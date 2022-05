Créé dans les années 80, l’épilateur électrique est peu à peu devenu la meilleure alternative à l’épilation à la cire. Très nombreux sur le marché, on vous propose un comparatif des meilleurs épilateurs électriques selon leur prix.

Que vous ayez décidé de vous débarrasser de vos poils pour des raisons esthétiques ou hygiéniques, vous avez obligatoirement été confronté à ce dilemme cornélien : rasoir ou cire ? Mais saviez-vous qu’il existe d’autres alternatives comme l’épilateur électrique ? Pour celles et ceux qui n’y connaissent rien sur cet appareil esthétique, on vous invite à lire notre guide d’achat pour savoir comment choisir votre épilateur. Pour les experts en la matière, on vous a répertorié les meilleurs épilateurs du marché par catégorie de prix.

L’épilateur électrique Braun Silk-épil 3 3170 est idéal pour les novices qui cherchent un premier épilateur abordable . Equipée de 20 pinces qui retirent des poils 4 fois plus courts que ceux que la cire peut attraper. Le système SoftLift Tips sert à redresser les poils couchés sur la peau pour mieux les saisir. Sa lumière intégrée et son système antidouleur vous garantissent une épilation précise et confortable .

L’épilateur Philips BRE 275/00 de la gamme Satinelle Essential possède une forme arrondie très ergonomique et maniable . Avec sa tête équipée de 21 pincettes , l’épilateur électrique est efficace et arrache même les poils les plus courts. Le système de lumière intégrée Opti-light permet de repérer les poils oubliés, afin de parfaire son épilation. Ce kit est également complété de 4 accessoires dont un embout rasoir et son sabot afin de réaliser un rasage de près sur les zones les plus délicates comme les aisselles.

L ’épilateur électrique Philips séries 8000 possède un excellent rapport qualité-prix. Sa large tête est très efficace et permet de saisir davantage de poils . Même si tous les poils ne partent pas en un seul passage contrairement à la cire, cet épilateur est très correct et ne vous demandera que quelques retouches . La douleur reste présente comme avec tous les épilateurs, mais reste supportable et s’apparente à celle de la cire. Sa forme en S très ergonomique permet une prise en main facile. Cet épilateur convient aux hommes comme aux femmes, notamment grâce à son design neutre. Même si le rose n’a jamais tué personne, il peut en incommoder certains.

L’épilateur électrique Braun Silk-Epil 7 7-561 est le meilleur épilateur de la marque pour un budget inférieur à 100 € . Étudié pour faire une peau douce et lisse pendant 4 semaines, il permet une repousse des poils plus fins et moins visibles. Équipe de la technologie Close-Grip cet épilateur électrique attrape même les poils les plus fins. Très polyvalent , le Braun Silk Epil 7 7-561 est également vendu avec de nombreux accessoires qui permettent d’adapter la tête en fonction de la zone épilée.

L’épilateur électrique de la gamme Silk-épil de Braun 9 9-720 est conçu pour s’épiler sans effort. Grâce à sa tête pivotante, 40 % plus large que celles présentes sur les autres modèles , il promet une épilation plus efficace. Equipée des technologies propres à la marque telles que la lumière SmartLight et la technologie Close-Grip pour mieux saisir les poils, cet épilateur convient à ceux qui souhaitent un épilateur précis. Également étanche , il permet aux utilisateurs de s’épiler sous l’eau pour atténuer la douleur.

L’épilateur Braun Silk-épil 9 Flex 9-100 est l’épilateur électrique le plus complet du marché. Son coffret beauté contient de nombreux accessoires polyvalents tels qu’une tête de rasoir, tondeuse et brosse exfoliante. Ce kit inclut également le FaceSpa , une brosse nettoyante visage pour les peaux sensibles et une éponge beauté pour faire pénétrer vos crèmes. Sa tête amovible et son design rendent cet épilateur électrique très maniable.

