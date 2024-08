Ecellar par La Sommelière : plus qu’une cave à vin, un sommelier à la maison !

Bourgogne, Bordeaux, Alsace, Rhône, Languedoc… Vous commencez à collectionner les meilleurs millésimes, mais à mesure qu’augmente le nombre de bouteilles, vous ne savez plus très bien où donner du tire-bouchon lorsqu’une occasion se présente…

Ce fameux Meursault Latour… Vous en reste-t-il ? Et ce Gevrey Chambertin grand cru dont on vous a vanté les mérites… N’est-il pas temps de le boire avant qu’il ne se ferme pour longtemps ? Et où donc avez-vous bien pu planquer ce fichu Pommard ? Pour ne pas avoir à tenir un carnet ou un fichier Excel, nous avons eu vent d’une armoire à vin connectée, de la gamme Ecellar. La technologie française, élaborée par la marque La Sommelière, se met totalement au service de son patrimoine gastronomique, et se voit médaillée d’or au Grand Prix de l’Innovation 2022 de la Foire de Paris.

Les grands esthètes dionysiaques aiment consommer leurs plus belles bouteilles dans les meilleures conditions. Si vous faites partie de ce club, peut-être cette armoire à vins dernière génération pourrait-elle vous intéresser ? C’est avec plaisir que l’on vous présente aujourd’hui ses étonnantes fonctionnalités !

La Sommelière : plus de trente ans d’histoire !

Membre du groupe Frio, la firme sarthoise s’est spécialisée dans la conservation des vins, avec des contenants qui respectent toutes les conditions d’une cave naturelle, selon les cinq règles d’or :

l’ hygrométrie , soit une humidité dans l’air située entre 50 et 65% ;

, soit une humidité dans l’air située entre 50 et 65% ; la ventilation , afin de maintenir le bon degré d’humidité, justement ;

, afin de maintenir le bon degré d’humidité, justement ; la température , qui doit demeurer stable, entre 10 et 14°C ;

, qui doit demeurer stable, entre 10 et 14°C ; l’ obscurité , afin que les rayons du soleil n’altèrent pas la qualité du vin ;

, afin que les rayons du soleil n’altèrent pas la qualité du vin ; l’absence de vibrations, que la structure va permettre d’absorber ;

Le succès de la marque, laquelle remplit à merveille ce cahier des charges, l’a menée à s’exporter dans plus de 80 pays.

Le vin console les tristes, rajeunit les vieux, inspire les jeunes et soulage les déprimés du poids de leurs soucis. Lord Byron

Mais loin de se reposer sur ses lauriers, elle choisit d’innover complètement. Si le mode de conservation est déjà quasiment parfait, autant passer à la vitesse supérieure en proposant une assistance complète. Voir votre cave prendre vie, ça vous tente ?

Tirez le meilleur de vos vins avec la gamme Ecellar !

Alors Ecellar, c’est quoi ? D’abord, il s’agit grand compartiment en acier, muni de :

la technologie SilentBlock contre les vibrations ;

contre les vibrations ; un triple vitrage anti-UV ;

; une fermeture sécurisée , avec serrure ;

, avec serrure ; un panneau de contrôle digital pour contrôler la température ;

pour contrôler la température ; un système d’alarmes en cas d’anomalie thermique ;

en cas d’anomalie thermique ; un filtre à charbons actifs pour une meilleure aération ;

pour une meilleure aération ; des clayettes en hêtre multi-position conçues pour tous les formats de bouteilles, même les formes les plus spécifiques de flacons. Munies de 12 capteurs chacune, elles sont connectées à une application pour vous aider à tenir un registre de vins.

En outre, les caves Ecellar permettent de conserver plusieurs bouteilles à des températures différentes, en fonction du besoin de chaque millésime. Mais ce qui fait toute la différence, c’est l’application Vinotag® qui va vous servir de registre digital.

Vinotag : votre sommelier portatif !

Connectée à votre armoire à vin, l’application Vinotag permet de tenir à jour en temps réel la liste de vos bouteilles. Pour cela, servez-vous de votre appareil photo pour scanner l’étiquette : le catalogue de suivi contient plus de 13 millions de références (base de données Vivino) !

À ce moment-là, la technologie ESommelier® intégrée à l’application va vous suggérer l’emplacement optimal pour la bonification de votre nectar des dieux, en fonction du type de vin et du temps de garde recommandé.

Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour votre santé et pour celle de votre entourage (violences, accidents, etc.). À consommer avec modération !

Il en découle ceci que dès que vous consultez votre registre, vous savez exactement quelle est la période d’apogée de chaque vin. Et quand vous dévalez les escaliers pour aller ouvrir une de vos références, demandez à l’application l’emplacement de la bouteille sélectionnée. Une diode s’illuminera pour vous indiquer le culot du cru que réclame votre gosier desséché. Chaque fois que vous prélevez un flacon, l’application met à jour automatiquement votre registre, grâce aux 12 capteurs placés sur chaque clayette. Vous recevez même une alerte quand vous tombez en disette de votre domaine préféré, afin de pouvoir passer commande dès que nécessaire.

Quelles sont les différentes caves de la gamme Ecellar ?

À sa sortie, la cave à vin connectée de La Sommelière n’existait qu’en deux formats :

la Ecellar150 , avec ses 11 clayettes intelligentes pour un total 149 emplacements de bouteilles à 3 500 € , garantie 2 ans minimum ;

, avec ses 11 clayettes intelligentes pour un total , garantie 2 ans minimum ; la Ecellar185 avec ses 14 clayettes intelligentes pour un total de 185 emplacements à 3 990 €, garantie 2 ans minimum.

Plus récemment, un modèle encore plus sophistiqué est sorti à l’attention des cuisinistes : la Ecellar.BI150 en version intégrable/enchâssable.

Celui-ci offre une capacité de 11 clayettes intelligentes pour 149 bouteilles, à l’instar du tout premier modèle. Néanmoins, le coût grimpe à 4 990 €, mais cela reste très convenable pour du matériel professionnel !