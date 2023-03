ChatGPT incarné par Alice, une IA qui vous répond de vive voix

Une startup israélienne baptisée D-ID vient de créer une nouvelle interface pour interagir avec ChatGPT. Au programme : un avatar nommé Alice qui répond aux questions que vous lui posez.

Le chatbot conversationnel ChatGPT a surpris des millions de personnes à travers le monde pour sa réactivité et le degré de précisions des réponses qu’il peut générer. Développée par OpenAI, cette intelligence artificielle peut tenir une discussion et rédiger du texte à la demande sur quasiment tous les sujets imaginables.

Si l’échange se faisait jusqu’à présent via conversation textuelle, la startup israélienne D-ID vient de développer une toute nouvelle manière d’interagir de vive voix avec ChatGPT, renforçant ainsi la nature “humaine” des échanges. Auparavant, cette même entreprise s’était fait connaître avec Deep Nostalgia, un outil permettant de donner vie à vos photos de famille.

L’idée d’immortaliser le sourire de « Tante Suzanne » de la sorte fait froid dans le dos…

Rendre l’interaction avec l’IA plus inclusive

L’avatar de D-ID s’appelle Alice et prend la peau d’une jeune femme rousse qui se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes. “Lis une histoire drôle pour faire rire mes enfants, simule une interview professionnelle, explique-moi la physique quantique comme si j’avais 7 ans”… vous pouvez soit formuler votre demande via chat ou directement en enregistrant un message vocal. Au bout de quelques minutes, Alice se montre même impatiente et vous lance : “Hey ✋, tu es toujours dans le coin ? Tu as d’autres choses en tête ?”

« L’application est un moyen plus facile d’utiliser la puissance de l’IA et de converser avec ChatGPT », explique Gil Perry, PDG et cofondateur de la startup, à TechCrunch. « Nous sommes câblés pour communiquer avec des visages, nous comprenons mieux la situation lorsque nous le faisons. Nous nous sentons plus à l’aise et nous pouvons mieux observer des informations complexes lorsque nous nous trouvons dans ce qui ressemble à un scénario réel. La vidéo est plus efficace que le texte, et l’application augmente la puissance des grands modèles de langage en ajoutant un visage.”

Selon lui, la promesse est aussi de rendre l’accès à ChatGPT plus inclusif, notamment auprès des personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que des personnes âgées. Et pour rendre l’expérience encore plus ludique, D-ID prévoit également de pouvoir prochainement personnaliser l’avatar en personnages fictifs célèbres comme Harry Potter ou Albert Einstein.

Vous pourrez même uploader vos propres photos pour parler à vous-même…

Une distinction homme-machine de plus en plus troublante

Certes, vous pourriez affirmer que le rendu n’est pas convaincant, que la technologie n’est pas nouvelle et que l’expérience peut tout aussi bien être vécue par les traditionnelles “IA de maison” type Siri, Alexa ou Cortana. Mais parfois, la fiction peut dépasser la réalité : en 2015 par exemple, l’IA nommée Rinna avait conquis le cœur de plus de 280 000 personnes – essentiellement au Japon, et certains des utilisateurs en auraient même oublier qu’ils interagissaient avec un programme.

Et à l’heure de la prolifération des deepfakes et des technologies permettant de truquer la réalité sans que l’œil humain s’en aperçoive, on n’est pas à l’abri de voir d’autres dérives apparaitre à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, Alice n’est pour l’instant disponible qu’en anglais et l’essai gratuit est limité à 20 conversations par personne. De quoi laisser un peu de marge avant que l’IA ne s’immisce réellement dans nos interactions sociales…