Moins couteux que le précédent modèle Braun , cet épilateur électrique Panasonic permet d’obtenir de très bons résultats. Grâce à sa double rangée de disques et à sa forme ergonomique , cet appareil est très efficace et facile à prendre en main. Sa tête rotative pouvant aller jusqu’à 90° faciliter l’épilation en restant au plus près des courbes de votre corps. Notez néanmoins que la tête rasoir n’est pas très efficace. Comme pour tous les épilateurs, il vous faudra passer à plusieurs reprises sur certaines zones pour obtenir une épilation parfaite. Malgré ces quelques points faibles, il reste un très bon épilateur à un prix raisonnable .

Enfin, nous clôturons notre comparatif des meilleurs épilateurs électriques avec, de nouveau, un produit Braun. Bien que de nombreuses marques tentent de rivaliser, la marque allemande reste numéro un sur le marché des épilateurs électriques. Leur modèle 9 9-561 est équipé de leur technologie Skin Contact Hood qui assure une plus grande adhérence sur la peau, pour une épilation plus rapide et plus précise des zones sensibles. Excepté cette amélioration, cet épilateur possède les mêmes caractéristiques que les précédents modèles.

L’épilateur électrique est-il plus efficace que la cire ? Les résultats produits par l’épilation à l’épilateur électrique et à la cire sont semblables du point de vue du temps de repousse du poil, soit environ 2 à 4 semaines. Le niveau de douleur ressenti est également semblable. Pourtant, ces deux méthodes d’épilation sont différentes sur de nombreux points : l’épilateur électrique s’utilise majoritairement pour des zones larges du corps comme les jambes avec une tête large et sur des zones plus fragiles, s’il possède un embout réducteur de tête. La cire permet elle aussi de couvrir les zones où la précision est de mise comme le visage. Les nouveaux épilateurs électriques attrapent des poils aujourd’hui de moins d’un millimètre soit, deux à trois fois plus courts que ce que la cire peut arracher.

Les épilateurs électriques causent-ils des poils incarnés ? Les épilateurs électriques de bonne qualité, utilisés dans le bon sens, c’est-à-dire dans le sens inverse du poil ne provoquent pas de poils incarnés. Les poils incarnés se cassent au lieu d‘être extraits de leur racine par l’épilateur. Parce qu’ils ont été tirés puis coupés, ces poils sont plus susceptibles de s’enrouler dans l’épiderme et de provoquer des poils incarnés. Pour ne pas provoquer de poils incarnés lors de votre épilation, il faut exfolier sa peau avant et que la peau soit bien tendue par votre main pendant le passage de l’épilateur. Ainsi l’épilateur saisit le poil au plus proche de la peau pour l’extraire complètement, alors que s’il attrape le poil au milieu, il risque de se casser. Utilisez alors un épilateur de bonne qualité, qui possède un embout le plus plat possible pour épouser les formes de la partie du corps traitée.

Est-ce que s’épiler à l’épilateur électrique fait mal ? S’épiler à l’épilateur électrique peut être douloureux, surtout lors des premières séances d’épilation. Bien sûr cela dépend de votre tolérance à la douleur et de la zone que vous épilez. Pour pallier à ce problème, les fabricants d’épilateurs électriques ont inventé toutes sortes de systèmes antidouleur pour rendre l’épilation plus confortable. Au fur et à mesure des séances de traitement, avec l’habitude, l’épilation devient pratiquement indolore et la douleur ressentie lors de l’épilation diminue pour ne devenir qu’un léger inconfort.

Quel est l’épilateur le moins douloureux ? La douleur ressentie lors de l’épilation à l’épilateur électrique provient du nombre de pincettes présentes sur la tête de l’épilateur. Pourtant plus il y a de pinces, plus l’épilation est efficace, mais douloureuse. Bien entendu, aucun appareil ne peut totalement éliminer la douleur, mais va nettement la réduire pour ajouter du confort à l’utilisateur. Pour une épilation optimale et presque indolore, n’oubliez pas d’adapter la tête à la zone épilée. Par exemple, il ne faut pas utiliser la tête large, mais un accessoire réducteur de tête pour une partie du corps où la peau est très sensible comme le maillot. Nous vous recommandons l’épilateur Calor EP7530C0 Soft Extreme qui possède une technologie antidouleur ou encore la gamme Satinelle de chez Philips, équipée du triangle Skin Stretcher qui étire la peau avant que ne passe l’épilateur.