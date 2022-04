Que tout le monde attrape son lisseur, on va faire des boucles ! Oui, vous avez bien lu, aussi étonnant que cela puisse paraitre, on va vous expliquer comment boucler vos cheveux avec un fer à lisser.

Avez vous déjà entendu parler de cette légende urbaine, qui se transmet à voix basse dans les salons de coiffure, et qui dit qu’il est possible de se boucler les cheveux uniquement grâce à son fer à lisser ? Nous en tout cas oui, et on a eu envie d’essayer. Une recherche Google plus tard, nous voilà plongés dans des centaines de vidéos YouTube qui tentent de nous expliquer, dans les langues du monde entier, comment faire des boucles avec son lisseur.

Après en avoir essayé plus d’une vingtaine sans succès et évité de justesse de brûler nos cheveux, notamment grâce à l’un des meilleurs lisseurs de cette année, nous y sommes enfin arrivés. Aujourd’hui, on partage avec vous nos meilleures techniques pour réussir à boucler votre chevelure d’un simple coup de fer à lisser.

Les étapes essentielles avant de boucler ses cheveux avec un fer à lisser

Vous ne le savez peut-être pas, mais il ne suffit pas d’allumer son fer à lisser pour pouvoir commencer à l’utiliser. Pour éviter de fragiliser votre cheveu et le garder en pleine santé, il est nécessaire de suivre de courtes étapes. Laissez votre lisseur préchauffer sur le côté, et utiliser ces quelques secondes pour lire nos conseils à son sujet.

Préparer votre cheveux

Une mauvaise préparation de votre cheveux empêche la formation de boucles et favorise la casse de votre cheveu. Afin d’éviter ce problème, il existe de nombreux produits protecteurs que vous pouvez utiliser sous forme de spray ou d’huile. Véritable barrière capillaire, ils empêcheront votre cheveux de s’abimer sous le passage du lisseur. Enfin, assurez vous que vos cheveux soient secs et démêlées avant de débuter.

Choisir un lisseur adapté

Cette étape, qui parait au premier abord évidente, n’en reste pas moins négligée. Par souci de commodité, nous nous saisissons de notre fer habituel sans nous préoccuper de savoir s’il est adapté ou non, aux boucles que l’on souhaite obtenir. L’épaisseur du liseur est le premier critère à prendre en compte lorsque l’on souhaite se boucler les cheveux.

Un fer à lisser plat, donnera des boucles petites et serrées, tandis qu’un lisseur épais donnera des boucles plus larges et un effet plus naturel à votre chevelure. Pour vous aider à choisir le lisseur adapté à vos envies, mais surtout à vos cheveux, nous vous conseillons d’aller jeter un œil à notre guide : comment choisir un lisseur.

Les différents types de boucle possibles avec un lisseur

Avant de commencer à boucler vos cheveux, il est primordial que vous sachiez quel type de boucle choisir. Les boucles serrées donneront un effet vintage et sophistiqué à votre coupe, tandis que les boucles larges auront un aspect ondulé au sortir de plage.

Quelles que soient vos préférences, vous trouverez ci-dessous nos astuces pour réaliser ces deux types de boucles.

Pour avoir des boucles serrées

Voici les étapes à suivre pour avoir de jolies boucles serrées.

À l’aide d’un peigne ou de vos doigts, séparez horizontalement vos cheveux en deux parties afin de délimiter une partie basse et une partie haute. Enroulez la partie haute comme pour un chignon puis fixez la à l’aide d’une pince. On y reviendra plus tard.

afin de délimiter une partie basse et une partie haute. Enroulez la partie haute comme pour un chignon puis fixez la à l’aide d’une pince. On y reviendra plus tard. Prenez une mèche de la largeur d’une phalange environ (entre 2 et 3 cm). Attention, si votre mèche est trop épaisse vos boucles risquent de ne pas être suffisamment définies.

(entre 2 et 3 cm). Attention, si votre mèche est trop épaisse vos boucles risquent de ne pas être suffisamment définies. Placez votre lisseur à l’horizontale et enroulez votre mèche autour de celui-ci. Commencez par passer votre mèche par-dessus la plaque supérieure, puis continuer de l’enrouler sur la plaque inférieure.

et enroulez votre mèche autour de celui-ci. Commencez par passer votre mèche par-dessus la plaque supérieure, puis continuer de l’enrouler sur la plaque inférieure. Faites descendre doucement votre lisseur le long de la mèche pour obtenir votre boucle ! Répétez le geste sur l’ensemble de votre chevelure.

Pour un effet ondulé

Voici les étapes à suivre pour un effet naturel et ondulé.

Commencez par séparer horizontalement vos cheveux en deux parties, en les délimitant à l’aide d’une brosse ou de vos doigts. Attachez la partie supérieure à l’aide d’un élastique et d’une pince, puis réservez-la de côté.

vos cheveux en deux parties, en les délimitant à l’aide d’une brosse ou de vos doigts. Attachez la partie supérieure à l’aide d’un élastique et d’une pince, puis réservez-la de côté. Choisissez une mèche de la largeur d’un doigt (5-7cm). Plus votre mèche sera épaisse, plus l’effet semblera naturel.

(5-7cm). Plus votre mèche sera épaisse, plus l’effet semblera naturel. Prenez votre liseur à l’horizontale , coincez la mèche puis tournez votre lisseur, vers l’intérieur ou l’extérieur, jusqu’à effectuer un tour complet. Passez ensuite votre fer le long de votre mèche.

, coincez la mèche puis votre lisseur, vers l’intérieur ou l’extérieur, jusqu’à effectuer un tour complet. Passez ensuite votre fer le long de votre mèche. Pour un effet plus naturel, n’hésitez pas à passer vos doigts ou un coup de brosse dans vos cheveux pour déstructurer les boucles.

Alternative plus facile Remplacez l’étape 3 par celle-ci : Tenez votre fer à l’horizontale. Faites passez votre mèche au-dessus de la plaque supérieure puis enroulez là sur la plaque inférieure. Une fois la mèche coincée, orientez la tête de votre lisseur vers le bas. Le fer à lisser est maintenant à la verticale. Descendez le doucement le long de la mèche.