à celles utilisés dans l’aéromodélisme, avec un joystick dédié à l’inclinaison et un autre à la puissance moteur.

Quel drone sans permis ? Tous les drones inférieurs à 250 grammes n’ont pas besoin de permis pour être utilisés. A plus de 250 grammes, il faut s’enregistrer auprès de l’autorité compétente pour recevoir un permis de vol.

Quel drone pour débuter ? Notre choix de drone pour débutant est le DJI Mini 2. Il s’agit de celui qui offrira le vol le plus souple et le plus simple à prendre en main, sans forcément vous forcer à débourser des sommes colossales pour l’acquérir. Ce dernier vous permettra donc de prendre de belles images et vidéos d’entrée de jeu, et libre à vous d’investir ensuite pour récupérer du matériel plus professionnel si vous vous prenez au jeu.

Combien coûte un drone ? Il y a autant de drones que de réponses à cette question. Pour seulement s’amuser à voler, on peut trouver des drones à moins de 100 euros. Mais pour débuter plus sérieusement, mieux vaut compter sur 400€ environ pour faire de belles prises de vue. Le matériel semi-professionnel atteint les 1000 euros facilement, et les drones les plus sérieux dépassent les 2000€.