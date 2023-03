Vous en avez assez d’être inondé de publicités pour la dernière visseuse Parkside, tout ça parce que vous avez regardé un tutoriel pour installer le radiateur de votre salle de bain ? Dans ce cas, ce guide est fait pour vous. Si internet a tendance à épier tous nos faits et gestes, il existe tout de même des solutions pour limiter ce problème.

Protéger sa vie privée sur internet est une quête à la fois longue et fastidieuse. En effet, moteurs de recherche, réseaux sociaux et autres sites de commerce en ligne cherchent en permanence à obtenir des informations sur vous à des fins commerciales. Si cette collecte de données est normalement encadrée par la loi, elle reste très intrusive, et ses limites peuvent parfois paraître floues.

En 2018, l’Europe a mis en place le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données), un règlement qui cadre le traitement des données privées à l’échelle européenne. À l’échelle nationale, c’est la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) qui est chargée de faire appliquer ce règlement.

Outre la collecte de données en ligne par les géants du web, multiplier nos données personnelles sur internet, c’est augmenter les risques de Privacy Breach et donc de cyberattaques portant atteintes à la vie privée.

Pour éviter toutes ces déconvenues et garder un semblant de liberté sur internet, il convient donc de se faire le plus discret possible. Pour y arriver, voici nos 10 meilleurs conseils qui vous permettront de passer sous les radars des MAMAA (nouveau nom des géants d’internet, anciennement GAFAM, à savoir Microsoft, Amazon, Meta (Facebook), Apple et Alphabet (Google)) et d’éviter les risques de cyberattaque.

1. Utilisez le mode navigation privée de votre navigateur web

C’est vrai, le mode navigation web privée ne vous rend pas anonyme. Elle a néanmoins des avantages qui peuvent parfois s’avérer intéressants. Lorsque vous êtes en navigation privée, tous les cookies des sites que vous consultez sont automatiquement refusés, et aucun historique de navigation n’est enregistré.

Pour savoir comment l’utiliser, retrouvez notre article expliquant comment passer en navigation privée sur les principaux navigateurs du marché

Le cookie, c’est quoi ?



En langage informatique, le cookie est un petit fichier déposé par un site internet sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il a pour but de conserver des paramètres en vue d’une connexion ultérieure et sert parfois à recueillir des données à des fins commerciales.

2. Désactivez les cookies tiers

On distingue deux types de cookies : les cookies internes qui transitent entre votre appareil et le serveur du site que vous consultez, et les cookies tiers qui transitent vers le serveur d’un autre site. Ce type de cookies, généralement non nécessaires à la navigation, permet à des entreprises tierces de collecter vos données afin, notamment, de vous proposer du contenu publicitaire en lien avec vos recherches.

Si vous ne souhaitez pas systématiquement consulter internet via la navigation privée, on vous conseille d’aller dans les paramètres de votre navigateur pour activer le blocage des cookies tiers. Cette opération est très simple à effectuer.

Sur Chrome, par exemple, rendez-vous dans les Paramètres, puis cliquez sur Confidentialité et Sécurité. Cliquez ensuite sur Cookie et autres données du site, puis sélectionnez Bloquer les cookies tiers. Si vous le souhaitez, vous pouvez également complètement les désactiver, mais cela pourrait altérer votre navigation sur certains sites.

Il est très facile de bloquer les cookies sur Google Chrome

Il existe également des logiciels et applications spécialisées dans la suppression des cookies présents sur votre appareil.

3. Utilisez un VPN ou un proxy

Les VPN et les proxy utilisent un principe de fonctionnement similaire qui permet de vous rendre anonyme aux yeux d’un site internet ou d’un service.

Lorsque vous naviguez sur internet, le proxy permet de masquer votre adresse IP auprès d’un site internet en faisant transiter vos requêtes par un serveur intermédiaire. Cette solution a l’avantage d’être gratuite et rapide à mettre en place. En revanche, elle ne protège en aucun cas vos données.

Le VPN se présente sous la forme d’un logiciel ou d’une application et a un fonctionnement plus perfectionné. Une fois installé sur votre ordinateur Windows, Mac, votre iPhone ou votre smartphone Android, il fait transiter votre IP par un serveur sécurisé l’ensemble du trafic internet généré par votre navigateur mais aussi vos logiciels et applications. De plus, le VPN protège vos données personnelles en les chiffrant depuis votre appareil jusqu’au serveur sécurisé.

Le VPN a cependant un inconvénient par rapport au proxy : il est généralement payant.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article : proxy vs VPN, lequel choisir ?

4. N’utilisez pas Google pour faire vos recherches

Comme indiqué dans sa politique de confidentialité, Google enregistre une partie de vos données de navigation. Cet enregistrement peut servir à améliorer votre expérience utilisateur mais aussi à favoriser la publicité ciblée. Si vous voulez rester anonyme, mieux vaut donc éviter le célèbre moteur de recherche et préférer des moteurs de recherche alternatifs. Par exemple, DuckDuckGo ne recueille aucune de vos données personnelles.

5. Utilisez Tor pour naviguer sur internet

TOR est le meilleur moyen de conserver son anonymat lors d’une navigation web. Il s’agit non seulement d’un navigateur web gratuit, mais aussi d’un vaste réseau multiproxy composé de milliers de serveurs. Ainsi, lorsque vous faites une requête sur un site internet via ce navigateur, la demande transite par un certain nombre de serveurs appelés nœuds. Cela rend ainsi votre IP intraçable. En contrepartie, il rend la navigation assez lente.

Vous auriez Tor de vous priver du meilleur moyen pour rester anonyme sur le web

6. Evitez les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux regorgent d’informations personnelles sur leurs utilisateurs. C’est pourquoi, si vous souhaitez protéger vos données personnelles et rester anonyme, mieux vaut rester éloigné des réseaux sociaux. Surtout, il est conseillé d’éviter de poster des images ou du contenu permettant de vous identifier vous ou vos proches.

7. Utilisez un pseudonyme lorsque vous créez un compte

Si vous avez besoin de créer un compte sur un site internet, dans la mesure du possible, n’utilisez pas d’informations qui pourraient trahir votre véritable identité comme votre nom, prénom et adresse. Cela vous permettra d’être moins facile à identifier.

8. Utilisez une boîte mail jetable

Vous ne voulez pas donner votre vraie adresse mail à un site, et voulez éviter d’être submergés de newsletter ? Dans ce cas, utilisez une adresse mail jetable. Aujourd’hui, on trouve de nombreux sites qui proposent ce service gratuitement comme Temp Mail.

Le site Temp Mail est très simple d’utilisation

9. Passez-vous des assistants vocaux

Si les assistants vocaux sont de plus en plus élaborés et nous facilitent la vie, ils représenteraient un vrai risque pour la vie privée. Plusieurs polémiques ont vu le jour à ce sujet. En 2019, par exemple, le site Bloomberg avait révélé qu’Amazon employait des milliers de personnes pour écouter les conversations de son assistant vocal Alexa.

Ainsi, pour préserver sa vie privée et son anonymat, mieux vaut éviter Google Assistant, Alexa et Siri.

Sous le doux nom d’Alexa, Amazon cache bien son jeu

10. Vérifiez les autorisations dont disposent vos applications

Au moment de télécharger une nouvelle application, nous avons presque tous le même défaut : accepter les termes et conditions d’utilisation de l’application concernée sans en prendre réellement connaissance. Pourtant, cela implique parfois des autorisations que l’on ne souhaite pas forcément comme l’accès à notre localisation. En revanche, il est possible de corriger ce problème en accédant aux paramètres des applications dans les réglages de votre smartphone.